121 год магии в футболе. Вратарь «Севильи» забил и повторил подвиг легенды «Манчестер Сити»

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21 марта 2021, 10:42

Наслаждайтесь красивыми голами от вратарей разных эпох!

Многие голкиперы забивали с пенальти и прямыми ударами со штрафных. Снайперов Сени и Чилаверта помнят и знают. Но есть в футболе особая категория мячей от вратарей на последних секундах или ударами с игры – случаются они не часто, но тогда можно перефразировать знаменитое изречение: «Вот спаситель, вот это настоящий спаситель».

14 апреля 1900 года. Чарли Уильямс («Манчестер Сити»)

Голкипер «горожан» стал первым стражем ворот в истории профессионального футбола, который забивал сопернику. Начинал карьеру в «Арсенале», но через три года перебрался в «Манчестер Сити». Играл за команду шесть лет, прежде чем в поединке против «Сандерленда» забил благодаря удачному дальнему выносу мяча. Это был единственный мяч его команды во встрече, соперник выиграл 3:1. Уильямс был заметным в футболе своей эпохи, после завершения карьеры тренировал сборную Дании, что взяла «серебро» на Олимпиаде. Потом отправился в Бразилию, где возглавлял «Флуминенсе» в первом дерби против «Фламенго». До 78 лет прожил за океаном. Что ж, узнали, кто был первым, а теперь переходим к голам, которые можно увидеть.

23 сентября 1989 года. Геральд Хильрингаус («Тюркгюджю»)

Геральд был воспитанником «Мюнхена 1860», перешел в «Кайзерслаутерн», но оказался в аренде в клубе из родного города – «Тюркгюджю». В третьей лиге ему пришлось сыграть против «Ингольдштадта», и на 89-й минуте при счете в пользу соперника вратарь решил пойти в чужую штрафную. В результате забил красивый гол в акробатическом стиле, вырвал ничью. А через пару лет даже играл за «Баварию», хотя недолго.

In 1989, third-tier SV Türk Gücü München's goalkeeper Gerald Hillringhaus ventured upfield for an 89th-minute corner.



Two years later, he was playing European football for Bayern Munich. #makeuthink pic.twitter.com/xQ6RNlj3o5 — Adam Hurrey (@FootballCliches) May 2, 2020

25 сентября 1995 года. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»)

Появление огромного датчанина с польскими корнями в чужой штрафной часто вело к панике – ходил ведь и на стандарт в финале ЛЧ против «Баварии». В «Астон Вилле» Шмейхель забивал против «Эвертона» — это был первый гол вратаря в истории АПЛ . Но отметим более ранний удар отца голкипера «Лестера» — в середине девяностых Шмейхель пытался навредить «Ротору» в Кубке УЕФА на 88-й минуте. Забил, но не победил – ничья 2:2 вывела дальше российскую команду.

8 мая 1999 года. Джимми Гласс («Карлайл Юнайтед»)

Один из самых ярких моментов в истории «трясины». В последнем туре «Карлайл Юнайтед» играл дома против «Плимута», и для спасения от вылета в четвертый дивизион им была нужна только победа. На 95-й минуте была ничья, но в чужую штрафную пошел Джимми Гласс – вратарь, арендованный у «Суиндон Таун». Ему удалось оказаться первым на мяче. Забавно, что он сыграл за «Карлайл» всего три матча, а через пять лет уже работал таксистом. Зато создал один из самых ярких моментов в истории английского футбола – после гола на поле побежали болельщики:

24 сентября 2003 года. Пол Робинсон («Лидс»)

Пол был смелым голкипером, сыграл 41 матч за сборную Англии, хотя знали его и в молодости, ведь выступал за «Лидс» в лучшие для клуба времена. И в матче Кубка Лиги Робинсону пришлось сравнивать счет против «Суиндон Таун». Казалось, что соперник сломает известную команду, но тут к чужим воротам пошел голкипер и перевел игру в дополнительное время, где «Лидс» выиграл в серии пенальти – 4:3. Жаль, что сказка той команды так быстро и печально завершилась с вылетом из АПЛ .

16 октября 2010 года. Уильям Хесмер («Коламбус Крю»)

В MLS есть немало примечательных голов – любят американцы зрелищность в спорте, если это не бейсбол. Не удивительно, что при счете 1:2 в пользу «Торонто» голкипер клуба из Огайо пошел в чужую штрафную. Мяч отскочил к нему, но попасть в ворота было сложно – мешали и защитник, и вратарь соперника. Но Уильям идеально справился с задачей, принял мяч и заслужил удачу – гол с рикошетом.

22 сентября 2012 года. Али Ахамада («Тулаза»)

Уроженец Франции и вратарь молодежки позже принял решение играть за родину предков – Коморы, но поначалу подавал большие надежды. Али играл за «Тулузу» против «Ренна», его команда уступала в счете, поэтому на 95-й минуте в игре Лиги 1 увидели подключение вратаря и запоминающийся гол головой, находясь спиной к воротам. Ничья, которую не забудут из-за оригинальных действий Али:

11 августа 2015 года. Мартин Хансен (« АДО Ден Хааг»)

Датский голкипер учился в школе «Ливерпуля» — тоже хотели найти своего Шмейхеля. Но затем вернулся домой и переехал в Нидерланды. Там в 2015 году обрел мировую славу, ведь на 95-й минуте матча пошел в чужую штрафную в игре против ПСВ и сравнял счет. Но это не просто «очередной» гол вратаря, а один из самых красивых ударов голкиперов в истории футбола. Мартин забил пяткой!

13 ноября 2016 года. Оскарин Масулуке («Барока»)

Вот этот гол можно смотреть много раз, ведь Масулуке не просто сравнял счет против «Орландо Пайретс», он еще и создал один из самых красивых голов года. Этот удар через себя, который позволил его команде сыграть 1:1, уступил только удару Оливье Жиру в голосовании за награду имени Пушкаша. Какова вероятность, что когда-то голкипер еще раз забьет в падении через себя в решающий момент? Мусулуке, к слову, накрыла звездная болезнь – его погнали из клуба в 2018-м за распитие спиртного прямо в автобусе команды, но в прошлом году вернулся в родной клуб.

4 октября 2019 года. Денис Адамов («Краснодар-3»)

В российском футболе вратари забивали от своих ворот – Борис Шогенов из кировского «Динамо» и голкипер «Кубани» Александр Будаков (его мяч фанаты признавали лучшим в сезоне). Но те мячи были такими же, как у их коллег – дальний вынос мяча, который перелетает через вратаря соперника. Буквально вчера похожий мяч забили в одной из низших португальских лиг. Вратарские голы обычно приводят к ничьим, но мяч Адамова выделяется – «Интер» из Черкесска проиграл «Краснодару-3» после вот этого выстрела нынешнего вратаря «Сочи»:

20 марта 2021 года. Яссин Буну («Севилья»)