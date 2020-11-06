«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 21:06

Боруссия Д

«Боруссия» в прошлом сезоне уступила борьбу «Баварии» за титул, окончательно потеряв шансы после поражения в очной встрече на финише сезона. Старт нового сезона команда Люсьена Фавра начала вполне солидно – в шести матчах удалось набрать 15 очков. Такой запас позволяет занимать второе место в таблице и от лидера «Баварии» «шмели» отстают только за счет дополнительных показателей.

С «Баварией» «Боруссия» уже пересекалась в текущем сезоне – «шмели» дали бой в Суперкубке, но в итоге потерпели поражение 2:3 в Мюнхене. Что касается Бундеслиги, то «Боруссия» ошиблась всего раз, уступив в гостях «Аугсбургу» 0:2, все остальные матчи удалось выиграть.

В Лиге Чемпионов «Боруссия» также имеет одну ошибку – в первом туре случилось поражение 1:3 в Риме от «Лацио». Однако это не помешало «шмелям» выбиться в лидеры группы по итогам трех туров – благодаря победе 3:0 над «Брюгге» в последнем туре они набрали шесть очков и на один балл теперь опережают «Лацио».

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Бавария

«Бавария» продолжила славные традиции прошлого сезона и добыла два трофея в сезоне новом – Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА . Останавливаться на достигнутом команда Ханса-Дитера Флика явно не намерена, и за шесть туров удалось ей добраться до первой строчки в таблице, но преимущества серьезного над конкурентами нет – «Боруссия» из Дортмунда также имеет 15 очков, да и «Лейпциг» с 13 баллами не позволяет расслабиться.

«Бавария» оступилась всего один раз по ходу чемпионата, проиграв 1:4 «Хоффенхайму» в гостях, было еще несколько невзрачных матчей — с «Гертой» (4:3) и с «Кельном» (2:1) в последнем туре, но свои очки чемпион Германии взял, а это главное.

Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире «Бавария» не оставляет конкурентам ни единого шанса – после трех туров она имеет девять очков и лидирует в группе. В последнем туре удалось разгромить в гостях «Зальцбург» со счетом 6:2 – благодаря этой победе «Бавария» оторвалась от «Атлетико» на пять баллов.

Статистика

В шести матчах Бундеслиги «Боруссия» одержала пять побед

«Боруссия» имеет лучшую оборону в Бундеслиге на данный момент – два пропущенных гола в шести матчах

В четырех последних домашних матчах в рамках Бундеслиги «Боруссия» дважды обыгрывала «Баварию»

В каждом из четырех последних выездных матчей «Бавария» пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Бавария.