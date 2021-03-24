Большой скандал в РПЛ. Игроков «Тамбова» подозревают в ставках на свои матчи

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вчера, 13:00

Двух футболистов опросят по скандальному поводу.

В РФС начали наказывать участников договорняков?

Да, были прошлогодние случаи с руководителями, игроками и судьями. Речь о поединках низших лиг, но дисквалификации – прогресс, ведь редко видим результаты расследований. Но раз они есть, то практика, существовавшая давно, никуда не исчезла.

Делать вид, что договорных матчей в российском футболе никогда не было, если их участники массово делятся воспоминаниями, было бы странно. Даже если делить информацию на десять, остаются минимум единичные случаи, когда подстраивали нужный результат.

Но есть разница времен. Появилась третья сторона – букмекеры. У них контракты с грандами мирового футбола и хорошие службы безопасности. Если фиксируют странные ставки – сразу сообщают в РФС . Ведь плохо, когда миллионы зрителей пытаются нагло обмануть.

Участники таких афер редко умеют хорошо прятать преступления. Одного из арбитров РФС отстранили, поскольку взятку перекинули на карточку его девушки. Серьезно думали, что не найдут прямую связь? Вот и сейчас в РФС инициировали проверку, причем вызов двух игроков подтвердила генеральный директор «Тамбова». Это не слухи, а факт.

Весенние матчи «Тамбова» вызывают подозрения?

Сама идея поддержать клуб, который неизвестно как истратил немало бюджетных денег, не вызвала массовой поддержки у фанатов. Местные власти отказались выдавать деньги, а до этого помогали субсидиями. Почему во время пандемии Тамбов должен кормить футболистов клуба, что проигрывает в Саранске?

В РФС и РПЛ не ответили на два ключевых вопроса. Кто выдал клубу на грани банкротства лицензию? И есть ли результаты аудита по растраченным деньгам? На сайте РФС указано, что раньше бюджет «Тамбова» составлял почти 900 миллионов рублей. Почему не планировали расходы грамотнее, и где те деньги?

Теперь чиновники из РФС получили информацию от букмекеров, что были странные ставки на матчи против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). И поединок аутсайдера против «Ротора» тоже получил специфический сценарий. «Тамбов», собранный наспех из новых игроков, развалился на части и упустил победу во втором тайме.

Напоминаем о презумпции невиновности – нельзя обвинять никого из клуба в участии в сговоре, пока это не будет доказано компетентными органами. Но сам факт, что в РФС вызвали двух игроков, заставляет задуматься. Плохая история, поскольку Дюков и Прядкин постарались, чтобы «Тамбов» дожил до конца сезона, и лишь после этого или был расформирован, или перешел в ПФЛ .

Почему важно довести до конца это дело?

Потому что это уже наглость. «Тамбов» предлагали снять с чемпионата, сэкономив деньги. Но в таком случае футболисты прошлого состава не получили бы заработанные деньги. Также пострадал бы спортивный принцип. До финансового коллапса команда из Тамбова отобрала очки у «Урала» (дважды), «Арсенала», «Уфы», «Рубина» и «Химок».

Регламент позволял засчитать технические поражения во всех других играх, но весенние соперники получали преимущество. «Тамбов» уже испортил результаты сезона. Не исключено, что проиграют все оставшиеся матчи. А если окажется, что футболисты делали ставки – усомнимся в честности ничьих или побед «Тамбова», если они появятся.

С одними соперниками не стараются, а потом выйдут против ЦСКА , «Локомотива» или «Зенита», показав другой футбол? Получится подозрительная нестыковка. РФС и РПЛ рисковали репутацией, спасая клуб, который сам виноват в проблемах вместе с местными чиновниками. Но теперь скандал вокруг «Тамбова» бьет уже по всему российскому футболу.

Ставить на события в матче, где играешь – дно дна, плевок в лицо тем, кто дал «Тамбову» сотни миллионов рублей за последние годы. Хорошо, если это не массовый сговор сторон, а дешевая афера нескольких футболистов. Но давайте вспомним поединки «Тамбова» в РПЛ в новом году. Есть там за что зацепиться?

- «Тамбов» выиграл первый тайм у «Ротора». Во втором Гигашвили забил в свои ворота, Шахов допустил результативную ошибку в пользу соперника. Счет – 1:3 в пользу тогда еще команды Хацкевича;

- матч против «Динамо» не похож на подозрительный с точки зрения ставок футболистов одной из команд на конкретные события. Разве что пенальти на 90-й минуте можно вспомнить – привезли «точку», проигрывая;

- в матче против «Краснодара» в центре внимания пенальти на 88-й минуте матча. «Быки» забили три мяча, но затем защитник зачем-то откровенно толкнул игрока атаки. Больше похоже на борьбу. Смысл так делать, если горишь 0:3? Вот этот момент – очень странный;

- в игре против «Сочи» в гостях у «Тамбова» неважно сыграл новый вратарь. И оборона снова не мешала сопернику учинить погром. Сопротивления уровня РПЛ , к сожалению, не было, хотя это всегда можно списать на уровень мастерства.

Но можно заработать и на ставках на желтые карточки. Против «Сочи» у «Тамбова» два предупреждения на 2-й и 12-й минутах. Или на «тотал больше» — общем количестве мячей. И «Краснодар», и «Сочи» выиграли в одни ворота – 4:0 и 5:0. Эти команды никто не обвиняет, но если в РФС возникли вопросы, то дым есть, а огонь осталось найти следователям.

Важно наказать виновных, если найдутся. Всей футбольной страной скинулись, чтобы «Тамбов» доиграл сезон. И если в команде оказались подлые люди – надо рассказать всем. Футбольный закон позволяет выдать дисквалификации до полицейского расследования и решения суда, в этом прелесть. Если Дюков и Прядкин увидят веские доказательства – пусть жестко реагируют.

После такого доверия к оставшимся играм «Тамбова» не будет, но хотя бы вся ситуация – с задержками зарплат, домашними играми на выезде, просьбами дать еще денег без объяснений, куда делись предыдущие субсидии, станет уроком. Пора делать российский футбол профессиональным. Когда игрокам среднего уровня из-за лимита выписывают щедрые зарплаты и дарят места в основе, надо хотя бы совесть сохранять.

Официальная информация от РФС – расходы «Тамбова» за прошлый сезон равны 895 миллионов рублей. По данным УЕФА , в РПЛ клубы тратят в среднем около 70 % денег на зарплаты. Получается, что на одного из 25 футболистов клуба приходилось минимум по 20 миллионов рублей в год. Это 1 666 666 рублей в месяц или 55 тысяч рублей в день. Неужели за эти деньги нельзя проигрывать честно?

Даже если там сейчас в три раза ниже оклады – это тоже огромные деньги, миллионы. «Тамбов» — разочарование сезона, учитывая уже допущенный финансовый коллапс и 16 поражений. А если подтвердятся подозрения РФС , то это прямой удар по репутации РПЛ . Подобный инцидент будет говорить о полном неуважении к футбольной власти, что не дала клубу закрыться зимой.

А теперь цитируем руководительницу клуба Коновалову, что сама не решилась отрицать возможность сговора:

Раз их вызвали, значит, для этого есть основания.

Были странные действия отдельных игроков, есть повод разобраться, особенно если зафиксировали аномальные ставки на специфические события.