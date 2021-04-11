Игрокам РПЛ платят 36.6 миллиарда в год. Средняя зарплата футболиста «Зенита» — 34 тысячи рублей в час

1618138819

вчера, 14:00

Вас удивят официальные данные об окладах игроков.

«Зенит» тратит больше, чем ЦСКА и «Спартак» вместе взятые

И больше, чем два московских клуба плюс «Ростов». У «Зенита» нечеловеческие расходы на оплату труда, судя по информации издания «РБ Бизнес», которую журналисты получили из официального государственного источника – данных ФНС (Федеральной налоговой службы). Никаких инсайдов, верифицированный источник.

14 клубов отчитались (кроме «Ротора» и «Химок»). Можно смело полагаться на поданные ими самими документы. «Зенит» за 2020-й год потратил на зарплаты 9.27 миллиарда рублей, за 2019-й – 8.92 млрд. На втором месте «Локомотив» — 5.43 миллиарда (6.14 годом ранее). На третьем – «Спартак», что отдал работникам 4.90 миллиарда (раньше – 5.16 млрд).

Если допустить, что 10 % от суммы получают работники клуба, молодые игроки, руководство и тренеры, то у «Зенита» остается 8.34 миллиарда на 28 человек, которые в прошлом сезоне были в заявке. Это 90.5 миллионов евро на всех, или 3.2 миллиона евро на одного футболиста. Проще говоря, хотя далеко не у всех в команде оклад, как у Дзюбы или Малкома, средняя зарплата – выше облаков.

Даже если представить, что руководство «Зенита» нарисовало себе миллионные премии, а еще отлично оплачивают труд всех рядовых работников, то средняя сумма на игрока первого состава сильно не падает. Речь о почти 300 миллионах рублей на человека, или о 24 миллионах рублей в месяц на одного. В это даже сложно поверить, но таковы данные, по данным самих клубов.

34 тысячи в час, но включены ли сюда бонусы? Впрочем, сумма совпадает с аудитом РФС , ведь «Зенит» в финансовом отчете фиксировал операционные расходы в размере 14.8 миллиарда рублей, а еще получал убыток от трансферов – 1.74 миллиарда. Речь о клубе, где расходуют под 16 миллиардов в год, поэтому не удивительно, что 9.27 миллиарда идет на зарплаты.

Но по доле ото всех расходов получаем 56 %. И вот это уже странно, поскольку отчеты УЕФА показывают, что другие клубы России тратят большую часть денег – до 70 %, на оклады. Возможно, «Зенит» не включил в сумму премии? В таком случае средние доходы игроков еще выше.

Ведущие команды РПЛ отдают игрокам не меньше клубов топ-5

Так уж вышло, что на этой неделе слили аналитику «Спартака». Все, что касается персональной переписки – не смотрели и не собираемся. Сугубо личная информация. Но документ, где анализируют по состоянию на январь 2020-го года зарплаты «красно-белых» и других клубов в топ-5 – любопытная информация.

Причем она составлена на базе открытых данных той же ФНС. По официальным данным «Спартак» тратит 4.89 миллиарда рублей в год на зарплаты. По данным самого клуба получается 2.1 миллиона евро в среднем на футболиста до уплаты налогов, 1.9 – после этого. Учтите, что клуб добавил бонусы, что существенно влияют. Оценивают голы, конкретные результаты, позицию в таблице.

Так всюду, это нормально. Имеем 1.9 миллиона евро на брата – это 175 млн рублей в год, 14.5 миллионов рублей в месяц, 480 тысяч в день, 20 тысяч в час, 332 рубля в минуту. Это настолько много, что «Спартак» по расходам на игроков выше всех немецких клубов, кроме двух – из Мюнхена и Дортмунда. В Испании выше них только «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Во Франции москвичей опережает только ПСЖ . В Италии выше «Ювентус», «Рома», «Интер», «Наполи» и «Милан». Но «Спартак» отдает игрокам больше денег, чем «Лацио» — клуб с историей и недавним участием в ЛЧ . Напомним, что «Локомотив» расходует на игроков больше денег, они во всех рейтингах будут еще выше. Но даже «Краснодар» или «Динамо» не станут аутсайдерами.

Это важный вывод – оказывается, что ведущие клубы Европы, где налоги на зарплаты для богатых выше, на руки отдают футболистам не настолько уж больше денег, чем самые богатые команды РПЛ . Более того, если взять середняков РПЛ , то там платят примерно по 38 миллионов рублей в год, это 410 тысяч евро. Лучше не считайте, сколько вам десятилетий надо работать, чтобы собрать такую сумму.

На клубы РПЛ потратили годовой бюджет Новгородской области

Даже если вынести за скобки «Зенит» с их дикими для РПЛ зарплатами, остаются его конкуренты. Например, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». В каждом из клубов тратят на зарплаты больше 3.4 миллиарда рублей в год. ЦСКА оказывается самым главным хитрецом – собрали неплохую команду, а платят лишь 2.25 млрд рублей.

Дальше идет «Сочи», что за год существенно увеличил зарплаты – на 155.8 %, до 1.6 миллиарда рублей. После южан группа крепких середняков с деньгами – «Рубин», «Ростов» и «Арсенал». А дальше команды, где в год отдают меньше миллиарда. Хотя и это большие деньги. Например, у «Ахмата» речь о 573 миллионах рублей, это по 19 миллионов на одного игрока. Снова же, не знаем, включены ли премии?

Есть и нестыковки. «Тамбов» внес данные о 322-330 миллионах, а на сайте РФС в документах видим, что расходы клуба год назад почти 900 миллионов. Не сходится бухгалтерия, а деньги-то казенные. Хорошо бы отчитаться, откуда долги и где разница? Ведь бюджет Псковской, Орловской, Костромской или Новгородской областей России в прошлом году такой же, как расходы только на зарплаты в 14 клубах РПЛ этого сезона.

Но в областях речь о населении по 600-740 тысяч человек в каждом регионе. Школы, больницы, все чиновники, государственные предприятия и так далее расходуют те же деньги, что 450 человек из РПЛ . Причем люди зарабатывают и живут на свои же налоги, деньги не дарят. А в Англии или Германии, где футболисты получают много, они, во-первых, себя окупают, во-вторых, на отдельные регионы тратят намного больше, страны несопоставимо богаче.

Англичанин не может ругать правительство за бюджет МЮ – частного предприятия, а вот у россиян могут быть вопросы. Плохо, что в РФС и РПЛ за десятки лет не догадались проверять футбольные расходы. Никто не контролирует ни премии, ни раздачу денег агентам или непонятным директорам. Не только «Спартаку» надо прибавить в этом плане, проводя сравнения и делая выводы.

Когда после уплаты налогов средняя зарплата в «Зените» оказывается близка к зарплате в «Боруссии» Д, лишь немного уступает среднему окладу в «Атлетико», или на голову выше расходов каждого клуба Франции и Италии, кроме ПСЖ и «Ювентуса», то пора задуматься об эффективности расходов. Если бы строили поля, академии, привлекали детей к спорту по всей стране – расходы можно было объяснить общественной пользой.

В этом сезоне не увидели успехов в еврокубках, а суммарные расходы в год пандемии не упали. С учетом «Ротора» и «Химок» получаем лигу, где официально отдают футболистам около 37 миллиардов в год. И за эти же деньги год живет область с населением в 600-650 тысяч россиян.