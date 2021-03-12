BetBoom запускает быстрые ставки на футбол — SUPERLIVE

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вчера, 16:26

Букмекерская компания BetBoom запускает новый продукт, который посвящен тем, кто любит делать ставки прямо во время футбольных матчей – SUPERLIVE.

SUPERLIVE — это новая интерпретация ставок на спорт в лайве. В нём необходимо угадать какое событие произойдет во время футбольного матча следующим. Доступно более десяти событий: гол, аут, офсайд, угловой, удар от ворот, штрафной, а также есть возможность заключить пари на то, какое событие не будет следующим. Стоит отметить, о возможности сделать ставку как на одно, так и на группу событий.

Новые клиенты букмекерской конторы могут сделать первую ставку в SUPERLIVE бесплатно и забрать выигрыш себе. БК «БетБум» будет осуществлять быстрый расчет ставок.

Чтобы воспользоваться SUPERLIVE необходимо авторизоваться на сайте или в приложении BetBoom. Новый вид пари вы сможете найти в разделе «Быстрые ставки».