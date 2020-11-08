Ярчайшие дебюты летних новичков: Суарес, Вернер, Хамес и другие герои топ-5

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сегодня, 15:51

Без сборов и на фоне диких нагрузок показывают крутой футбол. «Соккер.ру» восторгается лучшими.

Вратарь

(«Челси») – рекордсмен дебюта

Лучший вратарь-дебютант «Челси» со времен Петра Чеха, 8 матчей, 6 «сухарей». В АПЛ разделяет второе место по ним с еще одним ярким дебютантом – Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы». Но все-таки влияние Эдуара на оборону «Челси» сейчас заметнее. Хладнокровие новичка, за которым присматривает возвращенный в заявку директор клуба Чех – то, что помогло успокоиться после ляпов защиты и Кепы.

Защитники

( ПСЖ )

Пока Хакими приживается в «Интере», выделим другого. У Тухеля были проблемы на флангах, пригласил новых людей. Флоренци играл справа, молодой голландец Беккер – слева. Оба помогали побеждать в Лиге 1, где после неудачного старта ПСЖ выдал серию из восьми побед подряд. Чемпион неплохо смотрится, более того – поставили рекорд, ведь выиграли в 5 матчах подряд с разницей минимум в три мяча. Флоренци иногда играет в атаке, иногда – в защите, но прижился.

Габриэль Магальяес («Арсенал»)

Артета увидел дефицит класса в центре обороны, а на помощь пришел молодой бразилец. От этого Габриэля (предыдущий в «Валенсии») не ждали феерии, но Микель настроил новичка. Ларень из «Лилля» помог «канонирам» пропустить меньше всех на старте АПЛ . В дуэте с Давидом Луисом допустили 7 мячей в 7 матчах. Габриэль заслужил высокие оценки – крут наверху, отбирает мяч без паники.

(«Челси»)

На лице Лэмпарда не было ни тени сомнения, когда повторял, что Силва сбалансирует игру «Челси» в защите. Наставник не ошибся. А сам бразилец заявил, что устал в Париже от постоянных разговоров о победе в Лиге чемпионов. Без давления в составе лондонцев ему в роли «деда» комфортнее. И гол забил вчера, и показатели Менди, разумеется, связаны с тем, что перед ним теперь играет ветеран.

Бен Чилуэлл («Челси»)

Яркий дебютант. У Лэмпарда были вопросы к Эмерсону и Марко Алонсо. Теперь они нескоро вернутся в основу. Чилэулл успел забить, собрал парочку ассистов в АПЛ . У Бена есть козыри в защите – неплохо выбирает позицию, редко фолит, при стандартах выносит мяч от ворот. Англичанин играет зрело, поэтому не скажешь, что ему всего 23 года. Добротный футболист, грамотное дополнение к гостям из Франции, Силве и Менди.

Полузащитники

(«Челси») – маг и чародей осени

Роскошная левая. Кроссы Зиеша – искусство, можно смотреть и наслаждаться на повторах. Мастерские передачи левой от марокканца помогают «Челси» забивать мячи, сам Хаким уже отличился в АПЛ и Лиге чемпионов, а дополнительно отдал три голевые передачи в чемпионате. Конечно, новичку нужно время, ведь физические нагрузки на острове выше, чем в Голландии. Но Зиеш радует Лэмпарда все чаще. Начал с «Краснодара» и не успокаивается.

(«Арсенал»)

Еще одна причина, почему у лондонцев лучший показатель по пропущенным во всей АПЛ . Появлением Партея в основе не гарантирует серию побед – с ним пропускали от «Манчестер Сити» и «Лестера», уступая в один мяч. Но настоящий разрушитель помог против МЮ в гостях. «Арсеналу» важно ломать такие стены, как на «Олд Траффорд», где давно не побеждали в АПЛ . Партей добавил цепкости команде Артеты.

(«Эвертон») – возвращение старта

От отборов переходим к атаке. Жаль, что Хамес нестабильный – не его это, постоянно отвлекается и увлекается чем-то другим. Но когда рядом есть учитель Анчелотти, то получается неплохо. Родригес в 7 матчах АПЛ создал шесть голов (3 ассиста, 3 забитых мяча), и хотя «ирискам» сложно играть на одном дыхании – как и предупреждали, команда живая и становится интереснее, чем была. В том числе, из-за передач Хамеса на Калверт-Льюина.

(«Бавария»)

Кин в ПСЖ забивает, Педро за «Рому» отличается. Но Сане – человек, которого в Мюнхене ждали больше года. Травма лишила Лероя возможности быть частью атаки с Левандовски, Мюллером и Гнабри, лишила звания победителя Лиги чемпионов. Но руководство «Баварии» поступило с Сане честно, и сейчас Лерой отрабатывает деньги мюнхенцев. Забил победный мяч в ворота «Боруссии» в Дортмунде, и хотя по привычке играет отрезками, умеет в атаке все.

Нападающие

(«Челси») – солидность осени

Великолепный форвард. Хитрый, чувствует линию офсайда, уверенный в себе, системный – у Вернера есть солидность, которая объединяет немецких игроков, вроде Крооса или Киммиха. Если Нойер и Мюллер – хулиганы, то Тимо с породы последовательных, тактически послушных игроков. Вернер забил 4 гола в 8 матчах АПЛ , что для дебютанта состава, который обновился наполовину – прекрасный показатель. Крепкий немец начал уверенно, но может играть еще лучше.

(«Атлетико») – реваншист года

Выбор между бывшим нападающим Симеоне – Моратой, и нынешним – Суаресом. Альваро стал лучшим летним новичком Пирло, забивает, отдает голевые передачи. Но этого от него ждали, ведь знает Турин и «Ювентус». А вот Суарес впервые за много лет сменил клуб, причем не без скандала. И Луис с порога начал приносить пользу. Более того, рядом с ним лучше заиграл португалец Фелиш. Уругваец с 5 голами и 1 ассистом попадает в основу. Хотя в ЛЧ нужно поднажать – но главное, чтобы не в матче с «Локомотивом».

Грановская, Чех и Лэмпард – чемпионы трансферного лета

Не зря вложились, Хаверц, Чилуэлл, Силва, Менди, Зийеш и Вернер могут быть лидерами «Челси» в этом сезоне. Вернее, многие из них таковыми становятся на ваших глазах. Дополнительно можно отметить, как АПЛ задавила финансами – новичкам из других лиг сложно тягаться с теми, кто призван усилить британские команды.

Впрочем, есть и такие примеры. Кин хорошо зашел в ПСЖ , хотя делаем поправку на уровень соперников. Альваро Мората неплохо смотрится в «Ювентусе». Сане не мешает «Баварии» лидировать в Бундеслиге, помог обыграть вчера «Боруссию» Д на выезде – его мяч стал победным.

Маэстро Давид Силва привносит аккуратность в игру «Реал Сосьедада» — баски лидируют в Примере вместе с «Атлетико». Не только в АПЛ можно собрать крутых летних новичков, которым хватило нескольких месяцев, чтобы себя проявить. Это только начало пути, но старт – половина дела в футболе. Никто из дебютантов не рубится на уровне с Мбаппе, Левандовски, Кейном или Ибрагимовичем, что уже изучили свои коллективы, но ярких стартов хватает.

А кто из трансферных героев лета и начала осени впечатлил сильнее всего вас лично?