Игрокам РПЛ платят 36.6 миллиарда в год. Средняя зарплата футболиста «Зенита» — 34 тысячи рублей в час

Вас удивят официальные данные об окладах игроков.
«Зенит» тратит больше, чем ЦСКА и «Спартак» вместе взятые
И больше, чем два московских клуба плюс «Ростов». У «Зенита» нечеловеческие расходы на оплату труда, судя по информации издания «РБ Бизнес», которую журналисты получили из официального государственного источника – данных ФНС (Федеральной налоговой службы). Никаких инсайдов, верифицированный источник.
14 клубов отчитались (кроме «Ротора» и «Химок»). Можно смело полагаться на поданные ими самими документы. «Зенит» за 2020-й год потратил на зарплаты 9.27 миллиарда рублей, за 2019-й – 8.92 млрд. На втором месте «Локомотив» — 5.43 миллиарда (6.14 годом ранее). На третьем – «Спартак», что отдал работникам 4.90 миллиарда (раньше – 5.16 млрд).
Если допустить, что 10 % от суммы получают работники клуба, молодые игроки, руководство и тренеры, то у «Зенита» остается 8.34 миллиарда на 28 человек, которые в прошлом сезоне были в заявке. Это 90.5 миллионов евро на всех, или 3.2 миллиона евро на одного футболиста. Проще говоря, хотя далеко не у всех в команде оклад, как у Дзюбы или Малкома, средняя зарплата – выше облаков.
Даже если представить, что руководство «Зенита» нарисовало себе миллионные премии, а еще отлично оплачивают труд всех рядовых работников, то средняя сумма на игрока первого состава сильно не падает. Речь о почти 300 миллионах рублей на человека, или о 24 миллионах рублей в месяц на одного. В это даже сложно поверить, но таковы данные, по данным самих клубов.
34 тысячи в час, но включены ли сюда бонусы? Впрочем, сумма совпадает с аудитом РФС, ведь «Зенит» в финансовом отчете фиксировал операционные расходы в размере 14.8 миллиарда рублей, а еще получал убыток от трансферов – 1.74 миллиарда. Речь о клубе, где расходуют под 16 миллиардов в год, поэтому не удивительно, что 9.27 миллиарда идет на зарплаты.
Но по доле ото всех расходов получаем 56 %. И вот это уже странно, поскольку отчеты УЕФА показывают, что другие клубы России тратят большую часть денег – до 70 %, на оклады. Возможно, «Зенит» не включил в сумму премии? В таком случае средние доходы игроков еще выше.
Ведущие команды РПЛ отдают игрокам не меньше клубов топ-5
Так уж вышло, что на этой неделе слили аналитику «Спартака». Все, что касается персональной переписки – не смотрели и не собираемся. Сугубо личная информация. Но документ, где анализируют по состоянию на январь 2020-го года зарплаты «красно-белых» и других клубов в топ-5 – любопытная информация.
Причем она составлена на базе открытых данных той же ФНС. По официальным данным «Спартак» тратит 4.89 миллиарда рублей в год на зарплаты. По данным самого клуба получается 2.1 миллиона евро в среднем на футболиста до уплаты налогов, 1.9 – после этого. Учтите, что клуб добавил бонусы, что существенно влияют. Оценивают голы, конкретные результаты, позицию в таблице.
Так всюду, это нормально. Имеем 1.9 миллиона евро на брата – это 175 млн рублей в год, 14.5 миллионов рублей в месяц, 480 тысяч в день, 20 тысяч в час, 332 рубля в минуту. Это настолько много, что «Спартак» по расходам на игроков выше всех немецких клубов, кроме двух – из Мюнхена и Дортмунда. В Испании выше них только «Барселона», «Реал» и «Атлетико».
Во Франции москвичей опережает только ПСЖ. В Италии выше «Ювентус», «Рома», «Интер», «Наполи» и «Милан». Но «Спартак» отдает игрокам больше денег, чем «Лацио» — клуб с историей и недавним участием в ЛЧ. Напомним, что «Локомотив» расходует на игроков больше денег, они во всех рейтингах будут еще выше. Но даже «Краснодар» или «Динамо» не станут аутсайдерами.
Это важный вывод – оказывается, что ведущие клубы Европы, где налоги на зарплаты для богатых выше, на руки отдают футболистам не настолько уж больше денег, чем самые богатые команды РПЛ. Более того, если взять середняков РПЛ, то там платят примерно по 38 миллионов рублей в год, это 410 тысяч евро. Лучше не считайте, сколько вам десятилетий надо работать, чтобы собрать такую сумму.
На клубы РПЛ потратили годовой бюджет Новгородской области
Даже если вынести за скобки «Зенит» с их дикими для РПЛ зарплатами, остаются его конкуренты. Например, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». В каждом из клубов тратят на зарплаты больше 3.4 миллиарда рублей в год. ЦСКА оказывается самым главным хитрецом – собрали неплохую команду, а платят лишь 2.25 млрд рублей.
Дальше идет «Сочи», что за год существенно увеличил зарплаты – на 155.8 %, до 1.6 миллиарда рублей. После южан группа крепких середняков с деньгами – «Рубин», «Ростов» и «Арсенал». А дальше команды, где в год отдают меньше миллиарда. Хотя и это большие деньги. Например, у «Ахмата» речь о 573 миллионах рублей, это по 19 миллионов на одного игрока. Снова же, не знаем, включены ли премии?
