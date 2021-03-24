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У Мальты 7 матчей без поражений, у России – 6 игр без побед. Черчесов открывает футбольный год

вчера, 10:33
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Идеальный соперник для начала победной серии.

Факты о сборной Мальты

- футбольная сборная страны с населением в полмиллиона человек (столько людей живет, например, в Чебоксарах) занимает скромное 176-е место в рейтинге ФИФА. Из европейских сборных ниже только Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино. Отмечаем, что в спарринге с молдаванами Россия не смогла победить, но с Мальтой ошибку повторять нельзя;

- команда итальянского тренера Девиса Манджи улучшила свои показатели благодаря Лиге Наций, где играла с соперниками того же класса. Теперь у Мальты семь матчей без поражений подряд с учетом двух товарищеских. Это их лучшая серия в истории, реализовали 60 % ударов в створ, поэтому еще и везучие. Вот только есть одна загвоздка – до этого мальтийцы проиграли 9 игр подряд в отборе Евро-2020;

- они берут массовостью в футболе. В сборной Мальты собраны местные игроки. Примерно полторы тысячи местных мужчин бегают за мячом в клубах разных уровней и дивизионов (в РФ о таком можно только мечтать), и из них выбирают национальную команду. В составе сборной лишь три легионера, которые играют за рубежом, но это ребята из второй португальской, второй бельгийской лиги и четвертого дивизиона в Англии;

- в отборочных матчах на Евро и ЧМ у Мальты ожидаемо мало побед. В 21 веке обыграли Фарерские острова (в отборе на Евро-2020), а до этого Армению и Венгрию. Армян огорчили 1:0 восемь лет назад, венгров – пятнадцать. В прошлом отборе их обыграли все серьезные соперники, шведы и румыны накидали им в гостях по четыре мяча;

- если говорим о тактике, то речь о «5-4-1», которые переходят в «3-4-3» или «3-5-2». По именам разбирать команду соперника смысла нет. Какой бы вариант их тренер ни придумал, фамилии эти ничего публике не скажут, поскольку почти все ребята играют в чемпионате Мальты. Отмечаем, что пытаются сделать свой футбол более современным, но получается лишь против равных соперников.

Ориентировочный состав Мальты (3-5-2): Бонелло – Борг, Агиус, Шоу – Мбонг, Писани, Теума, Кристенсен, Камензули – Нвоко, Гамбин.

Факты о сборной России

- команда Черчесова не выигрывала в шести поединках подряд. Неудачные спарринги против Швеции и Молдовы, ничьи с турками и венграми, а также поражения в Стамбуле и Белграде существенно ударили по положению команды России. Непростой жребий – хорваты, словенцы и словаки, получили как раз из-за той серии;

- в отборе ЧМ-22 надо стартовать с победы. Пора переосмыслить подход и выбрать смелый состав. И есть хорошие новости – у России 31 победа в 31 матче над европейскими «футбольными карликами». Много лет у сборников разных поколений правильный настрой на таких оппонентов, разница мячей – 114:8, забивали по 3-4 гола за вечер в среднем, причем чаще именно четыре;

- Зобнин и Черышев, если бы им не мешали травмы, могли выйти в основе. Баринов только набирает форму после травмы, поэтому его юный коллега Мухин вызван, а Дмитрий, которого в штабе Черчесова видели основным опорником, – пока нет. Зато многие звезды в строю, у Фернандеса травма оказалась несерьезной, а Дзюба возвращается в сборную с капитанской повязкой;

- спустя почти 500 дней Головин вернулся в состав сборной России. Без него было сложнее и скучнее в атаке, как показывают результаты. В тех матчах отбора к Евро-2020, что играл, Александр часто приносил предметную пользу. Не только благодаря ассистам или ударам. Александр правильно двигал мяч по полю. От качества игры диспетчера «Монако» зависит успех команды Черчесова;

- есть несколько вариантов ведения игры, каждый подходит, но не исключен выход команды с двумя форвардами и схемой «4-4-2». Фактически скопируют подход «Зенита», хотя на поле может быть все два человека из основы Семака. Но футболисты опытные, им дали время на сборах – должны представить лучший вариант состава. Игроков хватает и для «3-5-2», и для любой другой схемы в трех играх подряд.

Ориентировочный состав России (4-4-2): Шунин – Фернандес, Нойштедтер (Семенов, Кутепов), Джикия, Караваев (Самошников) – Ионов, Кузяев (Фомин), Головин, Ал. Миранчук – Дзюба, Соболев.

