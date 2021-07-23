«Спартак» не сможет опередить «Зенит», «Динамо» ворвётся в тройку призёров. Прогноз на РПЛ-2021/22

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вчера, 18:15

Делаем ставки, заглядываем в будущее.

У «Соккер.ру» есть традиция. В середине каждого лета, накануне старта очередного сезона РПЛ , мы составляем «итоговую таблицу», чтобы в конце чемпионата проверить, насколько близко прогнозы подобрались к реальности. Главное пожелание — не будьте слишком серьезны и не обижайтесь, если ваша любимая команда оказалась слишком низко, а кто-то, на ваш взгляд, «недостойный» взлетел слишком высоко. На самом деле, всех участников РПЛ рассудит дистанция в 30 туров, а это всего лишь развлечение и попытка удачно выстрелить из пальца в небо.

16 место. «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» еще не успел дебютировать в Премьер-Лиге, а уже стоит с протянутой рукой, и это очень плохой симптом. У новичка РПЛ нет генерального спонсора, зато остались долги перед футболистами за прошлый сезон. «Нижний Новгород» подписал нескольких опытных игроков, но пока это все еще состав уровня лидеров ФНЛ . В российском футболе все может поменяться в одночасье, но пока команда Александра Кержакова не выглядит готовой к большому старту.

15 место. «Арсенал» (Тула)

В прошлом сезоне туляки потерпели 19 поражений — больше было только у «Тамбова», заняли последнюю спасительную строчку и подпортили себе ради этого карму. «Арсенал» и «Уфа» красиво сработали в последнем туре РПЛ -2020/21, когда их очный матч был перенесен из-за жары на более поздний срок. Тогда не упустили шанса утопить «Ротор», но надолго ли сохранились в Премьер-Лиге?

14 место. «Уфа»

Может быть, вылетит не «Арсенал», а «Уфа», которая остается в зоне риска даже после возвращения в кресло генерального директора Шамиля Газизова. Власти региона охладели к футбольному клубу, бюджет урезан, так что придется выживать. Надежда на тренерский талант Алексея Стукалова и гениальные трансферы Газизова. Ну вот кто бы еще в РПЛ решился подписать африканца, который до 23 лет играл только в мини-футбол?

13 место. «Урал» (Екатеринбург)

«Урал» занял 12-е место по итогам прошлого сезона, а на протяжении пяти лет не поднимается в РПЛ выше 10-й строчки. Никаких объективных причин для взлета «шмелей» или резкого снижения высоты нет и сейчас. У «Урала» все по-старому, они даже старую форму презентовали, будто это что-то новое. «Терновый куст» екатеринбуржцев — места с 11-го по 13-е. Ждем их примерно здесь.

12 место. «Химки»

Предыдущий чемпионат «Химки» закончили восьмыми, хотя старт сезона провалили с Дмитрием Гунько у руля. Сейчас Игорь Черевченко будет с «красно-черными» с самого начала, но прямая логика здесь не работает. Во-первых, состав поменялся, во-вторых, соперники по РПЛ выучили козыри «Химок». Команда останется боевитой и в отдельных матчах «пощиплет» авторитетов, но «синдром второго сезона» сделает свое дело.

11 место. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ростов» после финиша на 5-м месте стал 9-м, и не факт, что Валерию Карпину удастся остановить падение. «Желто-синие» как будто потеряли командную идею, они работают конвейером по развитию футболистов, но именно это, как ни парадоксально, открывает дорогу к кризису цельности и бесцельности. Игроки будут стараться проявить себя в «витринных» матчах, но получится ли их впрячь в рутинную работу и решение задач «Ростова»?

10 место. «Крылья Советов» (Самара)

Давненько в РПЛ не попадала такая солидная команда, сформировавшаяся в ФНЛ . У «Крылышек» есть супербомбардир Сергеев, а еще целый выводок дерзкой и талантливой молодежи под присмотром грамотного тренера Осинькина. Скорее всего, волжан ждут перепады формы и прочие проблемы роста, но попадание в «десятку» станет для них отличным результатом.

9 место. «Ахмат» (Грозный)

Нравится, как работает Андрей Талалаев в Грозном, и хотя потери Ильина и Ненахова притормозят прогресс «Ахмата» под его руководством, грозненцы должны подняться на пару строчек выше в турнирной таблице. Будут опасным противником для каждого, покажут хорошее качество игры, но без убийственной эффективности в верхнюю половину турнирной таблицы не забраться.

8 место. «Сочи»

Не думаю, что удастся повторить успех прошлого сезона (5-е место). Во-первых, теперь к «Сочи» будут относиться гораздо серьезнее. Во-вторых, Владимиру Федотову пришлось форсировать форму команды ради еврокубков, это обстоятельство и дополнительные нагрузки рано или поздно скажутся на результатах в РПЛ . В-третьих, вы же знаете, что Антон Заболотный больше не с «Сочи»?

7 место. «Локомотив» (Москва)

У «Локомотива» новые боссы, но Рангник и Цорн не будут выходить на поле. Пока в действиях «железнодорожников» много популизма и мало смысла, иначе в обойме Марко Николича к старту чемпионата было бы больше двух центральных защитников. «Локо» и в прошлом сезоне по качеству не тянул на попадание в топ-3, но высоко взлетел благодаря аномальной победной серии. Магия не вечна, а в лице Чорлуки, Игнатьева, Мухина и Эдера «Локомотив» лишился важной части команды.

6 место. «Рубин» (Казань)

Судьбу «Рубина» определят личности. Если Хвича Кварацхелия не будет продан этим летом и останется в Казани еще на год, можем увидеть команду Леонида Слуцкого даже в тройке призеров, но предположу, что прогрессирующий на глазах грузин все-таки уедет в Европу, а без него и Старфельта «Рубин» немного сдаст назад.

5 место. «Краснодар»

Предыдущий сезон служит пугалом, которое не позволит расслабляться, а еще у «Краснодара» теперь опытный тренер и обновленный состав. Предстоящий сезон станет перестроечным, поэтому обещаем «быкам» только пятое место, но и это в два раза лучше, чем десятое! Нужно занимать плацдарм для штурма новых высот.

4 место. ЦСКА (Москва)

Все удивляются непоследовательности «армейских» решений, все-таки Гинер за два десятилетия приучил к другому. Сотрудничество с Оличем-тренером — странная страница в истории ЦСКА , а вот приход на мостик Алексея Березуцкого не выглядит таким уж плохим решением. Алексей — один из проводников победного духа, и хотя «армейцы» могут оказаться немного наивными и уязвимыми тактически, это будет талантливая и неравнодушная команда. И для четвертого места этих качеств может хватить.

3 место. «Динамо» (Москва)

«Бело-голубые» не сорят деньгами и не делают резких движений, при этом есть ощущение, что у них, наконец-то, появилась генеральная линия. Выбрали путь и спокойно идут к своей цели. Адекватность должна вознаграждаться, ждем от «Динамо» прорыва в топ-3, не обремененный еврокубками молодой отряд Сандро Шварца способен на это.

2 место. «Спартак» (Москва)

Особо впечатлительные прочат «Спартаку» первое место, но по факту мы пока даже не знаем, будет ли команда Руя Витории эффективнее команды Доменико Тедеско, а для чемпионства нужно быть сильнее всех, в том числе «Зенита». Безусловно, у «красно-белых» есть потенциал для борьбы за «золото», но сдерживающих факторов тоже хватает: новый тренер, более плотный график по сравнению с прошлым сезоном из-за еврокубков и не желающий делиться титулом «Зенит».

1 место. «Зенит» (Санкт-Петербург)