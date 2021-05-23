Клопп заслужил спасти сезон. Жаль «Лестер», но «Ливерпуль» выстрадал место в Лиге чемпионов

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Результат еще не обеспечили, но Юрген прав – чемпионам фатально не везло.

25 июня 2020. «Ливерпуль» впервые выиграл АПЛ

Уникальный сезон с паузой из-за мировой пандемии завершился победой «красных». Первый титул за 30 лет, первое «золото» в эру АПЛ . «Манчестер Сити» проиграл «Челси» на выезде, потеряв шансы взять титул, кубок с короной оказался у «Ливерпуля». Другая «корона» помешала масштабно отметить, зато выиграли 32 матча из 38, набрали 99 очков.

29 августа 2020. Заразились синдромом «Арсенала»

Потеряли шанс на первый трофей сезона. Минамино ответил на гол Обамеянга, но в серии пенальти промахнулся Брюстер. «Арсенал» словно передал «красным» знаменитое умение начудить. Не удивительно, что через пару месяцев «Ливерпуль» проиграет «канонирам» по пенальти в Кубке Лиги, окончательно потеряв чемпионский фарт.

5 сентября 2020. «Астон Вилла» уничтожила фаворита

«Ливерпуль» несерьезно подошел к старту сезона. Могли забить больше, чем «Арсенал», в Суперкубке. Едва не позволили «Лидсу» устроить сенсацию. Зарубились и выиграли 4:3. А потом после побед над «Челси» и «Арсеналом» недооценили «Астон Виллу». Получили одно из самых запоминающихся поражений сезона – чемпиона избили со счетом 7:2.

17 октября 2020. Ван Дейк порвал «кресты» в дерби

Анчелотти делает все, чтобы знаменитое дерби не было скучным. В результате увидели четыре мяча, красную карточку Ришарлисона на 90-й минуте, гол Калверта-Льюиса, что спас для «Эвертона» матч в концовке. Но главное событие случилось на 11-й минуте – Ван Дейк получил травму. Оказалось, что выбыл на девять месяцев.

22 ноября 2020. «Аталанта» берет реванш на «Энфилде»

После «Астон Виллы» Клопп настроил команду, невзирая на потерю ван Дейка – собрали серию из восьми матчей без поражений. Но дальше на «Энфилд» приехал Гасперини, а его команда отомстила «Ливерпулю» за унижение в Бергамо (0:5). Пропускали от Иличича и Госенса, а после начали собирать ничьи со счетом 1:1, отставая в таблице АПЛ .

19 декабря 2020. «Ливерпуль» испортил сезон разгромом

У «красных» был шанс защитить титул, ведь «Манчестер Сити» тоже посыпался. У Гвардиолы был сложный период. Но «Ливерпуль» погорел после выездного разгрома «Кристал Пэлас» со счетом 0:7. Сработала поговорка, что лучше семь раз выиграть по 0:1, чем раз вынести соперника. Переоценили себя, начали терять очки.

24 января 2021. Клопп уступает Сульшеру в Кубке Англии

В матче против МЮ за «Ливерпуль» не могли сыграть Ван Дейк, Гомес, Кейта, Жота и Хендерсон. И хотя Салах сделал дубль на легендарной арене, МЮ ответил трижды, а защита подвела Юргена. Поражение стало для Юргена очередным, вылетели из второго турнира в сезоне, а еще подарили МЮ уверенность, что могут обойти чемпиона в АПЛ .

7 февраля 2021. «Сити» уничтожает «красных» на выезде

Дубль Гюндогана, голы Стерлинга и Фодена перечеркнули попытку Салаха с пенальти возродить интригу во втором тайме. «Манчестер Сити» сыграл качественнее, а Клоппу оставалось разве кивать на количество потерь. Фабиньо и Хендерсона в центре обороны сыграли слабо, Алиссон провел один из худших матчей в карьере – совершил две ошибки.

20 февраля 2021. «Ливерпуль» уступает дома в дерби

В 238-м дерби в истории клуб Клоппа уступил соседям впервые за десять лет. «Ливерпуль» в тот вечер проиграл четвертый подряд домашний матч. Ничего подобного не видели с 1923-го. «Красные» развалились морально и физически, невзирая на выездной успех против «Лейпцига» в плей-офф ЛЧ . «Эвертон» закрылся и лучше реализовал свои моменты.

6 апреля 2021. «Реал» выбивает Клоппа из ЛЧ

Снова матч против Зидана и поражение 3:1. Дома после серии домашних поражений – довели ее до шести матчей, сумели выиграть у «волков» и «канониров». Но до этого дарили по три очка не только Гвардиоле и Тухелю, но «Фулхэму» и «Брайтону». Команда побеждала в ЛЧ , но поездка в Мадрид с дублем от Винисиуса объяснила расклад. Узнали, что не будет никакого прорыва, невзирая на возвращение Жоты и подписание Кабака. Ответная нулевая ничья с «Реалом» тоже вписывается в сюжет сезона. «Ливерпуль» покинул ЛЧ .

8 мая. День, когда могли потерять путевку в ЛЧ

В случае осечки против «Саутгемптона» после ничьих против «Лидса» и «Ньюкасла» Клопп рисковал окончательно потерять связь с топ-4. Дома играли неважно, поэтому пришлось настроиться и выжать результат, показав не очень качественный футбол. «Ливерпуль» не задавил гостей, счет по точным ударам равный, 6:6, но огрехи соперника и сэйв Алиссона помогли. В тот день Алькантара забил единственный мяч за «Ливерпуль» в сезоне – переворотный момент.

16 мая. Алиссон забивает победный мяч против ВБА

Если после тридцати матчей «Ливерпуль» был лишь на седьмом месте, то после тридцати семи туров команда уже четвертые. Помогли матчи конкурентов между собой. Выручил успех на «Олд Траффорд» — морально важная победа над МЮ со счетом 2:4 и дублем Фирмино в перенесенном из-за протестов фанатов матче. Но в ЛЧ также может отправить победный мяч вратаря. Алиссон пережил трагедию – смерть отца, и гол головой на 94-й минуте был для него и команды невероятно важным. Через три дня разгромили «Бернли» 0:3, собрали свою самую длинную серию в сезоне АПЛ из четырех побед.

23 мая. Сезон финиширует символично – против «орлов»

Клопп не может рассчитывать на восемь человек. Пятеро могли сыграть в основе. Привычная для него ситуация. Есть хорошие новости – Жота избежал серьезной травмы. Возможно, португалец вроде как сможет выйти на замену. А форварды нужны, ведь «Кристал Пэлас», хоть и сохранил прописку в АПЛ , помнит позорный прошлый матч. Та победа 0:7 стала костью в горле трофейных амбиций «Ливерпуля». Теперь нужны три очка, чтобы обойти «Лестер» по разнице мячей и не играть в Лиге Европы. Есть еще вариант с осечкой «Челси» против «Астон Виллы» — тогда Клопп и Роджерс, если выиграют, точно окажутся в главном еврокубке.

Расклад интересный, сложный и многослойный, как и сезон «Ливерпуля». Оказались без вины виноватыми, когда клуб объявил о вступлении в Суперлигу – Клоппа и футболистов не спрашивали. Проиграли 14 раз с учетом двух серий пенальти, аномально много для чемпионов Англии. Теперь уже бывших, ведь «Манчестер Сити» вернул трофей, выиграл Кубок Лиги, а «Лестер» забрал себе Кубок Англии. «Ливерпулю» осталась борьба за четверку, и сегодня ее финал.