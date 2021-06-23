Португалия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:51

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Португалия – Франция, который пройдет 23 июня 2021 года.

Португалия

Португалия, набравшая три очка за два тура группы, на данный момент занимает третье место в квартете F. В стартовой игре Евро-2020 сборная крупно победила Венгрию (3:0), забив все голы под занавес встречи. Во втором туре португальцы ничего не смогли противопоставить Германии, уступив со счетом 2:4.

Франция

У Франции четыре очка на счету, которые уже гарантировали сборной проход в 1/8 финала. В первом поединке группы французы нанесли Германии минимальное поражение, тем самым продлив серию без проигрышей до девяти игр во всех турнирах. Затем сборная Франции не смогла победить команду Венгрии (1:1), но эта ничья позволила «трехцветным» единолично возглавить квартет F.

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 3.740

Ничья – 3.230

Победит Франция – 2.240

Статистика

В 7 из 8 прошлых матчах Португалии на Евро сыграла ставка ТБ (2,5)

Португалия забивала минимум 2 гола в 7 из 8 предыдущих поединках на турнире

Франция не проигрывала в 9 последних играх Евро

Прогноз

Разместить ставку на ничью в этой встрече букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 3.230. Этот исход устроит обе сборных. Кроме того, две из трех предыдущих встреч Португалии и Франции завершались в мировом формате в рамках основного времени.