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Команда Чорлуки и Промеса. Символическая сборная любимых легионеров РПЛ

сегодня, 13:21
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Промес Квинси
Промес Квинси
Нападающий
Халк
Халк
Нападающий
Кришито Доменико
Кришито Доменико
Защитник
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Не обязательно самые классные или долгоиграющие, но обязательно любимые.

Вратарь

Стипе Плетикоса (Хорватия) — 173 матча в РПЛ за «Спартак» и «Ростов»

Фанаты встретили Плетикосу в «Спартаке» свистом с трибун и выкриками: «Усташ, уходи!» Спустя несколько лет Стипе провожали из «Спартака» чуть ли не со слезами на глазах, а Валерия Карпина обвиняли в том, что он искусственно «выпилил» хорвата из состава, решив сэкономить легионерскую позицию для атакующей группы. Полюбили Плетикосу и в Ростове-на-Дону, где хорват был капитаном команды, завоевавшей Кубок России в 2014 году. Стипе показал себя не только классным вратарем, но и расположил к себе суперадекватным поведением и человеческими качествами.

Защитники

Ведран Чорлука (Хорватия) — 195 матчей в РПЛ за «Локомотив»

Возможно, Чорлука перестанет быть любимым легионером «железнодорожников», если после «Локомотива» подпишет контракт с кем-то из соседей-конкурентов, но прямо сейчас, после 9 лет верной службы и пяти завоеванных трофеев с «красно-зелеными», Ведран занимает место в сердцах всех болельщиков «Локо». И, конечно, эти сердца ёкнут, если Чорлука наденет футболку «Динамо».

Сесар Навас (Испания) — 250 матчей в РПЛ за «Рубин» и «Ростов»

Во всех смыслах большой испанский защитник провел в РПЛ почти 10 лет, выступал за «Рубин» и «Ростов», собрал букеты обожания и в Казани, и в Ростове-на-Дону. С «Рубином» Цезарь собрал полную коллекцию внутренних российских трофеев — титул в РПЛ, Кубок и Суперкубок, с «Ростовом» боролся за первое место с ЦСКА, играл в Лиге чемпионов и стал частью команды, которую называли не иначе, как «Мужики».

Леандро Фернандес (Аргентина) — 208 матчей в РПЛ за «Динамо»

Самый долгоиграющий легионер в составе «Динамо» большую часть своей достойной футбольной карьеры провел в Москве, куда приехал в 2006-м и задержался на 8 лет. Олимпийский чемпион Афин всегда играл за «бело-голубых» со страстью и желанием, что не осталось без внимания фанатов, которые скандировали имя аргентинского защитника, когда хотели поддержать его или поблагодарить за хорошую игру. Не каждый футболист удостаивается такой чести.

Доменико Кришито (Италия) — 155 матчей в РПЛ за «Зенит»

Итальянец провел замечательную карьеру в России, прослыл мастером, на которого всегда можно положиться. Доменико причастен в двум чемпионским титулам «сине-бело-голубых», за семь лет он стал одним из лидеров «Зенита» и примерил капитанскую повязку. Об отношении «Виража» к Кришито можно судит по этим кадрам с проводов итальянца в аэропорту Пулково.

Полузащитники

Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина) — 284 матча в РПЛ за «Анжи» и ЦСКА

Одних футболистов любят за верность, других за мастерство и изящество на футбольном поле, а третьих за характер и спортивную злость. Рахимич — это футболист, который заставлял собой восхищаться, играя в жесткой и даже грубой манере. Элвер является олицетворением «Команды-чудовища», сметавшей все на своем пути в «нулевых».

Александр Гацкан (Молдова) — 323 матча в РПЛ за «Рубин», «Ростов» и «Крылья Советов»

Гацкан тоже не из футбольных «балерин», этот полузащитник собрал добрый десяток красных карточек в РПЛ, но болельщики «Ростова» боготворят Александра именно за то, что он был стержнем команды в разные времена — и когда боролись за выживание, и когда оспаривали титул. Гацкан занимает второе место по количеству матчей в РПЛ среди легионеров, выше только Дейвидас Шемберас.

Гекдениз Карадениз (Турция) — 226 матчей в РПЛ за «Рубин»

Этот крепкий вингер невысокого роста на целое десятилетие сделался символом «Рубина». Его приезд совпал с наступлением золотой эпохи — Карадениз причастен к обоим чемпионским титулам казанцев. Но и позже, когда «Рубин» уже не забирался так высоко, турецкий Карлссон с моторчиком продолжал летать над футбольными полями и приносить победы. Во всех турнирах за «Рубин» Карадениз провел ровно 300 матчей, в которых сделал больше сотни результативных действий (52 гола + 56 ассистов).

Нападающие

Квинси Промес (Нидерланды) — 119 матчей в РПЛ за «Спартак»

У Промеса тоже уже 100+ результативных действий за «Спартак» (68 голов и 35 передач), а понадобилось голландцу всего лишь 139 матчей. Квинси обещал, что не покинет «Спартак», пока не порадует «красно-белых» титулом, и свое слово сдержал. А в начале года Промес вернулся в «Спартак» и сходу искупался в народном обожании.

Халк (Бразилия) — 97 матчей за «Зенит» в РПЛ

Живанильдо из тех футболистов, кого беззаветно любят не за титулы, голы или исключительную преданность, а за волшебство. «Зенит» с Халком выиграл всего лишь один титул за четыре года — очень мало, учитывая, какую разницу мог сделать бразилец в РПЛ. Несмотря на это, Халк подарил ценителям футбола так много красивых моментов, что его просто невозможно не любить.

Вагнер Лав (Бразилия) — 169 матчей в РПЛ за ЦСКА

Никак было не обойтись в этой команды без футболиста, в чьем имени сама Любовь. Вагнер — идеальный фаворит фанатов: он невероятно талантливый и невероятно успешный, он уходил и возвращался, чтобы одержать с ЦСКА новые победы. Здесь все — и титулы, и голы, и футбольная магия.

В качестве альтернативы: Роман Березовский (Армения), Захари Сираков (Болгария), Мартин Йиранек (Чехия), Николас Ломбертс (Бельгия), Александр Мартынович (Беларусь), Дейвидас Шемберас (Литва), Кристиан Нобоа (Эквадор), Бибрас Натхо (Израиль), Тимофей Калачев (Беларусь), Ивелин Попов (Болгария), Георги Пеев (Болгария), Мигель Данни (Португалия), Эктор Бракамонте (Аргентина), Кевин Кураньи (Германия).

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
сегодня в 16:10
Ничего не имею против Халка и Промеса, но они на двоих сыграли меньше матчей, чем Данни в РПЛ. И на двоих у них столько же чемпионств, сколько у Данни. Данни 270 игр и 69 голов 3 золота и 2 серебра в РПЛ.. 12 лет суммарно за Динамо и Зенит. И его только в резерв? Он на уровне Вагнер Лава в тройку лучших легионеров РПЛ должен входить..
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:04
Велика в список!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 15:17
А где Маркизио?)
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 14:26
Азмун просто обязан быть в основе этой сборной
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:22
Автор выбирал по одному варику.
Тогла и Красича с Понтусом надо включать
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1
сегодня в 13:52
Из Спартака ещё Алекс
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:28
Много было классных легов, но бутора беспонтового в разы больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:28
А гду Муса и Думбия?
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