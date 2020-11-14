Старость не радость!

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сегодня, 17:54

Ноябрь не порадует любителей футбола интересными матчами в связи с «эпидемическими» обстоятельствами, но всё-таки хорошо, что они ещё есть. Так сказать, будем кушать то, что подадут. Критиковать футболистов в привычной для наших болельщиков манере патриотического реализма не стоит. Многие ругаюют организаторов, вообще, за проведение такого турнира, но это с моей точки зрения проявление непринятия всего нового, чем славится наше общество сверху донизу, и снизу до верху.

Я думаю, что этот турнир рано или поздно заменит набивший аскомину и, на мой взгляд, бессмысленный чемпионат мира по футболу. Огромное количество игроков, сопровождающих их лиц и туристов едут в одну страну; проводят там месяц без всякой пользы. Если кому и удаётся посмотреть некоторые матчи, то можно считать, что им здорово повезло. Мошенничество с билетами, перегрузка предприятий общественного питания, немыслимые траты средств для строительства стадионов и временных мест проживания туристов, напряжение социальных структур и органов правопорядка.

А что мы видим в спортивном плане. Играть на всё катушку в таком напряжённом ритме футболисты не могут, а следовательно, большое количество спортивных договорняков. На мой взгляд, места на пьедестале почёта давно расписаны и поэтому настоящей спортивной борьбы нет и быть не может. Вспоминаю чемпионат мира в ЮАР , когда звёздная сборная Франции проиграла хозяевам чемпионата и затем оправдала свой проигрыш ссорой с тренером. С титулованными командами, причём по делу, слабые команды играют в пол силы зная, что они обречены. Если слабые команды заставят бегать футбольных крэков, то на одном классе они долго не продержатся и чемпионат мира превратится в непредсказуемое мероприятие, где главным будет ни мастерство а, жребий.

В длительном турнире с той же конечной целью преимущество будет у тех стран, у которых скамейка игроков длиннее. Эта скамейка будет характеризовать уровень работы школ подготовки отечественных футболистов, а не богатство олигархов и воротил спортивного шоу бизнеса. Сборные команды могут варьировать составом футболистов на игру в зависимости от предполагаемой силы соперника и дадут возможность молодым футболистам проявить свои способности, а агентам оценить их стоимость.

Сегодня для этой цели используют товарищеские встречи, которые никакой ответственности и интереса кроме неопределённости ставок в букмекерских конторах, не несут. Они только разлагает моральные устои футболистов и затрудняют прогнозы игроков, делающих ставки на спорт. Теперь вернёмся к нашей «Дрим тим» ( команде мечты). В принципе, она уже обеспечила себе нужное место в своей группе и может не напрягаться и не напрягать своих болельщиков, желающих «рвать всех и всегда» . Можно отправить «дедов» отдохнуть на Канарские острова, пусть на государственную стипендию, полагающуюся членам сборной страны, кушают там бананы, ананасы и смотрят футбольные матчи по телевизору. Если бы не финансовая составляющая оставшихся игр, можно уже сейчас поздравить нашу сборную с выходом в другой круг за явным преимуществом и «спрятать сабли в ножны», а недовольным посоветовать, поплотнее надеть маски и «не чирикать».

По персоналиям сборной. Черышев играть не может. Он приезжает в сборную с мешком недолеченых травм за плечами. Джикия — хороший защитник, но в прошлом имел разрыв крестообразных связок, в полную силу в защите не себя не проявляет по причине недавней травмы. Надо поберечь его для более важных матчей. Вполне можно обойтись и без Жиркова. Ему 37 лет, а Черчесов заставляет его играть в товарищеских матчах! Сам Станислав Саламович, если верить википедии, закончил выступать в 37 лет , и это стоя в воротах. А каково в этом возрасте бегать по полю наравне с молодыми игроками?! Один из лучших бомбардиров Кокорин, сидит на скамейке запасных и теряет квалификацию, а Черчесов берёт Кузяева, Ионова. Неужто Александр этим игрокам в подмётки не годится. Чего он боится , расстроить психологический климат в сборной, а на что он тогда в ней нужен, если не сможет поддерживать порядок.Хорошо. Он сидел в тюрьме. Это ,что пожизненное клеймо. Кокорин свой срок отбыл. Какие к нему могут быть претензии этического плана?! Боится Станислав Саламович, как бы чего не вышло, а зря. О Дзюбе я вообще ничего не говорю, Черчесов поступил с ним, как старая незамужняя учительница начальных классов средней школы. Не трусь, Саламович, на твоё место никто не претендует.

Матч со сборной Молдавии, это не контрольный, матч, как представляют его некоторые СМИ , а товарищеский. Контрольный матч можно играть с Чертаново, а на международной арене, надо поддерживать свою марку или выбирать себе в товарищи более достойных соперников, чтобы некоторым спортивным журналистам не пришлось кривить душой и не возвеличивать достоинство игроков команды, которые кроме бегать по полю ничего не умеют.

Написал и подумал, пожалуй я неправ. У молдован можно ещё и поучиться. Я имею ввиду вратаря, который решал все свои задачи самым простым способом, про который забывают наши. Он почти все мячи не ловил, а отбивал кулаком, чем поставил российских нападающих в тупик и облегчил работу своим защитникам, не позволяя возникать хаосу в штрафной площадке. Пресса этого не заметила, а ведь в воротах стоял тридцати четырёхлетний Станислав Намашко, которого когда-то забраковала Кубань. В России он пришёлся не ко двору, а в составе сборной Молдовы целых полтора часа держал нашу сборную за мальчиков.

Вот вам и европейские аутсайдеры. Думают. Находят новое. Применяют на практике. Наши футболисты пока нового ничего не изобрели, да и куда им. Уже поздно заниматься экспериментами на старости лет. На пенсию пора.