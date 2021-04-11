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Игрокам РПЛ платят 36.6 миллиарда в год. Средняя зарплата футболиста «Зенита» — 34 тысячи рублей в час

вчера, 14:00
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Вас удивят официальные данные об окладах игроков.

«Зенит» тратит больше, чем ЦСКА и «Спартак» вместе взятые

И больше, чем два московских клуба плюс «Ростов». У «Зенита» нечеловеческие расходы на оплату труда, судя по информации издания «РБ Бизнес», которую журналисты получили из официального государственного источника – данных ФНС (Федеральной налоговой службы). Никаких инсайдов, верифицированный источник.

14 клубов отчитались (кроме «Ротора» и «Химок»). Можно смело полагаться на поданные ими самими документы. «Зенит» за 2020-й год потратил на зарплаты 9.27 миллиарда рублей, за 2019-й – 8.92 млрд. На втором месте «Локомотив» — 5.43 миллиарда (6.14 годом ранее). На третьем – «Спартак», что отдал работникам 4.90 миллиарда (раньше – 5.16 млрд).

Если допустить, что 10 % от суммы получают работники клуба, молодые игроки, руководство и тренеры, то у «Зенита» остается 8.34 миллиарда на 28 человек, которые в прошлом сезоне были в заявке. Это 90.5 миллионов евро на всех, или 3.2 миллиона евро на одного футболиста. Проще говоря, хотя далеко не у всех в команде оклад, как у Дзюбы или Малкома, средняя зарплата – выше облаков.

Даже если представить, что руководство «Зенита» нарисовало себе миллионные премии, а еще отлично оплачивают труд всех рядовых работников, то средняя сумма на игрока первого состава сильно не падает. Речь о почти 300 миллионах рублей на человека, или о 24 миллионах рублей в месяц на одного. В это даже сложно поверить, но таковы данные, по данным самих клубов.

34 тысячи в час, но включены ли сюда бонусы? Впрочем, сумма совпадает с аудитом РФС, ведь «Зенит» в финансовом отчете фиксировал операционные расходы в размере 14.8 миллиарда рублей, а еще получал убыток от трансферов – 1.74 миллиарда. Речь о клубе, где расходуют под 16 миллиардов в год, поэтому не удивительно, что 9.27 миллиарда идет на зарплаты.

Но по доле ото всех расходов получаем 56 %. И вот это уже странно, поскольку отчеты УЕФА показывают, что другие клубы России тратят большую часть денег – до 70 %, на оклады. Возможно, «Зенит» не включил в сумму премии? В таком случае средние доходы игроков еще выше.

Ведущие команды РПЛ отдают игрокам не меньше клубов топ-5

Так уж вышло, что на этой неделе слили аналитику «Спартака». Все, что касается персональной переписки – не смотрели и не собираемся. Сугубо личная информация. Но документ, где анализируют по состоянию на январь 2020-го года зарплаты «красно-белых» и других клубов в топ-5 – любопытная информация.

Причем она составлена на базе открытых данных той же ФНС. По официальным данным «Спартак» тратит 4.89 миллиарда рублей в год на зарплаты. По данным самого клуба получается 2.1 миллиона евро в среднем на футболиста до уплаты налогов, 1.9 – после этого. Учтите, что клуб добавил бонусы, что существенно влияют. Оценивают голы, конкретные результаты, позицию в таблице.

Так всюду, это нормально. Имеем 1.9 миллиона евро на брата – это 175 млн рублей в год, 14.5 миллионов рублей в месяц, 480 тысяч в день, 20 тысяч в час, 332 рубля в минуту. Это настолько много, что «Спартак» по расходам на игроков выше всех немецких клубов, кроме двух – из Мюнхена и Дортмунда. В Испании выше них только «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Во Франции москвичей опережает только ПСЖ. В Италии выше «Ювентус», «Рома», «Интер», «Наполи» и «Милан». Но «Спартак» отдает игрокам больше денег, чем «Лацио» — клуб с историей и недавним участием в ЛЧ. Напомним, что «Локомотив» расходует на игроков больше денег, они во всех рейтингах будут еще выше. Но даже «Краснодар» или «Динамо» не станут аутсайдерами.

