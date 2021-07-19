Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву». Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ

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вчера, 09:55

Прилет тренера в Москву вызвал бурю эмоций.

Фанаты «армейцев» устроили шторм

Эмоции после Евро не остыли. Стоило Черчесову вернуться из отдыха в Москву – сразу всполошились фанаты ЦСКА . Ведь временная на данный момент роль Березуцкого подразумевает параллельные переговоры с опытными главными тренерами. Показательно, что поклонники «армейцев» и «Локомотива» искреннее испугались назначения бывшего тренера сборной. Значит, у него объективно не получилось.

Ни по игре, ни по результату, ни в плане построения мостика с публикой. Когда сборная России аналогично выступила на Евро-2016 под руководством Слуцкого, то реакция была гневной, но другой. Самого Леонида Викторовича справедливо критиковали, но он ярко признавал ошибки, поэтому со временем вернулся на вершину тренерского принятия. Поклонники ЦСКА праздновали бы его возвращение. А на потенциальный заход Черчесова реакция получилась эмоциональной не только из-за «спартаковского» прошлого.

Самому Станиславу Саламовичу нет особой разницы, кого тренировать, не отказал бы и «Зениту», и ЦСКА , как и Онопко. Но главе совета директоров клуба Максиму Орешкину пришлось ехидно отвечать на комментарий на личной странице, чтобы успокоить фанатов и дистанцироваться от возможных переговоров с Черчесовым. Наставник несет за собой конфликты, за которые на орехи достанется боссам клубов.

Тренер упустил шанс зайти в Бундеслигу

Конечно, в планах Черчесова работа с клубом РПЛ , желательно не очень бедным. В иностранную команду мог попасть после ЧМ -18, но ошибся, что этого не сделал на пике международной популярности. Сейчас, если почитать выводы зарубежных экспертов о Евро-2020, абсолютно все стиль команды и ее тактику сравнивают с турецким проколом.

Остальные сборные – даже изначально примитивная шотландская банда, пытались сделать шаг вперед с мячом, а у российской команды не получилось. И если подопечных Шенола Гюнеша отчасти оправдывает молодость, если мощные шведы сознательно закрылись, то у Черчесова банально не получилось. Распылил комплименты трехлетней давности. Сейчас его в австрийскую Бундеслигу никто не позовет, хотя там довольно интересный чемпионат. И польские клубы найдут себе других наставников.

В этом месте можно тренеру посочувствовать. Вокруг него всегда невероятно много посредников, агентов, классических «решал». Сам виноват, но наличие таких советников скорее ведет к конфликтам, нежели к обожанию. В 2018 году мог найти себе аутсайдера немецкой Бундеслиги и перезапустить тренерскую клубную карьеру, ведь давно живет в Австрии и хорошо знает немецкий язык. А сейчас вряд ли его ждут в «Спартаке» или ЦСКА .

Проблема «Локомотива» не в тренере

Черчесов в Москве постучит в двери не только к ЦСКА . Обидно за Николича, поскольку сербский наставник куда лучше, чем о нем сразу отзывались некоторые фанаты «железнодорожников» просто потому, что заменил легенду клуба Юрия Павловича.

Сейчас вокруг «Локомотива» даже с сокращенным бюджетом много персон, желающих управлять этими миллиардами. Официально пригласили двух советников, о которых говорили ранее. Теоретически РЖД способно на такую авантюру, как приглашение Черчесова вместо Николича. Но вот честно, куда безопаснее и логичнее вернуть Черевченко, который после «Локомотива» прошел здоровый путь тренерского становления, нежели снова ссориться с фанатами, коих и так меньше, чем нужно для стабильного притока живых денег.

В РПЛ для Черчесова есть лишь один клуб

Фанатам важно понять, что Черчесова массово поддерживали чиновники разного калибра не из-за его влиятельности. Он не является другом тех, кто принимает решения. Но чиновники приняли его. Если позволить публике распинать своего, то в следующий раз догадаются аналогично отреагировать на проколы самих политиков. Поэтому была такая стройная поддержка, которая, как знаете, не помешала Дюкову убрать Черчесова из сборной. Общественное мнение, как ни странно, тоже важно.

Так что Гинер, Бабаев и Орешкин не хуже Плутника, Леонченко, Цорна и Белозерова понимают, как прямо сейчас российские фанаты самых разных клубов относятся к Станиславу Саламовичу. И поскольку у ЦСКА и «Локомотива» нет мешков денег, чтобы перекрывать ошибки настоящего, то первые после Олича взвалили груз ответственности на Березуцкого, а вторые позволят толковому тренеру Николичу под присмотром Рангника перестраивать команду. Если думаете, что в Москве есть клуб, который мечтает о Черчесове – ошибаетесь. И «Динамо» знает, что наставник умеет зажечь в душевой, и «Спартак» помнит, что без конфликтов этому тренеру сложно.

В сборной теоретически можно работать в стиле большого начальника. В клубах, где надо общаться с людьми каждый день, поводов, чтобы зацепиться словом, куда больше. Так что «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА пойдут своим путем. А вот Черчесов может присмотреться к «Сочи». Федотову будет сложно, учитывая все обстоятельства и старт в отборе Лиги Конференций, сохранить темп прошлого сезона. Ротенберг знает Черчесова лично, он как раз из мира, где ассоциируют наставника с остальными «полевыми командирами». А команда проблемная, становятся старше Нобоа, Джанаев, Попов и Жоаозиньо. Ушел не только Заболотный, но еще один ключевой игрок.