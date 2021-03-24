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Большой скандал в РПЛ. Игроков «Тамбова» подозревают в ставках на свои матчи

вчера, 13:00
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Двух футболистов опросят по скандальному поводу.

В РФС начали наказывать участников договорняков?

Да, были прошлогодние случаи с руководителями, игроками и судьями. Речь о поединках низших лиг, но дисквалификации – прогресс, ведь редко видим результаты расследований. Но раз они есть, то практика, существовавшая давно, никуда не исчезла.

Делать вид, что договорных матчей в российском футболе никогда не было, если их участники массово делятся воспоминаниями, было бы странно. Даже если делить информацию на десять, остаются минимум единичные случаи, когда подстраивали нужный результат.

Но есть разница времен. Появилась третья сторона – букмекеры. У них контракты с грандами мирового футбола и хорошие службы безопасности. Если фиксируют странные ставки – сразу сообщают в РФС. Ведь плохо, когда миллионы зрителей пытаются нагло обмануть.

Участники таких афер редко умеют хорошо прятать преступления. Одного из арбитров РФС отстранили, поскольку взятку перекинули на карточку его девушки. Серьезно думали, что не найдут прямую связь? Вот и сейчас в РФС инициировали проверку, причем вызов двух игроков подтвердила генеральный директор «Тамбова». Это не слухи, а факт.

Весенние матчи «Тамбова» вызывают подозрения?

Сама идея поддержать клуб, который неизвестно как истратил немало бюджетных денег, не вызвала массовой поддержки у фанатов. Местные власти отказались выдавать деньги, а до этого помогали субсидиями. Почему во время пандемии Тамбов должен кормить футболистов клуба, что проигрывает в Саранске?

В РФС и РПЛ не ответили на два ключевых вопроса. Кто выдал клубу на грани банкротства лицензию? И есть ли результаты аудита по растраченным деньгам? На сайте РФС указано, что раньше бюджет «Тамбова» составлял почти 900 миллионов рублей. Почему не планировали расходы грамотнее, и где те деньги?

Теперь чиновники из РФС получили информацию от букмекеров, что были странные ставки на матчи против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). И поединок аутсайдера против «Ротора» тоже получил специфический сценарий. «Тамбов», собранный наспех из новых игроков, развалился на части и упустил победу во втором тайме.

Напоминаем о презумпции невиновности – нельзя обвинять никого из клуба в участии в сговоре, пока это не будет доказано компетентными органами. Но сам факт, что в РФС вызвали двух игроков, заставляет задуматься. Плохая история, поскольку Дюков и Прядкин постарались, чтобы «Тамбов» дожил до конца сезона, и лишь после этого или был расформирован, или перешел в ПФЛ.

Почему важно довести до конца это дело?

Потому что это уже наглость. «Тамбов» предлагали снять с чемпионата, сэкономив деньги. Но в таком случае футболисты прошлого состава не получили бы заработанные деньги. Также пострадал бы спортивный принцип. До финансового коллапса команда из Тамбова отобрала очки у «Урала» (дважды), «Арсенала», «Уфы», «Рубина» и «Химок».

Регламент позволял засчитать технические поражения во всех других играх, но весенние соперники получали преимущество. «Тамбов» уже испортил результаты сезона. Не исключено, что проиграют все оставшиеся матчи. А если окажется, что футболисты делали ставки – усомнимся в честности ничьих или побед «Тамбова», если они появятся.

С одними соперниками не стараются, а потом выйдут против ЦСКА, «Локомотива» или «Зенита», показав другой футбол? Получится подозрительная нестыковка. РФС и РПЛ рисковали репутацией, спасая клуб, который сам виноват в проблемах вместе с местными чиновниками. Но теперь скандал вокруг «Тамбова» бьет уже по всему российскому футболу.

Ставить на события в матче, где играешь – дно дна, плевок в лицо тем, кто дал «Тамбову» сотни миллионов рублей за последние годы. Хорошо, если это не массовый сговор сторон, а дешевая афера нескольких футболистов. Но давайте вспомним поединки «Тамбова» в РПЛ в новом году. Есть там за что зацепиться?