Факты о противостоянии

- Черчесов не обманывает, что Мальта подучилась играть в футбол. Норвежцев заставили нервничать в отборе Евро (уступили команде Холанда дома минимально, 1:2). Латвию в гостях обыграли 1:0 в Лиге Наций. Но мальтийская сборная не может позволить серию побед хотя бы над Фарерскими островами. После успеха проиграли им дважды в двух названных выше турнирах. А Испания дома накидала Мальте семь безответных мячей;

- это будет первый официальный поединок сборных Мальты и России. В середине девяностых виделись в товарищеской игре, тогда Карпин и Кирьяков огорчили аутсайдера. Но сегодня надо забить больше мячей, поскольку в такой группе может пригодиться разница голов. Второе место не дарит прямую путевку на мундиаль, как в отборе Евро, надо ставить высокие цели;

- у одного Дзюбы голов за сборную намного больше, чем у всего состава Мальты. Также возрастной капитан оценивается рынком почти в два раза выше, чем вся заявка соперника. Это не значит, что против них играть будет просто – Испания на выезде победила всего 2:0, но все-таки 9 поражений в 10 матчах отбора хорошо описывают возможности Мальты;

- Черчесову надо с уважением отнестись к коллеге – итальянский наставник Девис Манджа выходил с молодежной сборной Италии в финал Евро-2013. Но на клубном уровне его карьера не задалась, поэтому оказался в скромной сборной, что выиграла всего 5 матчей отборов к ЧМ и Евро в истории. Заставить Россию задуматься может только тактика, поэтому с нее надо начинать – важно понимать соперника и его схему в разных вариациях;

- с Бариновым, Зобниным и Черышевым было бы веселее, но даже Мирзов, Мостовой или Заболотный должны создавать и реализовывать моменты против одной из слабейших сборных Европы. Мальту надо уважать – обязательное условие для комфортной победы без приключений, но если Черчесов потеряет очки против такого соперника, то поставит под сомнение задачу выхода на ЧМ-2022. Нельзя допускать осечку. Тем более что тренерский штаб много месяцев изучал Мальту, а футболисты сборной России успели набрать форму в клубах.

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Все комментарии
номер 12
номер 12
вчера в 13:21
Я не верю в пару Соболев Дзюба. Два гиганта будет перебор
амурец
амурец
вчера в 11:56
ждём победы наших
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:45
Когда в предполагаемом составе видишь фамилии нойштетер, Кутяпов, ионов, становится грустно и тоскливо. Дожили!!
Recsar26
Recsar26
вчера в 11:17
Матч смотреть не буду, но Мальту верю.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 10:44, ред.
Схема 4-4-2 для России из всех возможных вариантов кажется наименее вероятной и наиболее бессмысленной, поскольку в их составе нет двух нападающих, которые могли бы эффективно играть в паре, не дублируя друг друга. Также не совсем понятно как тогда вместе использовать Головина с Миранчуком, играющих обычно на позиции АПЗ. Логичнее будет 4-2-3-1. Тогда Головин должен играть левого вингера, Миранчук - АПЗ, Ионов - правого вингера. Кузяев - центрального полузащитника, Ахметов - опорника, Дзюба - нападающий. Эта схема давно наиграна как стартовая и незачем от нее отступать. Разве что если в первом тайме будет сделан голевой задел и во втором тайме потянет на эксперименты
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:43
Спасибо за статью.... ну что, клубный футбол у нас отходит чуть в сторону и все внимание национальным сборным.... как мы знаем, были вопросы по поводу того, состоится матч на мальтийской земле или на нейтральной, но в итоге УЕФА решил, что на Мальте играть можно....все сильнейшие, которые в строю, вызваны Черчесовым (Зобнин сборной не поможет, есть и другие шероховатости, но Головин и Маранчук подъехали....).... Мальтийцы в прошлой Лиге наций сыграли весьма недурно из шести матчей пять не проиграли, но там были соперники попроще, с которыми мальтийцы могут конкурировать.... а вот с такой командой, как сборная России, сыграть успешно будет крайне сложно.... я думаю, что сборная России должна рассматривать этот матч не как тест, не как подготовку к матчам против Словакии и Словении, а как полноценный матч отборочного турнира. Каждое очко, каждый забитый мяч будет иметь значение.... смотрим футбол, желаем удачи нашим ребятам!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:40
Головин нам в помощь,победа будет за нами!
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