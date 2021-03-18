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Карасёв запомнился в ЛЧ, Кукуляк — в Москве, а Левников — в Волгограде. Приключения арбитров РФС

вчера, 15:01
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Это случилось — «Соккер.ру» похвалит российских рефери.

Карасёв грамотно отработал в плей-офф ЛЧ

Изначально Карасёв запомнился европейцам решением не становиться на колено, а после игры получил много комплиментов за свою работу. Англичане говорят, что им не хватает таких арбитров в АПЛ. Впрочем, рок-гитарист и в России выделяется. Пожалуй, единственный судья РФС, который прибавил за последние годы и одновременно отвечает уровню плей-офф ЛЧ, пускай и легкого матча.

Кукуляк не испортил поединок ЦСКА и «Зенита»

В РФС попытались подставить этого арбитра? Кукуляк – бывший дублер ЦСКА, работал всего одиннадцатый матч в РПЛ. Точно лучший судья на решающую игру всего чемпионата? Но надо отдать должное – человек со свистком не подвел. Недовольными остались разве что закоренелые фанаты «армейцев», что сразу были настроены против рефери.

Но получили законный пенальти в ворота Акинфеева – современные правила не позволяли не указать на «точку». Рука преграждала путь мяча в сторону ворот и была поднята вверх, а не опиралась на землю, и рикошет значения не имеет. Красная карточка – вина Ахметова, на повторе видно, как выгнулась нога соперника.

Пенальти в ворота «Зенита» — законное решение. И если бы к тому времени ЦСКА провел ряд хороших атак, или удержали Вендела в штрафной площади, то удар Влашича мог привести к ничьей 2:2. Арбитр выполнил свою работу качественно. И плохо, что Кукуляк получил заниженную оценку, ведь в РФС есть глупое правило – наказывать рефери, если смотрят повторы.

Надо оценивать грамотность решений, ничего больше. Не важно, насколько эмоционально отдельные игроки реагировали на свистки Кукуляка – команды давили на него, поскольку знали, что судье всего 38 лет, редко работал в РПЛ. Важно, что получили футбол, созданный командами. Если бы так было всегда – о рефери в РПЛ не вспоминали годами.

Карпин признал ошибку судьи в пользу «Ростова»

Двух похвалили, третьего – ругаем. После скандала имени бригады Лапочкина поставили того, кем «Ростов» был недоволен ранее, чтобы показать отсутствие ангажированности. Младший Левников судил матч Карпина против «Спартака» полтора года назад, его грубые ошибки признали официально, рефери отстраняли от работы в РПЛ. Но это сын члена ЭСК РФС, вернулся.

В итоге Левников снова начудил, словно в РФС криво «извинились» перед «Ростовом» после безобразной работы Лапочкина в прошлом туре. Отменили гол Гогуа и назначили пенальти в ворота «Ротора» по делу. Но потом рефери засчитал гол «Ростова», хотя мяч попал в руку по ходу результативной атаки. С лета правило поменяют, но пока закон другой – рефери ошибся.

И после матча Карпин это признал, ведь какой смысл отрицать факт? Фанаты отдельных клубов могут подсказать в комментариях, помнят ли похожие случаи о «Спартаке», ЦСКА или «Зените», но вчера Валерий Георгиевич заслужил плюс в мужскую карму. Тренер «Ростова» сам посмотрел повтор и признал, что судья допустил очевидную ошибку.

Вот это всегда смущает в арбитраже РПЛ. Стоит придавить судейством «Спартак», Федун скажет о снятии с чемпионата – идут ошибки в пользу «красно-белых». А можно весь сезон отсудить по правилам? Понятно, что «Ростов» выиграл 0:4, заявление Карпина сделано после успеха, но его заявление – шаг вперед.

УЕФА из арбитров РФС доверяет только Карасёву

Но и его постоянно проверяют. Некоторые в российском футболе понимают под «хорошим судейством» в основном наглый арбитраж в свою пользу. Валерий Георгиевич сам этим грешил – в прошлом заявлял, что не оценивает судейство после матча, где судья помог его команде. Но тут выступил хорошо, и это правильный пример для всех.

Вот только признание Карпина не отменит отсутствие последовательности. Не важны названия клубов, дайте правосудие. Ошибки будут, они есть и в Ла Лиге и в АПЛ, но серии ляпов разных рефери против одной команды надоели. Теперь же после скандала с Лапочкиным «Ростов» отсудили в лучших традициях фаворитов РПЛ.