Это важный вывод – оказывается, что ведущие клубы Европы, где налоги на зарплаты для богатых выше, на руки отдают футболистам не настолько уж больше денег, чем самые богатые команды РПЛ. Более того, если взять середняков РПЛ, то там платят примерно по 38 миллионов рублей в год, это 410 тысяч евро. Лучше не считайте, сколько вам десятилетий надо работать, чтобы собрать такую сумму.

На клубы РПЛ потратили годовой бюджет Новгородской области

Даже если вынести за скобки «Зенит» с их дикими для РПЛ зарплатами, остаются его конкуренты. Например, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». В каждом из клубов тратят на зарплаты больше 3.4 миллиарда рублей в год. ЦСКА оказывается самым главным хитрецом – собрали неплохую команду, а платят лишь 2.25 млрд рублей.

Игрокам РПЛ платят 36.6 миллиарда в год. Средняя зарплата футболиста «Зенита» — 34 тысячи рублей в час

Дальше идет «Сочи», что за год существенно увеличил зарплаты – на 155.8 %, до 1.6 миллиарда рублей. После южан группа крепких середняков с деньгами – «Рубин», «Ростов» и «Арсенал». А дальше команды, где в год отдают меньше миллиарда. Хотя и это большие деньги. Например, у «Ахмата» речь о 573 миллионах рублей, это по 19 миллионов на одного игрока. Снова же, не знаем, включены ли премии?

Есть и нестыковки. «Тамбов» внес данные о 322-330 миллионах, а на сайте РФС в документах видим, что расходы клуба год назад почти 900 миллионов. Не сходится бухгалтерия, а деньги-то казенные. Хорошо бы отчитаться, откуда долги и где разница? Ведь бюджет Псковской, Орловской, Костромской или Новгородской областей России в прошлом году такой же, как расходы только на зарплаты в 14 клубах РПЛ этого сезона.

Но в областях речь о населении по 600-740 тысяч человек в каждом регионе. Школы, больницы, все чиновники, государственные предприятия и так далее расходуют те же деньги, что 450 человек из РПЛ. Причем люди зарабатывают и живут на свои же налоги, деньги не дарят. А в Англии или Германии, где футболисты получают много, они, во-первых, себя окупают, во-вторых, на отдельные регионы тратят намного больше, страны несопоставимо богаче.

Англичанин не может ругать правительство за бюджет МЮ – частного предприятия, а вот у россиян могут быть вопросы. Плохо, что в РФС и РПЛ за десятки лет не догадались проверять футбольные расходы. Никто не контролирует ни премии, ни раздачу денег агентам или непонятным директорам. Не только «Спартаку» надо прибавить в этом плане, проводя сравнения и делая выводы.

Когда после уплаты налогов средняя зарплата в «Зените» оказывается близка к зарплате в «Боруссии» Д, лишь немного уступает среднему окладу в «Атлетико», или на голову выше расходов каждого клуба Франции и Италии, кроме ПСЖ и «Ювентуса», то пора задуматься об эффективности расходов. Если бы строили поля, академии, привлекали детей к спорту по всей стране – расходы можно было объяснить общественной пользой.

В этом сезоне не увидели успехов в еврокубках, а суммарные расходы в год пандемии не упали. С учетом «Ротора» и «Химок» получаем лигу, где официально отдают футболистам около 37 миллиардов в год. И за эти же деньги год живет область с населением в 600-650 тысяч россиян.

