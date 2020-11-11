Оговорка по Кларку. Как «цветной футболист» отправил в отставку главного в английском футболе человека

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вчера, 23:00

Иногда слова, которые кажутся на первый взгляд нормальными и безобидными, очень дорого стоят. «Соккер.ру» — об истории с отставкой главы Футбольной ассоциации Англии за два слова.

Поговорка «Слово не воробей…» всегда имела большую актуальность, а в современный век новой этики, разнообразных общественных движений левого толка и всеобщего слежения всех за всеми и повсеместного осуждения эта поговорка обретает новый, еще более глубокий смысл, за которым следуют еще более серьезные последствия. Есть масса историй о том, как слова стоили людям карьеры.

Очередной такой жертвой стал руководитель крупнейшей национальной футбольной организации – Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк. А вот жертвой общества или жертвой собственного языка – это зависит от ваших взглядов на проблему. Учитывая, какой организацией он руководил, у него было много шансов споткнуться: на коррупции, на контрактах, на регламенте и «ковидных» протоколах, на дележке денег между клубами. А споткнулся человек, опытный чиновник и функционер… на интервью.

Во время разговора, который был посвящен, кстати, расовому разнообразию и притеснению темнокожих футболистов, троллингу их в социальных сетях, Кларк использовал словосочетание «цветные футболисты». Которое и оказалось столь оскорбительным. Почти сразу он извинился за эти слова, а через несколько часов FA сообщила, что Кларк больше не глава этой организации.

Так почему этот термин считается таким оскорбительным?

Истоки следует искать в США . Как почти по любой такой теме. Оскорбительный оттенок именно выражение «цветные люди» приобрело из-за расовой сегрегации, существовавшей в США . Так обозначали любого небелого человека, подразумевая, что белый человек – это норма, это по умолчанию. А вот «цветные» — это все остальные. Хотя чисто технически мы все цветные, потому что кожа имеет свой оттенок у любого человека. Такова позиция различных борцов за равенство. Были в США отдельные указатели, отдельные места для «цветных», которые так и подписывались. Поэтому термин «цветные люди» и воспринимается сейчас как напоминание о тех временах, о законах Джима Кроу, когда «нормальные» были отдельно, а «цветные» отдельно. Хотя, например, в той же Великобритании термин «цветные люди» не считался чем-то оскорбительным еще несколько десятков лет назад. А в ЮАР он и сейчас нормально используется. Так там обозначают людей, имеющих предков разных рас.

Интересно, что в своих извинения Кларк отметил, что привык использовать термин «цветные люди», то есть сказал это на автомате. Чем еще больше себя закопал. В посыпавшейся на него волне критики звучало, что намного лучше было бы даже использовать слово «черные», «темнокожие», потому что в качестве описательного термина это вполне используется и приемлемо. Но не «цветные».

Кстати, в похожую историю пять лет назад попал известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который тоже использовал слово «цветной», говоря о том, что чернокожие актеры в США имеют больше возможностей, чем в Великобритании. Позже ему пришлось извиняться и раскаиваться, как водится.

Кларку же после интервью прилетело за многое. Например, за то, что он сказал, будто молодые футболистки избегают ударов мячом, боятся их. Или за то, что сказал, что в IT-отделе FA гораздо больше выходцев из Южной Азии, чем из Африки и стран Карибского бассейна, потому что у них разные карьерные интересы. Да, это все тоже расценивалось как оскорбительные высказывания. Кажется, идеальным было бы интервью в форме молчания.

Любопытно, что все это случилось спустя две недели после принятия FA кодекса о разнообразии, который как раз описывает механизмы борьбы с расовыми предубеждениями. Теперь временно FA возглавил Питер Маккормик. Всего же в правлении организации после ухода Кларка осталось девять человек. Среди них четыре женщины и один представитель BAME-сообщества, то есть темнокожий или представитель этнических меньшинств. К слову, это не случайное стечение обстоятельств, а следствие реформы FA от 2017 года, когда было установлено целое правило, по которому в совете директоров должны быть 10 процентов представителей BAME-сообщества, 10 процентов ЛГБТ -сообщества и 40 процентов женщин. Также было обещано добавить еще 11 человек в состав совета директоров, чтобы повысить разнообразие. Понятно, что Кларк со своими мыслями сидел буквально на пороховой бочке, которая и рванула.

Разумеется, после взрыва, пока горячо, понеслись разнообразные комментарии. Интересную идею высказал защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингз:

Назначение на пост главы FA чернокожего мужчины или женщины стало бы огромным шагом вперед. Это был бы результат огромного труда большого числа людей. Мы не просим, чтобы обязательно следующий глава был чернокожим. Мы просим о равных возможностях как для черных, так и для белых или для этнических меньшинств.

«Все чернокожие игроки хотят перемен. Но их не будет, — сказал экс-защитник „Манчестер Сити“ Джолеон Лескотт. – Я не думаю, что 63-летний мужчина в 2020 году впервые использует эту фразу. И в этом проблема. Придет следующий такой же человек, мы ждем от него прогресса и будем ждать, пока он не скажет чего-то подобного. Как можно ждать перемен, если у ответственных за это людей подобное мышление?»

«Это просто неприемлемо. Возмутительно. Это звучит так, словно мы откатились на 20-30 лет назад, — сказал другой экс-защитник „Манчестер Сити“ Недум Онуоха. – Этот язык был неприемлем десятилетиями. Поэтому то, что он так сказал, показывает, что, вероятно, он жил в эхо-камере, где о таких вещах подобным образом рассуждать нормально».

«Я просто удивлен, что руководитель какой-либо организации, имеющий представление о том, что происходит в 2020 году, может использовать такие слова, такой язык, — сказал экс-глава FA Дэвид Бернстейн. - Это просто неуместно».

«Многие смотрят на эту проблему так, словно она присуща только футболу, — сказал бывший нападающий сборной Англии Джон Барнс. – Но если вы посмотрите на руководящий состав любого учреждения, то увидите, что многие белые мужчины старше 50 лет придерживаются тех же идей. Таково общество. И мы должны решать проблему общества в целом».

И все чаще в комментариях относительно подобных скандалов звучит другой шаблон: «белый мужчина в возрасте за 50 лет». Это своего рода штамп, стереотип, который приобретает постепенно то же самое значение, что и «цветные люди», но с другой стороны. Маятник качнулся и перелетел на другую сторону крайности.