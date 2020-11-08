Алексей Миранчук забил гол и принес «Интеру» 1 очко!!!

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сегодня, 18:56

Алексей Миранчук после перехода в «Аталанту» провел 2 матча. Его дебютом стал матч в Лиге Чемпионов против «Мидтьюлланна». Российский полузащитник вышел на 80 минуте и через 10 минут отметился дебютным голом. После этого Джан Пьеро Гасперини не выпускал Миранчука ни в одном из четырех последующих матчах. Но воскресном матче против «Интера», Алексей все таки вышел на поле. Игрок заменил Руслана Малиновского на 59 минуте.

Шла 79 минута. «Аталанта» была в атаке. Луис Мюриэль сделал передачу на Миранчука, тот принял мяч и вторым касанием отправил его в сетку ворот. 2 выход Алексея в футболке бергамцев и 2 гол.

Главная причина того, почему бывший игрок «Локомотива» не выходит в старте — это предсезонная подготовка, которую Лёша провел не в составе «Аталанты». Поэтому его адаптация проходит медленно. Но несмотря на это, Миранчук забил в обеих матчах.

Нам болельщикам надо набраться терпения. Игрок постепенно адаптируется к новому клубу. А что самое главное Гасперини в него верит. Мы уверены, что в скором будущем Алексей Миранчук станет основным игроком команды!

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