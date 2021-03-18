Карасёв запомнился в ЛЧ, Кукуляк — в Москве, а Левников — в Волгограде. Приключения арбитров РФС

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вчера, 15:01

Это случилось — «Соккер.ру» похвалит российских рефери.

Карасёв грамотно отработал в плей-офф ЛЧ

Изначально Карасёв запомнился европейцам решением не становиться на колено, а после игры получил много комплиментов за свою работу. Англичане говорят, что им не хватает таких арбитров в АПЛ . Впрочем, рок-гитарист и в России выделяется. Пожалуй, единственный судья РФС , который прибавил за последние годы и одновременно отвечает уровню плей-офф ЛЧ , пускай и легкого матча.

Кукуляк не испортил поединок ЦСКА и «Зенита»

В РФС попытались подставить этого арбитра? Кукуляк – бывший дублер ЦСКА , работал всего одиннадцатый матч в РПЛ . Точно лучший судья на решающую игру всего чемпионата? Но надо отдать должное – человек со свистком не подвел. Недовольными остались разве что закоренелые фанаты «армейцев», что сразу были настроены против рефери.

Но получили законный пенальти в ворота Акинфеева – современные правила не позволяли не указать на «точку». Рука преграждала путь мяча в сторону ворот и была поднята вверх, а не опиралась на землю, и рикошет значения не имеет. Красная карточка – вина Ахметова, на повторе видно, как выгнулась нога соперника.

Пенальти в ворота «Зенита» — законное решение. И если бы к тому времени ЦСКА провел ряд хороших атак, или удержали Вендела в штрафной площади, то удар Влашича мог привести к ничьей 2:2. Арбитр выполнил свою работу качественно. И плохо, что Кукуляк получил заниженную оценку, ведь в РФС есть глупое правило – наказывать рефери, если смотрят повторы.

Надо оценивать грамотность решений, ничего больше. Не важно, насколько эмоционально отдельные игроки реагировали на свистки Кукуляка – команды давили на него, поскольку знали, что судье всего 38 лет, редко работал в РПЛ . Важно, что получили футбол, созданный командами. Если бы так было всегда – о рефери в РПЛ не вспоминали годами.

Карпин признал ошибку судьи в пользу «Ростова»

Двух похвалили, третьего – ругаем. После скандала имени бригады Лапочкина поставили того, кем «Ростов» был недоволен ранее, чтобы показать отсутствие ангажированности. Младший Левников судил матч Карпина против «Спартака» полтора года назад, его грубые ошибки признали официально, рефери отстраняли от работы в РПЛ . Но это сын члена ЭСК РФС , вернулся.

В итоге Левников снова начудил, словно в РФС криво «извинились» перед «Ростовом» после безобразной работы Лапочкина в прошлом туре. Отменили гол Гогуа и назначили пенальти в ворота «Ротора» по делу. Но потом рефери засчитал гол «Ростова», хотя мяч попал в руку по ходу результативной атаки. С лета правило поменяют, но пока закон другой – рефери ошибся.

И после матча Карпин это признал, ведь какой смысл отрицать факт? Фанаты отдельных клубов могут подсказать в комментариях, помнят ли похожие случаи о «Спартаке», ЦСКА или «Зените», но вчера Валерий Георгиевич заслужил плюс в мужскую карму. Тренер «Ростова» сам посмотрел повтор и признал, что судья допустил очевидную ошибку.

Вот это всегда смущает в арбитраже РПЛ . Стоит придавить судейством «Спартак», Федун скажет о снятии с чемпионата – идут ошибки в пользу «красно-белых». А можно весь сезон отсудить по правилам? Понятно, что «Ростов» выиграл 0:4, заявление Карпина сделано после успеха, но его заявление – шаг вперед.

УЕФА из арбитров РФС доверяет только Карасёву

Но и его постоянно проверяют. Некоторые в российском футболе понимают под «хорошим судейством» в основном наглый арбитраж в свою пользу. Валерий Георгиевич сам этим грешил – в прошлом заявлял, что не оценивает судейство после матча, где судья помог его команде. Но тут выступил хорошо, и это правильный пример для всех.

Вот только признание Карпина не отменит отсутствие последовательности. Не важны названия клубов, дайте правосудие. Ошибки будут, они есть и в Ла Лиге и в АПЛ , но серии ляпов разных рефери против одной команды надоели. Теперь же после скандала с Лапочкиным «Ростов» отсудили в лучших традициях фаворитов РПЛ .

Команде Карпина точно не мешали играть в футбол. Но что будет через три тура? Что будет в сложных матчах «Зенита»? Как отсудят «Локомотив»? Найдется рефери, кроме Карасева, чтобы достойно отработать матч ЦСКА и «Спартака»? Вопросов много, а в ответ Левников пошел смотреть повтор, но забыл простое правило футбола.

«Ротор» проиграл 0:4, но такая разница будет не всегда, а ошибка рефери повлияла на ход матча. Страшно, что грамотных арбитров осталось мало. Удачные матчи в этом сезоне были у Безбородова – а у него длинная борода из скандалов в прошлом. Изредка радуют молодые судьи, но в целом есть Карасев и пустота.

Причем европейцы согласны, ведь в плей-офф ЛЧ пускают только одного рефери из России. Остальных тестируют на проходных матчах и больше не зовут. Тот же Левников судил игру Лиги Наций между Лихтенштейном и Гибралтаром, выдал 10 желтых карточек и не контролировал игру. Рано ему еще в Европу.

А в РПЛ даже отцу будет сложно защитить сына, если не перестанет ошибаться – и Карпин, и Хацкевич, и все, кто в курсе современных правил футбола с первого же повтора поняли, что гол «Ростова» засчитывать было нельзя. Мяч коснулся руки Осипенко в голевой атаке при счете 0:0. Как такое упустить с повтором?

Возмущения «Ротора» можно понять – посыпались после первого засчитанного мяча, но и «Ростов» без вины виноватый. Осадок остался, Левников испортил Карпину веселый разгром.