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Усы Пескова
Усы Пескова ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 13:57
Так везде, но у нас совсем недорого!
Откаты - это как смазка для двигателя!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:36
Помимо футбола, ГАЗПРОМ содержит команды в баскетболе, волейболе, хоккее и др.
Потому цены на газ для населения растут очень стремительно.
петр сидоров
петр сидоров
сегодня в 07:25
статью можно не читать(и не читал) заголовка достаточно
один вопрос:зачем это людям?и когда это все закончится?после таких статей невольно начинаешь болеть против "наших клубов" в европе
ATG
ATG
вчера в 21:51
Раздайте лучше нуждающимся людям эти деньги !!! Один фиг толку ноль от таких футболистов. Вон Вольфсбергер дальше всех наших клубов в ЛЕ прошёл с мизерным бюджетом
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:57
Такое социальное неравенство начинает революции...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:15
Хотя бы один нолик убрали для начала! Совести нет и близко!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 17:13
Занимательная арифметика. Не дело, конечно, лезть в чужой карман, но, во-первых, часть клубов финансируется из бюджетов областей, а это непосредственно касается всех жителей; а другая часть хоть и вроде бы частные, но их владельцы заработали состояние на природных ресурсах, что опять-таки касается непосредственно всех. Поэтому стесняться в оценке зарплат футболистов не стоит.
По факту самих зарплат. Для кого-то стало откровением, что у нас дикое несоответствие з/п игроков и их отдача, выраженная в уровне игры и завоёванных трофеях? В каком европейском клубе Дзюбе стали бы платить 6-ть миллионов, когда Иммобиле, лучший игрок своего клуба, в Лацио получает 2,5-й? Холанн получает в Дортмунде вроде как всего на миллион больше. Холанн! "Роналду/Месси настоящего и будущего".
Но проблема-то не в самих футболистах. Не они же себе зарплату платят, спрашивать нужно с руководства. На каком-то же основании чиновники клубов решили, что эти футболисты столько достойны получать своей игрой. Вот главный вопрос...
Боюсь только, что все эти цифры лишь верхушка айсберга, и в этих цифрах от глаз скрыты откаты, коррупция и прочие премии "благодетелям" за включение в основной состав или протекцию в клубе.
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:56
ахахахахахах, нормальный попил, всем хватает, кроме простого обывателя этой страны)))
а че там по зарплатам в Брюгге? Зюба один надр**ил на больше, чем весь Брюгге наиграл))) ахахаха
нефтегаз
нефтегаз
вчера в 16:41
    SAFqwer
    SAFqwer
    вчера в 16:27
    Не фигиво девки пляшут
    по четыре штуки в ряд...
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 16:19
    Сочи это питерский филиал, кстати сегодня и посмотрим на результат игры.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:00
    ну прямо буйный пир во время непрерывной чумы ...
    FruttyPups
    FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Спасибо, исправили.
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 15:56
    Странная страна и ужасная ситуация...у пенсионеров,которые всю жизнь пахали на батюшку,пенсия от 8до 15 тыс.,в месяц,а 11 дураков,которые в своё удовольствие катают мяч...34 тыс в час!??? Всё справедливо,всё по заслугам...Разве простому люду это можно понять?
    Якутск_Спартаковский
    Якутск_Спартаковский
    вчера в 15:55
    Вот честно даже читать не стал, хватило заголовка!
    112910415
    112910415
    вчера в 15:54
    но таковы данные, поданные самим клубов.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1250845/zenit-cska
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:48
    К зениту прибавьте сочи, так правильнее
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 14:58
    Статья убеждает против лимита. Это чудовищно, игроки получают не меньше свох коллег из Большой футбольной пятёрки, а в футбольную весну пробиться не могут.
    Bolshoy
    Bolshoy
    вчера в 14:35
    " Нет правды на земле, но нет ее и выше..." монолог Сальери ( А. Пушкин " Маленькие трагедии"
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 14:32
    Зенит» тратит больше, чем ЦСКА и «Спартак» вместе взятые
    К этому надо добавить зарплату игроков Сочи и дипломаты денег которые заносятся в РФС.
    А вообще сколько бы и кому не платил зенит, сколько бы газпром не спонсировал лигу чемпионов, каждый еврокубковый сезон, зенит унижают по полной.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 14:05
    В Сочи клад нашли ?
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