Есть и нестыковки. «Тамбов» внес данные о 322-330 миллионах, а на сайте РФС в документах видим, что расходы клуба год назад почти 900 миллионов. Не сходится бухгалтерия, а деньги-то казенные. Хорошо бы отчитаться, откуда долги и где разница? Ведь бюджет Псковской, Орловской, Костромской или Новгородской областей России в прошлом году такой же, как расходы только на зарплаты в 14 клубах РПЛ этого сезона.
Но в областях речь о населении по 600-740 тысяч человек в каждом регионе. Школы, больницы, все чиновники, государственные предприятия и так далее расходуют те же деньги, что 450 человек из РПЛ. Причем люди зарабатывают и живут на свои же налоги, деньги не дарят. А в Англии или Германии, где футболисты получают много, они, во-первых, себя окупают, во-вторых, на отдельные регионы тратят намного больше, страны несопоставимо богаче.
Англичанин не может ругать правительство за бюджет МЮ – частного предприятия, а вот у россиян могут быть вопросы. Плохо, что в РФС и РПЛ за десятки лет не догадались проверять футбольные расходы. Никто не контролирует ни премии, ни раздачу денег агентам или непонятным директорам. Не только «Спартаку» надо прибавить в этом плане, проводя сравнения и делая выводы.
Когда после уплаты налогов средняя зарплата в «Зените» оказывается близка к зарплате в «Боруссии» Д, лишь немного уступает среднему окладу в «Атлетико», или на голову выше расходов каждого клуба Франции и Италии, кроме ПСЖ и «Ювентуса», то пора задуматься об эффективности расходов. Если бы строили поля, академии, привлекали детей к спорту по всей стране – расходы можно было объяснить общественной пользой.
В этом сезоне не увидели успехов в еврокубках, а суммарные расходы в год пандемии не упали. С учетом «Ротора» и «Химок» получаем лигу, где официально отдают футболистам около 37 миллиардов в год. И за эти же деньги год живет область с населением в 600-650 тысяч россиян.
Откаты - это как смазка для двигателя!
Откаты - это как смазка для двигателя!
Потому цены на газ для населения растут очень стремительно.
Потому цены на газ для населения растут очень стремительно.
один вопрос:зачем это людям?и когда это все закончится?после таких статей невольно начинаешь болеть против "наших клубов" в европе
один вопрос:зачем это людям?и когда это все закончится?после таких статей невольно начинаешь болеть против "наших клубов" в европе
По факту самих зарплат. Для кого-то стало откровением, что у нас дикое несоответствие з/п игроков и их отдача, выраженная в уровне игры и завоёванных трофеях? В каком европейском клубе Дзюбе стали бы платить 6-ть миллионов, когда Иммобиле, лучший игрок своего клуба, в Лацио получает 2,5-й? Холанн получает в Дортмунде вроде как всего на миллион больше. Холанн! "Роналду/Месси настоящего и будущего".
Но проблема-то не в самих футболистах. Не они же себе зарплату платят, спрашивать нужно с руководства. На каком-то же основании чиновники клубов решили, что эти футболисты столько достойны получать своей игрой. Вот главный вопрос...
Боюсь только, что все эти цифры лишь верхушка айсберга, и в этих цифрах от глаз скрыты откаты, коррупция и прочие премии "благодетелям" за включение в основной состав или протекцию в клубе.
По факту самих зарплат. Для кого-то стало откровением, что у нас дикое несоответствие з/п игроков и их отдача, выраженная в уровне игры и завоёванных трофеях? В каком европейском клубе Дзюбе стали бы платить 6-ть миллионов, когда Иммобиле, лучший игрок своего клуба, в Лацио получает 2,5-й? Холанн получает в Дортмунде вроде как всего на миллион больше. Холанн! "Роналду/Месси настоящего и будущего".
Но проблема-то не в самих футболистах. Не они же себе зарплату платят, спрашивать нужно с руководства. На каком-то же основании чиновники клубов решили, что эти футболисты столько достойны получать своей игрой. Вот главный вопрос...
Боюсь только, что все эти цифры лишь верхушка айсберга, и в этих цифрах от глаз скрыты откаты, коррупция и прочие премии "благодетелям" за включение в основной состав или протекцию в клубе.
а че там по зарплатам в Брюгге? Зюба один надр**ил на больше, чем весь Брюгге наиграл))) ахахаха
а че там по зарплатам в Брюгге? Зюба один надр**ил на больше, чем весь Брюгге наиграл))) ахахаха
А вот миллера нужно обязательно посадить за расстрату денег госказны России.также Лок ДИН И ЦИСК- ВСЕ ЭТИ КЛУБЫ СИДЯТ НА ШЕЕ у государства те на нашей шее
А вот миллера нужно обязательно посадить за расстрату денег госказны России.также Лок ДИН И ЦИСК- ВСЕ ЭТИ КЛУБЫ СИДЯТ НА ШЕЕ у государства те на нашей шее
по четыре штуки в ряд...
по четыре штуки в ряд...
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1250845/zenit-cska
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1250845/zenit-cska
К этому надо добавить зарплату игроков Сочи и дипломаты денег которые заносятся в РФС.
А вообще сколько бы и кому не платил зенит, сколько бы газпром не спонсировал лигу чемпионов, каждый еврокубковый сезон, зенит унижают по полной.
К этому надо добавить зарплату игроков Сочи и дипломаты денег которые заносятся в РФС.
А вообще сколько бы и кому не платил зенит, сколько бы газпром не спонсировал лигу чемпионов, каждый еврокубковый сезон, зенит унижают по полной.