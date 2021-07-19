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Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву». Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ

вчера, 09:55
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Прилет тренера в Москву вызвал бурю эмоций.

Фанаты «армейцев» устроили шторм

Эмоции после Евро не остыли. Стоило Черчесову вернуться из отдыха в Москву – сразу всполошились фанаты ЦСКА. Ведь временная на данный момент роль Березуцкого подразумевает параллельные переговоры с опытными главными тренерами. Показательно, что поклонники «армейцев» и «Локомотива» искреннее испугались назначения бывшего тренера сборной. Значит, у него объективно не получилось.

Ни по игре, ни по результату, ни в плане построения мостика с публикой. Когда сборная России аналогично выступила на Евро-2016 под руководством Слуцкого, то реакция была гневной, но другой. Самого Леонида Викторовича справедливо критиковали, но он ярко признавал ошибки, поэтому со временем вернулся на вершину тренерского принятия. Поклонники ЦСКА праздновали бы его возвращение. А на потенциальный заход Черчесова реакция получилась эмоциональной не только из-за «спартаковского» прошлого.

Самому Станиславу Саламовичу нет особой разницы, кого тренировать, не отказал бы и «Зениту», и ЦСКА, как и Онопко. Но главе совета директоров клуба Максиму Орешкину пришлось ехидно отвечать на комментарий на личной странице, чтобы успокоить фанатов и дистанцироваться от возможных переговоров с Черчесовым. Наставник несет за собой конфликты, за которые на орехи достанется боссам клубов.

Тренер упустил шанс зайти в Бундеслигу

Конечно, в планах Черчесова работа с клубом РПЛ, желательно не очень бедным. В иностранную команду мог попасть после ЧМ-18, но ошибся, что этого не сделал на пике международной популярности. Сейчас, если почитать выводы зарубежных экспертов о Евро-2020, абсолютно все стиль команды и ее тактику сравнивают с турецким проколом.

Остальные сборные – даже изначально примитивная шотландская банда, пытались сделать шаг вперед с мячом, а у российской команды не получилось. И если подопечных Шенола Гюнеша отчасти оправдывает молодость, если мощные шведы сознательно закрылись, то у Черчесова банально не получилось. Распылил комплименты трехлетней давности. Сейчас его в австрийскую Бундеслигу никто не позовет, хотя там довольно интересный чемпионат. И польские клубы найдут себе других наставников.

В этом месте можно тренеру посочувствовать. Вокруг него всегда невероятно много посредников, агентов, классических «решал». Сам виноват, но наличие таких советников скорее ведет к конфликтам, нежели к обожанию. В 2018 году мог найти себе аутсайдера немецкой Бундеслиги и перезапустить тренерскую клубную карьеру, ведь давно живет в Австрии и хорошо знает немецкий язык. А сейчас вряд ли его ждут в «Спартаке» или ЦСКА.

Проблема «Локомотива» не в тренере

Черчесов в Москве постучит в двери не только к ЦСКА. Обидно за Николича, поскольку сербский наставник куда лучше, чем о нем сразу отзывались некоторые фанаты «железнодорожников» просто потому, что заменил легенду клуба Юрия Павловича.

Сейчас вокруг «Локомотива» даже с сокращенным бюджетом много персон, желающих управлять этими миллиардами. Официально пригласили двух советников, о которых говорили ранее. Теоретически РЖД способно на такую авантюру, как приглашение Черчесова вместо Николича. Но вот честно, куда безопаснее и логичнее вернуть Черевченко, который после «Локомотива» прошел здоровый путь тренерского становления, нежели снова ссориться с фанатами, коих и так меньше, чем нужно для стабильного притока живых денег.

В РПЛ для Черчесова есть лишь один клуб

Фанатам важно понять, что Черчесова массово поддерживали чиновники разного калибра не из-за его влиятельности. Он не является другом тех, кто принимает решения. Но чиновники приняли его. Если позволить публике распинать своего, то в следующий раз догадаются аналогично отреагировать на проколы самих политиков. Поэтому была такая стройная поддержка, которая, как знаете, не помешала Дюкову убрать Черчесова из сборной. Общественное мнение, как ни странно, тоже важно.

Так что Гинер, Бабаев и Орешкин не хуже Плутника, Леонченко, Цорна и Белозерова понимают, как прямо сейчас российские фанаты самых разных клубов относятся к Станиславу Саламовичу. И поскольку у ЦСКА и «Локомотива» нет мешков денег, чтобы перекрывать ошибки настоящего, то первые после Олича взвалили груз ответственности на Березуцкого, а вторые позволят толковому тренеру Николичу под присмотром Рангника перестраивать команду. Если думаете, что в Москве есть клуб, который мечтает о Черчесове – ошибаетесь. И «Динамо» знает, что наставник умеет зажечь в душевой, и «Спартак» помнит, что без конфликтов этому тренеру сложно.

