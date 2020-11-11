Увольнение Гарри Монка: импульсивное решение или продуманный ход?

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сегодня, 15:18

В прошлую среду владелец «Шеффилд Уэнсдей» высказался в поддержку тренера, но не прошло и недели как Гарри Монк был уволен. В заявлении, опубликованном на сайте клуба, приводятся слова Чансири: «Мне кажется, сейчас подходящее время для перемен. Желаю Гарри и его штабу всего наилучшего в будущем. Благодарю за проведенное время и силы, которые он и его помощники вложили в „Шеффилд Уэнсдей“.

Хотя еще недавно в интервью после оглашения итогов апелляции по поводу лишения клуба очков за финансовые нарушения тайский бизнесмен, отвечая на вопросы о тренере и возможности его отставки заявлял: „На данный момент, он работает в клубе. Я всегда поддерживаю своего тренера. Уволить тренера легко, но не всегда вина на 100% лежит на тренере“.

Проще всего было бы упрекнуть владельца клуба в непоследовательности и сумасбродности. Но лучше вспомнить слова Чансири, сказанные при назначении Гарри Монка в сентябре 2019 г.: „Это лучший выбор на данный момент“.

Складывается впечатление, что Чансири не планировал оставлять Монка тренером надолго. Возможно, нужно было пережить все юридические разбирательства и проблемы, связанные с деятельностью „Уэнсдей“ вне футбольного поля. Ведь впервые обвинения в нарушении правил финансовой устойчивости были предъявлены в ноябре 2019, и тайский бизнесмен мог знать о них заранее. Теперь же, когда груз в виде лишения 12 очков с команды снят, договориться с новым, более подходящим, тренером будет гораздо проще.

Следующий матч „Уэнсдей“ проведет 21 ноября на выезде против „Престон Норт Энд“ и у нового тренера будет время войти в курс дел. Это также могло быть одной из причин, по которой Монк был отправлен в отставку в первый день перерыва на матчи национальных сборных.

Нестабильные результаты, противоречивые отзывы игроков

Какими бы ни были планы владельца клуба, нельзя сказать, что результаты говорили в пользу Гарри Монка. После 11 туров команда идет в зоне вылета и занимает 23 место. Даже если предположить, что клуб не был лишен очков, то 21 позиция в турнирной таблице все равно недопустима для такого клуба. При Монке команда набирала в среднем по 1,22 очка за игру. В этом сезоне перед победой над „Борнмутом“ и ничьей с „Миллуолом“ были четыре поражения подряд. Три из них от клубов, которым предсказывают борьбу за выживание: „Лутона“, „Ротерхэма“ и „Уикомба“.

Такой же нестабильностью отличались результаты и в прошлом сезоне. Впечатляющие победы над „Ноттингемом“, „Миддлсборо“ и „Лидсом“ и разгромные поражения со счетом 0:5. В гостях от „Брентфорда“ и на домашнем стадионе от „Блэкберна“, когда разочарованные фанаты начали покидать стадион уже в перерыве.

Взаимоотношения с игроками тоже не были ровными. Об увольнении тренера в команде узнали из СМИ . Часть игроков была крайне разочарована. В межсезонье при Монке пришли девять новичков, тренер планировал сделать клуб более открытым для прессы, хотел, чтобы фанаты узнали игроков с лучшей стороны. Все игроки, регулярно работавшие с Монком, положительно отзывались о его тренерских методах. А после того, как к главному тренеру присоединились его давние помощники: Джеймс Битти и Дэррил Флахаван, футболисты отмечали, что взаимопонимание и отношения между командой и тренерским штабом улучшилось. Переход ассистентов Монка в „Уэнсдей“ в прошлом сезоне был невозможен, они смогли перейти только по истечении контрактов с „Бирмингемом“. Как заявили в клубе, ассистенты покинут клуб вместе с главным тренером.

По отзывам других источников, игроки, не подошедшие главному тренеру, были отправлены тренироваться с молодежной командой возрастом до 23 лет. Им было прямо сказано, что будущего в основной команде у них нет. После этого все общение с тренером было прекращено, либо сведено к минимуму. Монк упорствовал в своем решении, даже когда казалось, что некоторые из попавших в опалу, могли бы пригодиться первой команде. Часть игроков, впавших в немилость, как например, Сэм Хатчинсон и Дэвид Бэйтс, уже покинуло „Шеффилд Уэнсдей“. А теперь его вынужден покинуть и сам главный тренер. Сложно представить клуб, который предоставит Монку еще один шанс. В резюме 41-летнего специалиста работа в 5 клубах с 2014 года, и ни в одном он не задержался более 18 месяцев.

Кто на смену?

Фаворитом называется бывший тренер „Уигана“ Пол Кук. Также в прессе фигурируют имена Фила Невилла и Сола Кэмпбелла. Сол Кэмпбелл оставил пост главного тренера „Саутэнда“ в июне, так как не сумел спасти команду от вылета в Лигу Два. Сезон был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Фил Невилл возглавляет женскую сборную Англии по футболу. Однако еще в апреле он заявил, что не будет продлевать контракт с Федерацией футбола, который истекает в июле следующего года. Невилл планирует попробовать свои силы в клубном футболе. В случае назначения на пост тренера „Уэнсдей“ ожидается, что он оставит пост тренера женской сборной.

Кем бы ни был следующий тренер, он будет пятым за последние три года. Если у клуба и есть стратегия, то известна она, похоже, исключительно его владельцу. А болельщикам „Уэнсдей“ остается пожелать терпения. Ведь, если не знаешь, куда плыть, ни один ветер не будет попутным.