- «Тамбов» выиграл первый тайм у «Ротора». Во втором Гигашвили забил в свои ворота, Шахов допустил результативную ошибку в пользу соперника. Счет – 1:3 в пользу тогда еще команды Хацкевича;

- матч против «Динамо» не похож на подозрительный с точки зрения ставок футболистов одной из команд на конкретные события. Разве что пенальти на 90-й минуте можно вспомнить – привезли «точку», проигрывая;

- в матче против «Краснодара» в центре внимания пенальти на 88-й минуте матча. «Быки» забили три мяча, но затем защитник зачем-то откровенно толкнул игрока атаки. Больше похоже на борьбу. Смысл так делать, если горишь 0:3? Вот этот момент – очень странный;

- в игре против «Сочи» в гостях у «Тамбова» неважно сыграл новый вратарь. И оборона снова не мешала сопернику учинить погром. Сопротивления уровня РПЛ, к сожалению, не было, хотя это всегда можно списать на уровень мастерства.

Но можно заработать и на ставках на желтые карточки. Против «Сочи» у «Тамбова» два предупреждения на 2-й и 12-й минутах. Или на «тотал больше» — общем количестве мячей. И «Краснодар», и «Сочи» выиграли в одни ворота – 4:0 и 5:0. Эти команды никто не обвиняет, но если в РФС возникли вопросы, то дым есть, а огонь осталось найти следователям.

Важно наказать виновных, если найдутся. Всей футбольной страной скинулись, чтобы «Тамбов» доиграл сезон. И если в команде оказались подлые люди – надо рассказать всем. Футбольный закон позволяет выдать дисквалификации до полицейского расследования и решения суда, в этом прелесть. Если Дюков и Прядкин увидят веские доказательства – пусть жестко реагируют.

После такого доверия к оставшимся играм «Тамбова» не будет, но хотя бы вся ситуация – с задержками зарплат, домашними играми на выезде, просьбами дать еще денег без объяснений, куда делись предыдущие субсидии, станет уроком. Пора делать российский футбол профессиональным. Когда игрокам среднего уровня из-за лимита выписывают щедрые зарплаты и дарят места в основе, надо хотя бы совесть сохранять.

Официальная информация от РФС – расходы «Тамбова» за прошлый сезон равны 895 миллионов рублей. По данным УЕФА, в РПЛ клубы тратят в среднем около 70 % денег на зарплаты. Получается, что на одного из 25 футболистов клуба приходилось минимум по 20 миллионов рублей в год. Это 1 666 666 рублей в месяц или 55 тысяч рублей в день. Неужели за эти деньги нельзя проигрывать честно?

Даже если там сейчас в три раза ниже оклады – это тоже огромные деньги, миллионы. «Тамбов» — разочарование сезона, учитывая уже допущенный финансовый коллапс и 16 поражений. А если подтвердятся подозрения РФС, то это прямой удар по репутации РПЛ. Подобный инцидент будет говорить о полном неуважении к футбольной власти, что не дала клубу закрыться зимой.

А теперь цитируем руководительницу клуба Коновалову, что сама не решилась отрицать возможность сговора:

Раз их вызвали, значит, для этого есть основания.

Были странные действия отдельных игроков, есть повод разобраться, особенно если зафиксировали аномальные ставки на специфические события.

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Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze
вчера в 19:47
у нас каждый матч можно подозревать так играю... спартаковец красивый авторгол засандалил... рубин деспот пеналь заработал... и что можно заработать миллиард?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:31
Успокойтесь, господа праведники. Я обращаюсь к тем, кто навешал уже ярлыков на футболистов, не дожидаясь окончания расследования. Не рановато ли вы запамятовали, как пару месяцев назад двух наших арбитров проверяли на полиграфе в связи с подозрениями их коррумпированности. Вам напомнить, чем всё закончилось ? Ребят из " Тамбова " только подозревают, а вы их уже записали в преступники, навешали ярлыков. Запомните, что до окончания расследования и установления виновности они чисты перед законом. Где ваша совесть ? Я обращаюсь к обличителям футболистов.
ATG
ATG
вчера в 17:57
Игроки Тамбова: гулять так гулять !!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 17:33
игроки Тамбова это те люди, в которых заключено все зло?
cska1948
cska1948
вчера в 16:32
"...Регламент позволял засчитать технические поражения во всех других играх, но весенние соперники получали преимущество..."
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Регламент в РФС не с Луны упал! Его пишут люди! А что помешало этим людям ЕЩЁ зимой внести поправку в рнгламент и АНУЛИРОВАТЬ ВСЕ результаты Тамбова в этом сезоне и дать спокойно Тамбову снятся с чемпионата?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:43
Хорошая статья, но не туда копаете.

