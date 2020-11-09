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Сборная 14-го тура РПЛ: возвращение Глушакова, стабильность Влашича и крутое «Динамо» Шварца

сегодня, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
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«Соккер.ру» дарит 15 минут славы футболистам, которые в минувшие выходные отличились строго со знаком «плюс».

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В том же матче ЦСКА — «Ростов» отлично сыграл и другой вратарь. Получивший приз лучшего игрока встречи Акинфеев по делу отметил работу коллеги Песьякова, который совершил 7 сэйвов. Столько же раз Сафонов спас в Санкт-Петербурге, в том числе взял пенальти. Вот только оба пропустили и проиграли, а Игорь Владимирович отработал на ноль, справился с пенальти Еременко при счете 1:0 и не дал молодой команде дрогнуть. «Сухарь» ценой в первое место.

Защитники

Константин Марадишвили (ЦСКА)

Марадишвили назначали заместителем Марио Фернандеса на правом фланге обороны, и Константин шикарно сыграл на новой для себя позиции. Запала хватило на весь матч и на обоих оппонентов, чаще всего встречавшихся на пути — Полоза и Пояркова. Что показательно, оба были заменены по ходу второго тайма. 20-летний Марадишвили — основной игрок лидирующего в РПЛ ЦСКА, и как показал матч с «Ростовом», его таланты не ограничиваются игрой в опорной зоне.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Евгеньев ломать. Евгеньев крушить. Новоиспеченный капитан «Динамо» выдал топ-матч. Во-первых, забил в ворота «Локомотива» в дебюте, чем во многом предопределил дальнейшее развитие событий, во-вторых, без перца и соли слопал вражеских форвардов: если Зе Луиш еще пикал, то Смолов быстро сдался, да и остальные не доставили Евгеньеву проблем. Здорово, что Роман вызван в сборную России.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Ракицкому приходится нелегко в плотном графике, но украинский защитник все равно тащит «Зенит» на мастерстве, опыте и морально-волевых качествах. Ярослав не дал команде расклеиться после пропущенного гола, а потом взял на себя привычную уже роль глубинного диспетчера: раскачать «Краснодар» и вырвать волевую победу во многом помогли радиоуправляемые передачи Ракицкого, который не давал игре «Зенита» задерживаться в промежуточной фазе.

Данил Степанов («Ротор»)

Айртон отметился результативной передачей, а два левых защитника забили по голу. Сергей Терехов из «Сочи» подкараулил ошибку защитника «Уфы», а Степанов классно подключился к атаке и замкнул дальнюю штангу. Этот гол помог «Ротору» уйти от поражения в Туле и добиться приемлемого результата. Волгоградцы вообще неплохо смотрятся в октябре-ноябре, правда, для подъема из зоны вылета ничьих недостаточно, нужны победы.

Полузащитники

Денис Глушаков («Химки»)

Глушаков набрал форму через игры и тренировки с командой и стал хорошим помощникам «Химкам», которые благодаря победам под руководством Игоря Черевченко превратились из беспросветного аутсайдера в грозу авторитетов. Денис не дал полузащитникам «Рубина» быстро переводить мяч в атаку, да еще и гол забил точным ударом в нижний угол брошенных Дюпиным ворот.

Даниил Фомин («Динамо»)

Шварц раскрепостил своих подопечных, ушла закомплексованность, присутствовавшая в игре «Динамо» при Новикове. Фомин во всех трех матчах под руководством немецкого наставника совершал результативные действия, хотя это и не первоочередная его задача. Даниил помог забить Евгеньеву, а во втором тайме реализовал пенальти. В очередной раз сыграл умно, старательно и эффективно.

Никола Влашич (ЦСКА)

Даже если Влашич не забивает и не отдает, он лучший в составе ЦСКА. Дирижер «армейцев» пять раз бил по воротам «Ростова» и отдал шесть передач под удары партнеров, то есть самым непосредственным образом поучаствовал в половине атак своей команды, которые завершались выстрелами по воротам Песьякова. Никола не делает лишних движение, он всегда ищет путь к воротам и обостряет игру — ударом, пасом, дриблингом. Влашич — козырь ЦСКА в чемпионской гонке, у конкурентов таких мастеров нет.

Нападающие

Резиуан Мирзов («Химки»)

Мирзов нашел свою команду, вернувшись под крыло тренера, с которым уже успешно сотрудничал в тульском «Арсенале». У Резиуана три гола в пяти матчах за «Химки»: огорчил «Спартак», «Ростов» и теперь «Рубин».

Даниил Лесовой («Динамо»)

Серия Лесового с результативными действиями за «Динамо» насчитывает уже пять встреч. В матче с «Локо» Даниил оформил «гол + пас» и играл с огромным удовольствием, впрочем, как и вся команда. У Лесового есть техника, скорость, голевое чутье и хладнокровие в завершающих стадиях атак. Уверен, еще не раз его отметим и похвалим. Может быть, и по итогам матча следующего тура против «Спартака», на который у Даниила зуб за удаление на «Открытие Арене».

Александр Соболев («Спартак»)

Давненько Соболев не выходил в стартовом составе «Спартака» — мешали травмы, дисквалификации и форма Понсе, но в Екатеринбурге Доменико Тедеско с первых минут бросил в бой трио Ларссон-Понсе-Соболев. Александр отметился дублем, которого не хватило для победы, тем не менее форвард может занести себе в актив игру против «Урала». Хорошо, что Соболев в порядке, ведь в ноябрьских матчах играть на острие атак сборной России, видимо, предстоит ему.

Тренер

Сандро Шварц («Динамо»)

Понятно, что далеко идущие выводы делать не время, но медовый месяц Шварца в «Динамо» проходит просто замечательно: три победы в трех матчах. Причем разгромили участника Лиги чемпионов со счетом 5:1, физически и эмоционально «бело-голубые» провели блестящий матч, такого драйва у «Динамо» не было, наверное, со времен Силкина. Вдвойне приятно для болельщиков, что разбили неудобный «Локомотив», который до воскресного вечера динамовцы смогли обыграть лишь один раз в 12 последних официальных матчах.

Мститель тура. Павел Погребняк («Урал»)

У воспитанника «Спартака» Павла Погребняка всегда особенный настрой на «красно-белых». Накануне своего 37-летия форвард забил «Спартаку» 9-й голу в карьере, а «Урал» стал пятой командой, в футболке которой он огорчил москвичей. До этого забивал за «Томь», «Зенит» (5 голов), «Динамо» и «Тосно».

Сборная 14-го тура РПЛ: возвращение Глушакова, стабильность Влашича и крутое «Динамо» Шварца

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 22:54
Сильная сборная, хорошо что почти все русские.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 22:34
он был против Боруссии очень крут
112910415
112910415
сегодня в 22:29
люди сыграли хорошо
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 22:07
Для меня неожиданно очень полезно сыграл Вендел. Возможно Зенит с ним не ошибся.
star1970
star1970 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 21:53
Юныша --- Вы видимо удивитесь но скандала не было. Так тема утра.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:48
Ну а где лучший игрок центральной встречи тура Зенит - Краснодар?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ star1970 (раскрыть)
сегодня в 21:48
После скандала с Дзюбой про него лучше вообще не упоминать.
star1970
star1970
сегодня в 21:42
По вашему мнению автор---- Получается что в туре феерили только игроки Динамо. А например гол из нечего сделавшие Дзюба и Оздоев недостойны.????
VAN ARM
VAN ARM ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 21:37
не только у тебя полоса красных крестов)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:36
Глушаков, скорее всего, ненадолго возвратился.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:35
Совсем не понравилась сборная.
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