Сборные возвращаются!!! Главные события недели!

1604842442

сегодня, 16:34

Матчи национальных сборных начнутся 12 ноября. В этот день пройдут 4 матча, в ходе которых будут определены 4 сборные, которые попадут на Евро. В одном из поединков сойдутся Грузия и Северная Македония.



Свой прогноз на эту игру мы отдаем грузинской сборной. Молодая и перспективная у них команда. Незабываем про Хвичу, который только своими индивидуальными действиями способен принести Грузии нужный результат. Ну и фактор домашнего поля тоже сыграет на их стороне.

Также 12 ноября пройдут матчи Кубке Африканских Наций и несколько товарищеских игр. Сборная России проведет свою игру против Молдовы.

В субботу, 14 ноября будут сыграны матчи Лиги Наций. Центральный поединок дня пройдет между Португалией и Францией. Обе сборные набрали по 10 баллов и эта игра возможно станет решающей.

Наиболее вероятный исход — обе забьют. Очень важная игра для обеих сборных. Что еще ждать от двух команд, которые играют в атакующий футбол.

В Южной Америке пройдет 3 тур квалификационного раунда в ЧМ 2020.

Бразилия — Венесуэла. Можно взять крупную победу «пентакампеонов». Венесуэла судя по последним играм выглядит не очень уверенно. Фора 1(-1,5) вполне подойдет к этой паре.





Уик-энд завершается 15 числа. И здесь вновь матчи Лиги Наций и Кубка Африканских Наций.

Бельгия — Англия. Неудачно сыграли бельгийцы в недавнем матче против Англии. Сейчас вернулись многие лидеры и в особенности Азар. Так что «дьяволы» не должны проигрывать здесь.





Турция — Россия.

Сборная России уже 2 матча как не выигрывает. Поэтому команде уже пора собраться и делать результат. Тем более Турция сейчас выглядит прагматично. Предполагаем что Россия не проиграет на полях Турции.







И это далеко не все. В общем, неделя обещает быть зрелищным и ярким. Смотрите футбол. Спасибо!