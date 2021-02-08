Шварцман обижен. Будет рвать и метать!

1612791158

сегодня, 16:32

Ну ладно там Мик Шумахер с его историей, а Никита Мазепин? Папа может?.. Попробуем разобраться в молодых и подающих надежды. Эти ребята достойны, чтобы их по крупинкам разобрать.

Шварцману, будем откровенны, практически постоянно не везет. Он то взлетает, то катится вниз. Вроде вот еще чуть-чуть, совсем немного, а не хватает. За «Прему» в «Формуле-2» он был не раз на пьедестале, даже порой побеждал, однако больше вспоминаются его неудачи. Россиянин был надеждой «Феррари», считался главным проспектом Скудериии. Шел на чемионство. Но ошибки, ошибки... Один вылет следовал за другим. И вместо борьбы за титул унылое «деревянное» место. Впрочем, стоит оговориться, что и команда не раз его подводила. И тактика порой была откровенно непонятной, и машина вдруг переставала ехать, человеческий фактор сотрудников опять же. Все в совокупности и привело к обидному месту за пределами тройки лучших.

Молодой российский пилот, однако, не сдается. Он не психует и показывает сейчас все, на что способен. Хотя способен он, наверняка, на большее даже. Просто нужно немного везения. Пусть там Мазепин и младший Шуми своими фамилиями сверкают. Они им, конечно, помогут. У одного легендарный папа, пусть и лежащий в коме. Ему все мы желаем скорейшего выздоровления. У другого папа олигарх, но опять же, сын борется. Гоняет очень неплохо, просто так, из ниоткуда, такое не берется. Есть характер и воспитание! Даже уважаемые издания в сфере авто-мото сравнивают парня с легендарным Джеймсом Хантом. Но тот дядька произвел революцию. Пил, гулял, женщин обожал, а они его. Но и побеждал ведь на постоянной основе. Ушел в зените славы. Мазепину о таком стоит только мечтать. Хотя ой ли?

И вот тут как раз и возникает вопрос. Готова ли «Формула-1» при всей ее стерильности в последнее время к новым людям? Там же агнцы, не побоимся этого слова. Хэмилтон просто представляется всеми, как ангел. Другие встают на колени в лужи, даже не зная почему. Сказали надо, ну значит и что. И вот тут вопрос. Нужны ли лихие да дерзкие сейчас или достаточно всей этой эмоциональной скучищи. Другого слова просто нет. Понятно, что при предсказуемости и полной внятности ответ, скорее, отрицательный. Вот и держитесь за молодецкий задор!

Ошибки Мазепина с девушками? Да прекратите! Даже странно, что он извинился. Молодой человек, девушки... А вы бы как себя повели??? Моралистов и прочих толерантных сейчас море. А сами как? С усами? А если покопаться? Старые дядьки гнобят молодежь по поводу и без, а какие скелеты у них в шкафу? То-то же. Не суди... И дальше по программе. Ведь на камеру-то каждый поистине весь в белом, на деле же...

Признаться, очень интересно будет посмотреть на поведение Мазепина на трассе и вне ее. Хотелось бы, чтобы парень не тушевался и выносил хотя бы мозг всем этим чистоплюям. (Не машины, нет. Это лишним будет). Поверьте, популярность «Формулы-1» только возрастет! И многократно. Скандалы всегда привлекают болельщиков и просто людей со стороны. Они и забыли уже про «Ф-1» и вдруг — на те! Скандалы, интриги и по списку.

Но хватит об этом. Понятно, что Мазепин протеже папы. И это совсем не зазорно. Тот же самый канадец Стролл, тоже под крылом папаши. Но скорость у него есть, машину бы хорошую. А так ведь неплохие результаты показал. Здесь можно говорить о таланте. Он не у всякого бывает. Вопросов нет, без папы было бы труднее, но и сам парень не промах. Впрочем, будущее покажет.

Мазепин, в принципе, в такой же ситуации, стал ее заложником. Ему пока рано выдавать авансы, но если будут результаты, то всем скептикам придется замолчать. Предпосылки есть, но надо все-таки уметь совладать с нервами. Иначе сожрут, никто не поможет.

Вернемся к Шварцману. Его показатели в последних выступлениях за «Скудерию» просто поражают. Он бьет рекорд за рекордом. Тут и показатели в тренировках по кругам, и быстрейшие результаты. Пусть это и временные показатели. Парень сейчас просто неудержим. Шанс ему дадут, в «Феррари» не глупцы сидят. Они все видят. А уж аналитика там на уровне!

Ошибки у парня? Ну а как без них! Вы хоть раз, скептики, за симулятором сидели? То-то же, это просто ад! А представьте перегрузки, под 9G, на поворотах. Там горит тело, можете поверить.

В этом смысле, в такой ситуации Мику Шумахеру, можно сказать, повезло. За ним не стоят деньги, как у Мазепина. Он намного успешнее того же Шварцмана, судя по результатам последних лет. Плюс, он еще и главный маркетинговый рычаг «Ф-1». Именно здесь и сейчас, отец Михаэль, на поправку так и не идет. Интерес начал угасать и вдруг такой поворот! Пока Мик ведет себя идеально. Он скромен, не говорит высокопарных слов, не замечен в скандалах. Тут его можно противопоставить Мазепину, но сторонники найдутся у всех!

Какое счастье, что «Формула-1» все-таки развивается. Старичок Берни еще пыхтит, и, надо полагать, доволен. Младший Шуми и Мазепин в «Хаасе», «темная лошадка» Шварцман... «Формула-1», ты нас не разочаруешь. Такая реклама. Ждем Королевские гонки!