Сами руководители "Тамбова" сейчас жестко и ускоренно пилят доставшиеся средства - посмотрите по трансфермаркту, как "Тамбов" подписал > 25 игроков за последнее время.

При этом таких, что никак не помогут клубу (из резерва беларусского клуба, например), при этом не заплатив старым (а Коновалова подтвердила, что и новым ничего не заплатят, по сути - она сказала, что банкротство никто не приостанавливал).

Зачем же он это сделал? Бессмысленное и преступное ведь действие. Они и лишили старых игроков возможности получить деньги, и новых - кто им заплатит после банкротства?

То есть зачем он это сделал, понятно всем, кто знает, как семейство Газзаевых убивало "Аланию" - туда подписывали ноунемов, которые даже не играли, а агенты получали за трансферы этих ноунеймов по 2 миллиона долларов. Конечно, под всем этим ставил подписи стрелочник-гендир, и его вроде и посадили на пару лет.

Тут, конечно, масштабы послабже, там 2 миллиарда "освоили", тут в 8 раз меньше.

Но никто не отменяет вопросы, почему РФС этому потакает (т.е. на эти вопросы можно было бы попытаться найти ответ, учитывая уголовную предысторию Прядкина и Дюкова (Дюков много лет был юридическим директором морского порта СПб, а его владельцем был небезызвестный глава Тамбовской ОПГ Барсуков-Кумарин), но оставим их в стороне). И почему РФС не обязало "Тамбов" сначала погасить долги перед старыми игроками (скорее всего, они не получат ничего или получили ровно столько, чтобы молчать).
Анд-м
Анд-м
вчера в 15:36
Я уже не чему не удивляюсь. Это реали росфутбола. Как обычно все сольют на тормозах 🤫🤐🤥
neukomm
neukomm
вчера в 15:36, ред.
Не по спортивному убирать клуб в середине сезона. Ну да ну да. Типа одни уже сыграли с Тамбовом, другие нет. Нечестно, они говорят, так. Да без проблем. Снимаете клуб сейчас, все матчи сыгранные аннулируются, и всем клубам добавляется по 6 очков. А то получается, с кем-то Тамбов оказывается играл на всю силу, а с другими сливал. Вот это как раз таки и нечестно оставлять как есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Давно говорил, что нужно было дать Тамбову технарь на весь второй круг. Команда без денег, стадиона и зрителей, зачем она нужна? А теперь вот этот скандал. А учитывая, как нас "любят" всякого рода борцы с допингом, расизмом и коррупцией, это может аукнуться, в том числе и сборной.
Нужно срочно принимать меры, показательная порка подойдёт...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:07
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:06
Когда осознали, что по закону долги по зарплате не вернешь:
112910415
112910415
вчера в 13:49
всё это предельно печально
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:12
Спасибо за статью....ну вот, пока гром не грянет.....а он как всегда неожиданно ...а ведь это провал для имиджа всей лиги и хотя чиновникам РФС и РПЛ глубоко плевать на имидж, но они в этой ситуации должны что то предпринять...на поражении Тамбова много не заработаешь (с клубом все понятно и считаю, что не зачем было в него вкладывать деньги).... а вот на какое-нибудь конкретное событие - карточка или пенальти на какой-то конкретной минуте - запросто....эх... жаль, что не дружу с игроками Тамбова (вряд ли они сами ставят, скорей на пару с друзьями. ....тоже хотелось бы быть в доле...)......:)))))))
13 RUS
13 RUS
вчера в 13:12
Зарплату не выдают, как то же надо зарабатывать
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