В сборной теоретически можно работать в стиле большого начальника. В клубах, где надо общаться с людьми каждый день, поводов, чтобы зацепиться словом, куда больше. Так что «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА пойдут своим путем. А вот Черчесов может присмотреться к «Сочи». Федотову будет сложно, учитывая все обстоятельства и старт в отборе Лиги Конференций, сохранить темп прошлого сезона. Ротенберг знает Черчесова лично, он как раз из мира, где ассоциируют наставника с остальными «полевыми командирами». А команда проблемная, становятся старше Нобоа, Джанаев, Попов и Жоаозиньо. Ушел не только Заболотный, но еще один ключевой игрок.

«Ахмат» Станислав Саламович не возглавит, пройденный этап. А вот с «Сочи» можно вести переговоры в столице — вариант куда более вероятный, нежели «Локомотив», где плохие отношения у любого последнего руководства с фанатами после отставки Сёмина. Или нежели ЦСКА, куда плотнее зашло государство, а результата в таблице пока нет.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:37
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 23:56
    "Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву»..."

    - Прямо страшилка какая-то! Бродит эдакий злой дядька по РПЛ и смотрит - кого бы ещё на жо.у посадить? Ага!!! Ну вот вы-то мне и попались...

    "...Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ..."

    - А на хрена, спрашивается? Это кто же так мечтает быстро его трудоустроить?

    - Прямо настоящий детектив, мать его...
    ase1
    ase1
    вчера в 17:07
    нормальный тренер, но лучше для клуба, чем для сборной. Клуб типа Сочи, Ахмата, Самары мог бы успешно тренировать. Его Динамо вполне солидно играло в РПЛ, до этого Амкар, Ахмат. Да и со Спартаком не провалился. Легию чемпионом Польши сделал. А личные качества - это вторично...
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 16:53
    Куда бы не пришел, везде будет провал. С другой стороны, клубы тренеру под стать
    Pendushkin
    Pendushkin
    вчера в 16:00
    Если в Сочи, то только в сборную Адлерских таксопарков.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 15:04
    Бундеслига 2 ждёт. Более реальный варианат
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:16
    Вот что значит упрямство и самовлюблённость.
    Подал бы в отставку сразу же после позора с Данией, не собирал бы эту пресс-конференцию - не навлек бы на себя столько негатива.
    Сейчас отношение к нему было бы совсем другое. Ошибся человек признал, свои ошибки с кем не бывает? А он дождался, когда его погонят. И теперь хозяева команд будут с опаской к нему относиться.
    Полевой командир, блин...
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 12:06
    Сам виноват, что теперь такое к нему отношение. Если бы не бред нёс на прессконференции про полевых командиров и госслужащих, а извинился за результат и игру и подал в отставку, то не относились бы к нему работодатели как к прокаженному. Хотя это не в стиле усатого брать на себя ответственность за неудачи, у него все вокруг виноваты, а сам держится зубами за кормушку... На фоне усача зауважал Слуцкого, который поступил по-мужски и сам ушёл после прошлого Евро.
    протон1
    протон1
    вчера в 11:50
    все на мандражах клубы. только бы не он)
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:36
    И кому понадобился этот самодур?
    David Young
    David Young ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 11:19
    .
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 11:17
    Руководители подавляющего большинства клубов РПЛ сейчас будут действовать по методичке: если отвечаешь на звонок и слышишь "Я тебя, во-первых, приветствую" - немедленно клади трубку.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 10:52
    После ЧМ 2018.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 10:47
    черчесов не может тренировать даже команду ЖКО. какой то деляга взял и продвинул его в тренеры сборной...как говорил один товарищ- так и я смогу..
    DAD81
    DAD81
    вчера в 10:36, ред.
    Как "полевой командир" и "государственный служащий" С. Черчесов просто обязан возглавить армию "экспертов" МатчТВ. Комментарии и аналитика будут - огонь!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:25
    Никому не нужный С.Черчесов, в качестве главного тренера после фиаско сборной России - Евро-2020, безработным не останется... Влиятельные чиновники своего без работы не оставят...
    Остаётся только дождаться, кто те "счастливчики", у которых будет главный тренер, который потерпел фиаско со своей сборной на ЧЕ...
    Beekeeper
    Beekeeper ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 10:15
    И ни в ЦСКА
    амурец
    амурец
    вчера в 10:14
    только не в Локо
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 10:12
    Саламыч " пуголом " стал для наших клубов
    112910415
    112910415
    вчера в 10:07
    в Варшаву надо было лететь
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