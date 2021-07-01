Аргентина – Эквадор: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:48

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч ¼ финала Кубка Америки Аргентина – Эквадор, который пройдет 4 июля 2021 года.

Аргентина

Групповой раунд Кубка Америки Аргентина завершила на первом месте и без поражений. В стартовой игре турнира команда сыграла вничью с Чили (1:1), после чего, оформила три победы подряд: Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливия (4:1). Отметим, что серия без поражений Аргентины длится 17 матчей во всех турнирах. В этот период сборная оформила 10 побед и семь ничьих.

Эквадор

Эквадор попал в четвертьфинал Кубка Америки с четвертой строчки группы. Команда, не одержав ни одной победы, смогла набрать нужные три очка в ничейных встречах с Венесуэлой (2:2), Перу (2:2) и Бразилией (1:1), а в стартовом туре эквадорцы с минимальным счетом проиграли Колумбии (0:1). Отметим, что сборная Эквадора пропускала минимум один гол в 13 последних поединках во всех турнирах.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.436

Ничья – 4.590

Победит Эквадор – 8.510

Статистика

Аргентина побеждала Эквадор в 3 прошлых очных встречах

Эквадор не может победить на протяжении шести матчей во всех турнирах

В 3 из 5 последних матчах Эквадора сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу Аргентины с форой (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.769. Аргентина на турнире надежно защищается, а у команды Эквадора есть проблемы в обороне, которыми может воспользоваться результативная атака номинальных хозяев.