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«Спартак» не сможет опередить «Зенит», «Динамо» ворвётся в тройку призёров. Прогноз на РПЛ-2021/22

вчера, 18:15
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Делаем ставки, заглядываем в будущее.

У «Соккер.ру» есть традиция. В середине каждого лета, накануне старта очередного сезона РПЛ, мы составляем «итоговую таблицу», чтобы в конце чемпионата проверить, насколько близко прогнозы подобрались к реальности. Главное пожелание — не будьте слишком серьезны и не обижайтесь, если ваша любимая команда оказалась слишком низко, а кто-то, на ваш взгляд, «недостойный» взлетел слишком высоко. На самом деле, всех участников РПЛ рассудит дистанция в 30 туров, а это всего лишь развлечение и попытка удачно выстрелить из пальца в небо.

16 место. «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» еще не успел дебютировать в Премьер-Лиге, а уже стоит с протянутой рукой, и это очень плохой симптом. У новичка РПЛ нет генерального спонсора, зато остались долги перед футболистами за прошлый сезон. «Нижний Новгород» подписал нескольких опытных игроков, но пока это все еще состав уровня лидеров ФНЛ. В российском футболе все может поменяться в одночасье, но пока команда Александра Кержакова не выглядит готовой к большому старту.

15 место. «Арсенал» (Тула)

В прошлом сезоне туляки потерпели 19 поражений — больше было только у «Тамбова», заняли последнюю спасительную строчку и подпортили себе ради этого карму. «Арсенал» и «Уфа» красиво сработали в последнем туре РПЛ-2020/21, когда их очный матч был перенесен из-за жары на более поздний срок. Тогда не упустили шанса утопить «Ротор», но надолго ли сохранились в Премьер-Лиге?

14 место. «Уфа»

Может быть, вылетит не «Арсенал», а «Уфа», которая остается в зоне риска даже после возвращения в кресло генерального директора Шамиля Газизова. Власти региона охладели к футбольному клубу, бюджет урезан, так что придется выживать. Надежда на тренерский талант Алексея Стукалова и гениальные трансферы Газизова. Ну вот кто бы еще в РПЛ решился подписать африканца, который до 23 лет играл только в мини-футбол?

13 место. «Урал» (Екатеринбург)

«Урал» занял 12-е место по итогам прошлого сезона, а на протяжении пяти лет не поднимается в РПЛ выше 10-й строчки. Никаких объективных причин для взлета «шмелей» или резкого снижения высоты нет и сейчас. У «Урала» все по-старому, они даже старую форму презентовали, будто это что-то новое. «Терновый куст» екатеринбуржцев — места с 11-го по 13-е. Ждем их примерно здесь.

12 место. «Химки»

Предыдущий чемпионат «Химки» закончили восьмыми, хотя старт сезона провалили с Дмитрием Гунько у руля. Сейчас Игорь Черевченко будет с «красно-черными» с самого начала, но прямая логика здесь не работает. Во-первых, состав поменялся, во-вторых, соперники по РПЛ выучили козыри «Химок». Команда останется боевитой и в отдельных матчах «пощиплет» авторитетов, но «синдром второго сезона» сделает свое дело.

11 место. «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ростов» после финиша на 5-м месте стал 9-м, и не факт, что Валерию Карпину удастся остановить падение. «Желто-синие» как будто потеряли командную идею, они работают конвейером по развитию футболистов, но именно это, как ни парадоксально, открывает дорогу к кризису цельности и бесцельности. Игроки будут стараться проявить себя в «витринных» матчах, но получится ли их впрячь в рутинную работу и решение задач «Ростова»?

10 место. «Крылья Советов» (Самара)

Давненько в РПЛ не попадала такая солидная команда, сформировавшаяся в ФНЛ. У «Крылышек» есть супербомбардир Сергеев, а еще целый выводок дерзкой и талантливой молодежи под присмотром грамотного тренера Осинькина. Скорее всего, волжан ждут перепады формы и прочие проблемы роста, но попадание в «десятку» станет для них отличным результатом.

9 место. «Ахмат» (Грозный)

Нравится, как работает Андрей Талалаев в Грозном, и хотя потери Ильина и Ненахова притормозят прогресс «Ахмата» под его руководством, грозненцы должны подняться на пару строчек выше в турнирной таблице. Будут опасным противником для каждого, покажут хорошее качество игры, но без убийственной эффективности в верхнюю половину турнирной таблицы не забраться.

8 место. «Сочи»

Не думаю, что удастся повторить успех прошлого сезона (5-е место). Во-первых, теперь к «Сочи» будут относиться гораздо серьезнее. Во-вторых, Владимиру Федотову пришлось форсировать форму команды ради еврокубков, это обстоятельство и дополнительные нагрузки рано или поздно скажутся на результатах в РПЛ. В-третьих, вы же знаете, что Антон Заболотный больше не с «Сочи»?

7 место. «Локомотив» (Москва)

У «Локомотива» новые боссы, но Рангник и Цорн не будут выходить на поле. Пока в действиях «железнодорожников» много популизма и мало смысла, иначе в обойме Марко Николича к старту чемпионата было бы больше двух центральных защитников. «Локо» и в прошлом сезоне по качеству не тянул на попадание в топ-3, но высоко взлетел благодаря аномальной победной серии. Магия не вечна, а в лице Чорлуки, Игнатьева, Мухина и Эдера «Локомотив» лишился важной части команды.

