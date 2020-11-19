Регламент Лиги Наций 2020/2021

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сегодня, 15:28

В соревновании примут участие все 55 сборных УЕФА . Команды распределят по четырём лигам (A, B, C и D). Лиги A, B и C включат в себя по 16 команд, Лига D — 7 команд.. Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды).

Победители четырёх групп лиги А выйдут в финальную стадию.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе.

Худшие команды в группах лиг А, В перейдут в лигу ниже.

Худшие команды в группах лиги С, сыграют в плей-офф, за сохранение места в лиге.

Распределение мест в группах: В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- количество голов во всех матчах.

Примечание. До окончания группового турнира показатель игр между собой для определения мест команд не используется.