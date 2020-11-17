Айван Тони — лучший игрок октября в Чемпионшипе. «Брентфорд» выводит трансферную политику на новый уровень

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Переход нападающего «Питерборо» Айвана Тони в «Брентфорд» состоялся 31 августа. «Пчелы» (прозвище «Брентфорда») заплатили 10 млн. фунтов, включая бонусы. Хотя Олли Уоткинс еще числился в составе «Брентфорда», было понятно, что Тони приходит на смену именно ему. Трансфер Уоткинса в «Астон Виллу» через несколько дней стал самым дорогим в истории бирмингемского клуба. Сумма сделки составила 30 млн. евро.

Продажа такого результативного форварда, как Уоткинс, могла серьезно сказаться на результатах любого клуба не только в Чемпионшипе. 24-летний нападающий в сезоне-2019/2020 провёл 50 матчей, забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи. «Брентфорду» же не просто удалось вовремя подыскать замену одному из лидеров. Здесь создана и успешно работает стратегия по поиску и подбору футболистов, основанная на глубоком анализе данных и статистических показателей.

Модель поиска футболистов была разработана владельцем клуба Мэттью Бэнхемом. Его компания Smartodds оказывает услуги в области статистических исследований и спортивного моделирования различным клиентам, в том числе и профессиональным игрокам на ставках. Мажоритарным акционером футбольного клуба «Брентфорд» (любимой команды своей юности) Бэнхем стал к середине 2012 г.

В сезоне 2013/14 команда поднялась в Чемпионшип из Лиги Один. С тех пор сезон 2014/15 стал единственным, в котором клуб ушел в минус по итогам сделок на трансферном рынке. В основу выбранной стратегии лег поиск недооцененных талантов, их развитие и получение прибыли с последующей продажи.

«Брентфорд» ищет игроков там, куда клубы его уровня обычно не заглядывают. Второй дивизион во Франции, низшие дивизионы Дании. Объединяя такие статистические показатели как «ожидаемые голы», «ожидаемые передачи» и «умные пасы» клуб находит игроков, подходящих под нужный стиль за сравнительно небольшие деньги.

С 2014 года на продаже игроков клуб выручил около 100 млн. фунтов, без учета продаж Уоткинса в «Астон Виллу» и Бенрахма в «Вест Хэм» в прошлое трансферное окно. А сколько клуб тратит на приобретения? Переход Олли Уоткинса из «Эксетер Сити» обошелся в 1,8 миллиона фунтов. Саид Бенрахма был куплен в «Ницце» за 2,7 миллиона фунтов. За переход Брайана Мбемо из «Труа» клуб заплатил 5,5 миллиона фунтов, что стало рекордной суммой, потраченной на одного игрока.

Таким образом, приобретение Айвана Тони никак нельзя назвать отдельной удачной сделкой, оно является частью выстроенной стратегии. Однако стратегия стратегией, но, когда в первых четырех играх сезона нападающий отличиться не сумел, болельщики «Брентфорда» занервничали. Затем последовал гол в гостях против «Милуолла», затем два гола в ворота «Престона», два «Ковентри» и еще два «Шеффилд Уэнсдей». Восемь мячей в шести играх в октябре принесли форварду звание лучшего игрока месяца Чемпионшипа.

Айван Тони:

В начале сезона я и представить не мог, что получу эту награду. Но я всегда верил в себя, знал, на что я способен, и это начинает приносить результат. Я чувствую поддержку от всех в клубе: от тренера, персонала и партнеров по команде. Я считаю, что каждый должен играть на команду. Не должно быть индивидуалистов или тех, кто на особом положении. Да, я забиваю голы, но без партнеров по команде, я бы забивать не мог. Мы все хотим добиться одной цели в конце сезона – подняться в Премьер-Лигу. У нас почти тот же самый состав, что и в прошлом сезоне, за исключением двух игроков (Уоткинс и Саид Бенрахма). Не сомневаюсь, все в команде помнят, что это такое: быть близко к своей цели и упустить ее в последний момент. Мы не забыли то разочарование и не хотим повторять те же ошибки.

Второй спортивный директор «Брентфорда» Расмус Анкерсен:

Мы давно следили за Айваном. Собрали много отзывов о нем, как о человеке, просмотрели много игр с его участием. Отправляли разных людей просматривать его. Изучали статистику. На это ушло довольно много времени.

Мы решили купить Айвана заранее, так как точно знали, что Уоткинс уйдет. Лучше было купить замену Олли до его продажи, чтобы не оказаться в ситуации, когда до окончания трансферного окна 2 недели, и все знают, что у нас большая сумма денег после удачного трансфера. В этом случае к цене любого игрока покупатель смело добавил бы минимум 50%. Поэтому решили действовать на опережение.

У Бенрахма и Уоткинса (двух игроков из знаменитого трио, прозванного болельщиками и журналистами «BMW» (Benrahma, Mbeumo, Watkins)), приобретенных за небольшие деньги, большая часть прошлого сезона ушла на то, чтобы приспособиться к игре в Чемпионшипе, прежде чем они стали стабильно давать результат. Теперь, когда «Пчелы» нацелены на автоматическое повышение в классе и увеличили трансферный бюджет, в клубе считают необходимым внести коррективы в подход к скаутингу и находить игроков, которым не требуется время на адаптацию.

Расмус Анкерсен:

Мы амбициозный клуб, но наши амбиции по выходу в Премьер-Лигу реалистичны. Поэтому мы не можем ждать 46 игр пока наш нападающий адаптируется.

Нам нужен игрок, готовый давать результат с первого дня. Конечно, это повышает требования к новым игрокам, но именно поэтому мы были очень довольны, что Айван зарекомендовал себя в Лиге Один. Это сильная лига и мы были уверены, что переход пройдет для него безболезненно.

Нынешняя ситуация в «Брентфорде» отличается от той, что была три-четыре года назад. Мы готовы платить за игроков чуть больше, чем раньше, но также ждем, что наши затраты начнут окупаться быстрее.

Глава скаутского отдела Ли Дайкс, занимающий свою должность более 18 месяцев, горд успехами клуба, но, вместе с тем, считает, что давление на его сотрудников со стороны конкурентов возрастает, так как многие начинают следить за тем, что делает «Брентфорд».

Теперь нужно находить игроков быстрее, чем три-четыре года назад. Не скажу, что это труднее, просто нужен особый подход. Многие клубы уже начинают выходить на новые для себя рынки.

Это новый вызов, но, вместе с тем, так интереснее. Можно просто радоваться, что продаешь дорого, а покупаешь дешево, но профессионалы понимают: на этом работа не заканчивается. Игрок должен продолжать развиваться в течение следующего года, двух или трех. Когда мы подписываем с футболистом контракт, то в клубе уже составлен план его развития. И в составлении плана принимает участие каждый отдел.