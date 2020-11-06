Анонс матчей 8-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 21:03

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» мощно стартовал, но в последних трех матчах победить не удалось. «Манчестер Юнайтед» и вовсе находится на 15-м месте в таблице, не побеждая в двух матчах кряду. Кому сегодня удастся взять очки?

Прогноз на матч Эвертон – Манчестер Юнайтед.

«Кристал Пэлас» — «Лидс»

«Кристал Пэлас» неплохо проводит сезон и находится на 13-м месте в таблице. «Лидс» в трех последних матчах потерпел два поражения и опустился на 12-е место. Сумеют ли гости обыграть неуступчивого соперника?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Лидс.

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» пока не слишком успешен в чемпионате – «пенсионеры» после семи туров лишь седьмые в таблице. «Шеффилд Юнайтед» находится на предпоследнем месте и ни разу «клинки» не побеждали, но ждать ли провала и сегодня?

Прогноз на матч Челси – Шеффилд Юнайтед.

«Вест Хэм» — «Фулхэм»

«Вест Хэм» не слишком успешен на старте сезона, пока он лишь 14-й в таблице и в трех последних матчах не побеждал. «Фулхэм» выиграл в прошлом туре у «Вест Бромвича» и поднялся на 17-е место в таблице, но смогут ли «дачники» развить успех?

Прогноз на матч Вест Хэм – Фулхэм.