Команде Карпина точно не мешали играть в футбол. Но что будет через три тура? Что будет в сложных матчах «Зенита»? Как отсудят «Локомотив»? Найдется рефери, кроме Карасева, чтобы достойно отработать матч ЦСКА и «Спартака»? Вопросов много, а в ответ Левников пошел смотреть повтор, но забыл простое правило футбола.

«Ротор» проиграл 0:4, но такая разница будет не всегда, а ошибка рефери повлияла на ход матча. Страшно, что грамотных арбитров осталось мало. Удачные матчи в этом сезоне были у Безбородова – а у него длинная борода из скандалов в прошлом. Изредка радуют молодые судьи, но в целом есть Карасев и пустота.

Причем европейцы согласны, ведь в плей-офф ЛЧ пускают только одного рефери из России. Остальных тестируют на проходных матчах и больше не зовут. Тот же Левников судил игру Лиги Наций между Лихтенштейном и Гибралтаром, выдал 10 желтых карточек и не контролировал игру. Рано ему еще в Европу.

А в РПЛ даже отцу будет сложно защитить сына, если не перестанет ошибаться – и Карпин, и Хацкевич, и все, кто в курсе современных правил футбола с первого же повтора поняли, что гол «Ростова» засчитывать было нельзя. Мяч коснулся руки Осипенко в голевой атаке при счете 0:0. Как такое упустить с повтором?

Возмущения «Ротора» можно понять – посыпались после первого засчитанного мяча, но и «Ростов» без вины виноватый. Осадок остался, Левников испортил Карпину веселый разгром.

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ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 08:37
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 21:34
    Лучшие судьи у нас! Все по призванию потому что))))
    Tostao
    Tostao
    вчера в 18:10
    Россия никогда не была колониальной державой и не занималась работорговлей. Пусть пендосы и бриты становятся на колени.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:02
    нормальный мужик Карасёв, уважение ему !
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 17:01
    Смотрю очень много европейского футбола, везде судьи ошибаются с ВАР. При чем в некоторых странах он появился реально раньше, но им не помогает. В прошлую среду поставили пенальти в ворота Сити, куда с меньшим основанием, чем в матче Зенит-Ахмат, потом не поставил 100 пенальти в ворота соперника Сити...и это только в одной игре, в Италии не удалили Роналду, а тот сделал хет-трик. Кроме того он получается и на следующую игру выйдет...таких игр в Европе реально море и все в одинаковом положение.
    RA158
    RA158 ответ Vave666 (раскрыть)
    вчера в 16:57
    А 4 гол -был,но судейка (бывший армеец) даже смотреть монитор не пошел....
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 16:17
    Не знаю, кто придумал вставать на колено. Но это большая тупость. Уже год как встают и что, что-нибудь изменилось?

    Правильно Карасев не встал на колено. Уважаю его за это.
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 16:13
    Спасибо за статью....Карасев - Браво!!!! ...Мир смирился, что русские на колени не встают....а то, к чему приводит коленопреклонённая Европа, мы уже проходили в 1941–1945 годах....Да я горд, что Русские в очередной раз доказали Западу, что на колени не встают.....если в ноябре прошлого года главные медийные площадки облетело фото спокойно стоящего российского футболиста Газинского в окружении упавших на колени мультимиллионеров "Челси", то сегодня о нашем национальном кредо напомнили российские судьи во главе с Сергеем...а еще бы на месте Сергея, я бы сделал мейнстрим , заасунул руку в карман и стал бы "держать фигу" ....разве о правах чёрных думают футболисты, вставая на колени?... смешно, скорее о том, как не выпасть из обоймы, а в глазах испуганное восхищение русские не встают на колени..... но мы-то помним, что русский мужчина встаёт на колени только в трёх случаях .....перед иконами, флагом и любимой женщиной....
    Ник tyu
    Ник tyu
    вчера в 15:48, ред.
    Арбитры виноваты, конечно, не бездарные кривоногие с маникюром и мусом на черепе, а судейство,ага, заип, до того испаганили игру, что стыдно смотреть, был приятно удивлён как в женском футболе играют, жесткач и борьба, упорство, приятно видеть, а не харчки на газон и выпрашивания жк для соперника, клоуныбл
    Vave666
    Vave666
    вчера в 15:34
    Кукуляк хоть выглядит как спортсмен, не старики худосочные лысые (Коллина вне списка) а нормальный довольно молодой судья, но у нас мафия везде поэтому молодым у нас дорог не много! Нормально отсудил 2 пеналя были, Кузяев чудом без травмы - красная по делу! Игра была горячая, давление максимально...
    Однако вопросов к арбитру нет, а вот к правилам определения пенальти есть, но они вроде как всеобщие! Пеналь армейцам по справедливости нельзя назначать, а по правилам необходимо
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:22
    Рад за Карасева
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