Родоначальники, которые никогда не выигрывали Евро. Талантливая сборная Англии идёт за мечтой

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сегодня, 21:02

У «Трех Львов» всегда были сильные футболисты. Как и сильные разочарования.

Англия

Лучший результат на Евро: третье место (1968, 1996).

Результат на Евро-2016: 1/8 финала (сенсационно проиграли сборной Исландии — 1:2). Англичане начали предыдущий чемпионат Европы с упущенной победы над сборной России: имели огромное преимущество над командой Леонида Слуцкого, все-таки забили в середине второго тайма, но на 90+2 минуте Василий Березуцкий дал российским болельщикам первый и последний повод для радости на том турнире.

Англия в группе обыграла Уэльс и сыграла вничью со Словакией, в результате чего упустила первую строчку в таблице, но все равно осталась довольна соперником по 1/8 финала. И зря. Скромная Исландия преподнесла один из главных сюрпризов Евро-2016, выбив родоначальников футбола из первого раунда плей-офф. «Три Льва» в очередной раз бесславно завершили свой путь на чемпионате Европы.

Исторический факт: сборная Англии является чемпионом мира 1966 года, но никогда не побеждала на чемпионатах Европы. В финальных турнирах Евро англичане набрали 41 очко, в сводной таблице всех времен они уступают только Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии и Голландии, у которых есть титулы.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Чехия, Косово, Болгария, Черногория.

Команда Гарета Саутгейта не заставила своих болельщиков нервничать и сомневаться в завоевании прямой путевки на Евро-2020. В своей отборочной группе англичане одержали 7 побед в 8 матчах и наколотили 37 голов. Единственное поражение сборная Англии потерпела в гостевом матче против Чехии, для которой та игра была «финалом». В остальных семи встречах «Три Льва» забивали в ворота своих соперников минимум по 4 мяча, только один из этих матчей не завершился разгром — домашняя победа 5:3 над Косово. Сборная Англии прошла квалификацию очень уверенно, как и подобает топ-сборной.

Соперники по группе Евро-2020: Чехия, Хорватия, Шотландия.

- С чешской дружиной англичане играли в отборочном цикле Евро-2020 (5:0; 1:2), а теперь продолжат выяснения отношений в финальном турнире.

- Соперничество сборных Шотландии и Англии — самое старинное в мировом футболе на уровне национальных команд. Первый матч между англичанами и шотландцами был сыгран в 1872 году, а их встреча на Евро-2020 должна стать 116-й в истории (рекорд для сборных).

- Англия встретится с Шотландией на «Уэмбли» в рамках финального турнира Евро, как и в 1996-м. Тогда англичане выиграли 2:0.

- На предыдущем крупном турнире — ЧМ -2018, Хорватия преградила англичанам дорогу в финал, выиграв в дополнительное время матча в «Лужниках» со счетом 2:1.

Заявка на турнир

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Брайтон»).

Полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кельвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»),﻿ Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), ﻿Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Тренер: Гарет Саутгейт (Англия).

Мимо Евро: Ник Поуп («Бернли»), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед», Фикайо Томори («Милан»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джесси Лингард («Вест Хэм»), Тэмми Абрахам («Челси»), Джейми Варди («Лестер»).

- У сборной Англии самый роскошный состав среди всех участников Евро-2020, если отталкиваться от стоимости всех футболистов в сумме. С показателем 1.25 миллиарда евро англичане опередили других претендентов на титул, в том числе действующих чемпионов мира французов (1.03 млрд евро).

- В то же время у Англии одна из самых молодых команд на Евро-2020. Средний возраст — 25.3 года. Моложе только сборная Турции.

- Гарета Саутгейта критикуют из-за нескольких кадровых решений. В частности, не все понимают, почему главный тренер «Трех Львов» берет на турнир Джордана Хендерсона, который не играл за «Ливерпуль» с февраля.

- В мартовских отборочных матчах ЧМ -2022 ворота сборной Англии защищал Ник Поуп, однако в заявку на Евро голкипер «Бернли» не попал из-за травмы. Вопрос о том, кто будет первым номером, остается открытым.

- Лидер атак и капитан сборной Англии в завершившемся сезоне АПЛ стал лучшим в чемпионате и по голам (23), и по результативным передачам (14). От эффективности Харри Кейна во многом зависит успешность англичан на Евро-2020.

Ориентировочный состав сборной Англии (3-4-2-1): Хендерсон — Уокер, Магуайр, Стоунз — Триппьер, Райс, Маунт, Чилуэлл — Фоден (Стерлинг), Санчо — Кейн.

Задачи и перспективы

Когда у тебя такой богатый по именам состав, а в команде шесть финалистов Лиги чемпионов, таланты из Дортмунда и одна из лучших «девяток» современного футбола, то можно и нужно мечтать о триумфе. Но англичане традиционно выступают ниже уровня ожиданий и преподносят сюрпризы со знаком «минус» на крупных турниров, а еще кажется, что этой команде не хватает опыта и буйных вожаков, которые незаменимы на краткосрочных турнирах.

Не мог Саутгейт проигнорировать Хендерсона, в какой бы форме он ни был, потому что Джордан — редкий дядька с характером, который нужен молодому коллективу. А еще у англичан коварная сетка: если выиграют свой квартет, то попадут на вторую команду группы «F» (Франция, Германия или Португалия). Со второго места можно получить более легкий жребий в первом раунде плей-офф, но как такое запрограммируешь?

Прогноз «Соккер.ру»: судьба сборной Англии на Евро-2020 может быть разной. В чем уверен — выйдут в плей-офф. А там могут проиграть как в первом раунде, так и дойти до финала. Непредсказуемые ребята.