Страсти футбольные и не только.

1605095074

сегодня, 14:44

.Страсти по Дзюбе не затихают. Я тоже хочу вставить в статью своё могучее слово. Дзюба не онанист. Он шутник. Правда, его шутки носят иногда пошловатую окраску, но в армейском чувстве юмора ему не откажешь. Вспомните видео ролик с имитацией полового акта с Азмуном. Плоско, но оригинально.

Очередная режиссёрская и операторская находка, попавшая в интернет, очевидно, была черновиком его «подарка» любимой женщине на 8 Марта, но не получилась, за что он и считает себя виноватым, а тот, кто знает, кому персонально предназначался подарок, молчит в тряпочку. Не удивлюсь, если в следующий ролике он заснимет себя, вытирающим пальцем анус после акта дефекации и делающим им надпись на стене пятизвёдочного отеля «Я здесь был! Артём Дзюба. ФК Зенит».

Артёму нравится повышенное внимание к своей персоне. А кому не нравится?! Сколько раз натыкался на запись в интернете «Собчак голая». Очевидно на эту же запись нарвался и «Тарзан». Он, будучи профессиональным стриптизёром долго не стал заморачиваться относительно журналистской и прочей этики, и, возможно, что это он, разместил в интернете пикантную фото сессию свой жены. Королёва даже не всплакнула потому, что снимки были идеальными и соответствовали её идеальным женственным формам, которым до сих пор завидуют все эстрадные певицы и не следуют её примеру. Много «интересных » видео предложила обществу Волочкова, но уж больно маленьких масштабов. Все они преследовали одну, но пламенную цель — сделать себе пиар. В этом плане Дзюба переплюнул всех, за что ему мой респект и уважуха.

Тренер Зенита в этой ситуации быстро сориентировался и назначил другого капитана, что давно надо было сделать, так как капитаном команды должен быть защитник, полузащитник или вратарь, но никак не нападающий. Капитан должен следить за порядком, гасить конфликты и указывать игрокам на ошибки. Нападающий занят другим делом, а если он будет смотреть по сторонам, то не сможет забивать голы. Что касается Черчесова, то он поступает, как флюгер на ветру, под влиянием общественного мнения. Был против приглашения Сафонова в сборную, но под влиянием публикаций в СМИ , пригласил. Дзюба сидел у него, как кость в горле. Его надо было уважать, а каково такому амбициозному тренеру кого-то уважать. Ему лучше без Артёма, так как выиграет сборная или проиграет всем по барабану, а на его место ни одного тренера РПЛ калачом не заманишь.

Ксттаи, хочу Вам заметить, что ни один вратарь мира не тренирует футбольную команду, а тем более сборную своей страны. Причин несколько, а точнее две. Первая причина заключается в том, что вратарь никогда не играет ногами, кроме выбивания мяча в поле. Как же он может работать с улучшением техники владения мячом, когда он об этом не имеет ни малейшего понятия. Может что-то подсказать защитникам, но полузащитникам и нападающим ничего. О тактике игры даже речи быть не может, вратарь в ней не может разбираться по определению, поэтому наша сборная по футболу играет так, как бог на душу положит. Вы скажете, а как же Дик Адвокат? Он вообще в футбол никогда не играл, а считается одним из лучших тренеров мира. Так-то же Дик Адвокат, большой умница.

На первый взгляд Вам может показаться, что это не аргумент, тогда я проще поясню свою мысль. Установлено, что каждое падение человека сопровождается лёгким сотрясением головного мозга, а вратарь за свою спортивную карьеру делает бесчисленное множество падений, а значит, столько же случаев сотрясения всего тела, включая мозги. Каждое сотрясение сопровождается незаметным клинически микрокровоизлияниями в мозговую ткань и паренхиму внутренних органов. В результате большого количества мелких травм мозга рано или поздно наступает в различной степени интеллектуально — мнестическое снижение личности, не достигающее степени слабоумия, но всё же...

Такие же последствия ушибов по голове возникают у боксёров. Я учился с членом сборной ни то города, ни то области, по боксу. Фамилия его была Хмара. Маленького роста, субтильного телосложения, но в наилегчайшем весе ему не было равных. Однажды случилось так, что при сдаче экзаменов мы сидели с ним за соседними столами и я слышал его разговор с экзаменатором. Конечно, в предмете он был не бум-бум. Профессор ему и говорит: " Хмара, Вы ведь абсолютно ничего не знаете! А он ему спокойно отвечает: «А Вы что-нибудь знали, если бы Вам в течение пяти лет ежедневно помногу раз били тяжёлыми перчатками по голове?!» Профессор улыбнулся и поставил ему пятёрку.

Через несколько лет мы с однокашником приехали к нему в гости. Дома его не оказалось. Жена сказала, что он в морге. Направились в морг. Когда мы спросили, как найти Хмару, санитарка сконфузилась и долго не хотела впускать нас внутрь. Узнав, что мы его друзья, она улыбнулась и повела нас в секционный зал. — А где же наш приятель? — А вот он. На одном из столов для препарирования трупов, спал пьяный Хмара.

И чтобы завершить эту душещипательную историю, расскажу её до конца. После окончания института, Хмара стал работать на скорой. Через пару месяцев его чуть не отправили под суд, за смерть больного. Следует заметить, что при всей своей слабости интеллекта, он был не против выпить за чужой счёт, увлекался рыбалкой и любил баб. От тюрьмы его спасло последнее увлечение. Он случайно забрюхатил дочку начальника милиции. Она была довольно страшненькая. Но Хмара был не брезгливым и следовал своей доктрине, которую он часто озвучивал по пьяни : «А мне хоть свинья, абы на двух ногах» и попался. Начальник милиции вцепился в него, как клещ, или женись или в тюрьму. Сначала Хмара соглашался на тюрьму, но когда его будущий тест пообещал купить старенький форд, чтобы он мог ездить на рыбалку, Хмара сдался.

Затем он перешёл в патанатомы и стал самым уважаемым человеком в больнице, так как никому не писал расхождение диагнозов. Трупы он не вскрывал. Делал надрезы на голове и туловище, зашивал и писал, что диагноз правильный. Уважали его за это и в окрестных сельских больницах, где он получал пол ставки и презент натурой — самогонка, сало и яйца. Через несколько лет в Медицинской газете я наткнулся на статью. Одна строптивая барышня усомнилась в правильности лечения своего суженного и заставила сделать эксгумацию трупа. Какого же было удивление судмедэкспертов, когда они обнаружили Хмарины проделки. Вот до чего могут довести частые сотрясения мозга.

Находясь на сборах, я заехал к своему старому приятелю и поинтересовался финалом уже известной Вам истории. В дело вмешался тесть. К тому же, после вскрытия расхождение диагноза не подтвердилось. Коллеги превратили всё в шутку, а корреспондентку уволили. В связи с заметкой в газете объявился родственник по линии жены и помог Хмаре защитить кандидатскую. Пути Господни неисповедимы, но не для каждого. Из всех, известных мне боксёров с высоким интеллектом после окончания спортивной карьеры, остался только Валуев потому, что ни его били по голове, а он сам всех отправлял в нокаут, а из вратарей, только Черчесов.

Платон Расцветаев