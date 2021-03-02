«Челси» Моуриньо и превратившийся в тыкву «Лестер». Худшие команды, защищавшие титул в АПЛ

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вчера, 18:29

«Ливерпуль» рискует вклиниться в рейтинг!

После 26 туров Премьер-Лиги действующий чемпион «Ливерпуль» набрал всего лишь 43 очка, это на 33 пункта меньше, чем было у «красных» на аналогичном чекпоинте золотого сезона. Нет никаких сомнений, что «красные» станут одними из самых неубедительных защитников титула в истории АПЛ . Возможно, даже худшими, если не возьмут себя в руки. А пока финальные цифры «Ливерпуля» в этом сезоне еще не дозрели, вспоминаем клубы, провалившиеся в статусе действующих чемпионов.

«Челси» в сезоне 2017/18

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 93/70 = минус 23 очка и 5 место

Отставание от первого места: 30 очков от «Манчестер Сити» (100)

Первый сезон Антонио Конте в английском футболе получился триумфальным. Итальянец изменил привычный тактический ландшафт АПЛ и выиграл титул, используя свою любимую схему с тремя центральными защитниками. «Челси» смотрелся очень солидно, ничто вроде бы не предвещало провального сиквела, но после чемпионства начал чудить опьяненный успехом тренер, а на трансферном рынке «синие» выдали затратную (260 млн евро), но очень странную кампанию.

Команду покинули Диего Коста, с которым рассорился Конте, и Неманья Матич, пришли Мората, Бакайоко, Дринкуотер, Дзаппакоста и Рюдигер. Вместе с этим провал эффект новизны, соперники по Премьер-Лиги научились ломать схему с тремя защитниками, да и футболистам надоела прагматичная модель игры. После Рождества «Челси» выбыл из топ-4 и больше туда не возвращался, закончив сезон на пятой строчке и без путевки в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне 2013/14

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 89/64 = минус 25 очков и 7 место

Отставание от первого места: 22 очка от «Манчестер Сити» (86)

Сэр Алекс Фергюсон в предыдущей кампании выиграл для МЮ 13-й титул в АПЛ , после чего выбрал преемником Дэвида Мойеса и отошел от активного управления командой в статусе чемпиона. Упадок, который наступил после ухода шотландца, ощущается до сих пор, а то падение было просто головокружительным, пусть и не худшим в истории, если исходить чисто из статистических выкладок. Просто было дико непривычно видеть «Манчестер Юнайтед» после эпохи Фергюсона на 7-й строчке в турнирной таблице. Из 64 очков Мойес набрал 57, а в последних трех турах командой руководил играющий тренер Райан Гиггз.

«Блэкберн Роверс» в сезоне 1995/96

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 89/61 = минус 28 очков и 7 место

Отставание от первого места: 21 очко от «Манчестер Юнайтед» (82)

В кампании 1994/95 «бродяги» на один балл опередили МЮ и впервые за 80 лет стали сильнейшей командой Англии, но чем выше взлетаешь — тем больнее падать. Впрочем, у «Блэкберна» были объективные причины для ухудшения результатов: Кенни Далглиш оставил чемпионскую команду на Рэя Харфорда, а Крис Саттон, Джейсон Уилкокс и Грэм Ле Со надолго загремели в лазарет, и хотя Алан Ширер снова забил 30+ голов, «Роверс» финишировали на седьмом месте после первого.

«Лидс Юнайтед» в сезоне 1992/93

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 82/51 = минус 31 балл и 17 место

Отставание от первого места: 33 очка от «Манчестер Юнайтед» (84)

Чемпионский титул был пиком команды Ховарда Уилкинсона, который пришел на «вакуум»: чемпионство пришлось на сезон, когда гиганты из «Ливерпуля» пошли на спад, а «Манчестер Юнайтед» Фергюсона еще не был достроен. Бэтти, Макаллистер, Спид и Стракан были очень хороши, а только что прибывший в Англию будущий Король Эрик Кантона начал блистать своей пока что воображаемой короной практически сразу. В следующем сезоне француз защитил свой титул, но уже в составе МЮ , а его уход — одна из причин резкого падения «Лидса».

«Лидс Юнайтед» — последний победитель старого Первого английского дивизиона, соответственно, дебютный розыгрыш Премьер-Лиги «павлины» проводили в ранге действующего чемпиона. «Лидс» проиграл 15 матчей и рухнул с первого места на 17-е (в турнире принимали участие 22 команды). По ходу сезона «белые» побывали в зоне вылета, а закончили всего лишь в 2 баллах от лучшей из вылетевших команд — «Кристал Пэлас». Невероятно и то, что за весь сезон «Лидс» не выиграл ни одного матча на выезде.

«Лестер Сити» в сезоне 2016/17

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 81/44 = минус 37 баллов и 12 место

Отставание от первого места: 49 очка от «Челси» (93)

В сезоне 2015/16 случилась, пожалуй, главная футбольная сказка XXI века: едва не вылетевший в предыдущей кампании «Лестер» внезапно стал чемпионом, а Клаудио Раньери был самым счастливым тренером в мире. За 22 тура чемпионской кампании «лисы» набрали столько же очков, как за весь следующий сезон, который завершили на 12-м месте, отстав от нового чемпиона на астрономические 49 очков. Аура Кладио Раньери исчезла так же неожиданно, как и появилась, «Лестер» снова стал «простым смертным». Были даже опасения, что «лисы» станут первой вылетевшей командой-чемпионом с 1938 года, ведь к февралю им удалось одержать только 5 побед. Обошлось без драмы, но разница в результатах двух сезонов колоссальная.

«Челси» в сезоне 2015/16

Очки в чемпионском сезоне/в статусе чемпиона: 87/50 = минус 37 баллов и 10 место

Отставание от первого места: 30 очков от «Лестера» (81)

Вообще-то, «Лестер» подхватил эстафетную палочку слабаков-чемпионов у «Челси». Жозе Моуриньо вернулся на «Стэмфорд Бридж» в 2013-м, а два года спустя снова сделал «синих» чемпионами. Трудно понять и тем более объяснить то, что произошло дальше. «Челси» развалился с того момента, когда Моуриньо выразил недовольство работой Евы Карнейро в матче с «Суонси». Доктора уволили из клуба, но впоследствии Карнейро выиграла у «Челси» суд и получила компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.

«Особенный» был уволен в декабре после поражения от будущих чемпионов и Клаудио Раньери, которого сменил у руля «Челси», когда впервые прибыл на Туманный Альбион. Круг замкнулся. Лондонцев во второй раз на правах временного наставника возглавил Гус Хиддинк, но ему удалось только подтянуть «Челси» на десятое место. Отвратительная защита титула, не так ли?