6 место. «Рубин» (Казань)

Судьбу «Рубина» определят личности. Если Хвича Кварацхелия не будет продан этим летом и останется в Казани еще на год, можем увидеть команду Леонида Слуцкого даже в тройке призеров, но предположу, что прогрессирующий на глазах грузин все-таки уедет в Европу, а без него и Старфельта «Рубин» немного сдаст назад.

5 место. «Краснодар»

Предыдущий сезон служит пугалом, которое не позволит расслабляться, а еще у «Краснодара» теперь опытный тренер и обновленный состав. Предстоящий сезон станет перестроечным, поэтому обещаем «быкам» только пятое место, но и это в два раза лучше, чем десятое! Нужно занимать плацдарм для штурма новых высот.

4 место. ЦСКА (Москва)

Все удивляются непоследовательности «армейских» решений, все-таки Гинер за два десятилетия приучил к другому. Сотрудничество с Оличем-тренером — странная страница в истории ЦСКА, а вот приход на мостик Алексея Березуцкого не выглядит таким уж плохим решением. Алексей — один из проводников победного духа, и хотя «армейцы» могут оказаться немного наивными и уязвимыми тактически, это будет талантливая и неравнодушная команда. И для четвертого места этих качеств может хватить.

3 место. «Динамо» (Москва)

«Бело-голубые» не сорят деньгами и не делают резких движений, при этом есть ощущение, что у них, наконец-то, появилась генеральная линия. Выбрали путь и спокойно идут к своей цели. Адекватность должна вознаграждаться, ждем от «Динамо» прорыва в топ-3, не обремененный еврокубками молодой отряд Сандро Шварца способен на это.

2 место. «Спартак» (Москва)

Особо впечатлительные прочат «Спартаку» первое место, но по факту мы пока даже не знаем, будет ли команда Руя Витории эффективнее команды Доменико Тедеско, а для чемпионства нужно быть сильнее всех, в том числе «Зенита». Безусловно, у «красно-белых» есть потенциал для борьбы за «золото», но сдерживающих факторов тоже хватает: новый тренер, более плотный график по сравнению с прошлым сезоном из-за еврокубков и не желающий делиться титулом «Зенит».

1 место. «Зенит» (Санкт-Петербург)

Очевидный фаворит предстоящего чемпионата, «сине-бело-голубые» отправляются в поход за четвертым титулом кряду. Перед двумя предыдущими сезонами сомнений в победе «Зенита» почти не было, но сейчас в РПЛ поднимаются новые силы, и петербуржцам придется драться за первое место. Меньше всего хочется ошибиться вот в каком прогнозе: на этот раз увидим в РПЛ настоящую чемпионскую гонку с коварными интригами и безумным драйвом.

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санек002
санек002 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 14:10
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    А ещё ж Урал есть.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 13:46
    Для цска с таким составом и тренерским штабом будет отличным результатом не вылететь из рпл. Ну и «Спартак» - очевидный фаворит за золото, если Миллер со своими конвертиками не вмешается как всегда.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Второй бюджет в РПЛ уже давно у Спартака. Если ты имеешь в виду госклубы, то да . Первый Зенит, второй Локо , третий Динамо.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:12
    Нам не дано предугадать...
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:46
    Учитывая, что Зенит в новом сезоне получит не только 6 очков от Сочи, но еще и 6 от Н.Новгорода, опередить Зенит не сможет не только Спартак, а вообще никто. Попробуй, набери +12 очков разницы в РПЛ.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:18
    Спартак будет первым, потому что столетний юбилей уже заранее оплачен
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:11
    Неважно какую игру показывает Локомотив. Пока у клуба второй бюджет в лиге, у него постоянно будут аномальные победные серии.

    Локо будет в зоне еврокубков однозначно
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:05
    Думаю Арсенал удержится, а вылетят ФК НН и Урал
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Izhcar (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Уважаемый, будь внимательнее. Я считаю Спартак конкурентом, а не врагом. А серебра у него не так много в последние годы, к сожалению
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Ну может быть. Последние матчи он вроде неплохо отыграл.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Пожалуй самые правильные слова. Даже на ЧЕ судьи чудили, а тут самые бабки
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Дружище, первая часть твоего поста по делу.
    А вот Гончаренка ниже пятого не опустит быков и думаю будет 4тым минимум
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:21
    Абсолютное безумие.
    Армейцы будут 6-8 вместе с Химками и Ростовом.
    Туляки будут гораздо выше.
    Локо будет 2-3
    Izhcar
    Izhcar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Так и Спартаку вы каждый год желаете ФНЛ, а он в серебре)
    trimetil
    trimetil
    вчера в 20:06
    Локомотив со Спартаком поменять местами, будет более правдоподобно.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 19:58, ред.
    Локомотив и Сочи низко, Краснодар, Динамо и Цска высоко. Прошлогодний прогноз мне нравился больше.

    Думаю Краснодар с Гончаренко будет где-то в районе 10 места, но мб его уволят раньше.
    yeychanin23
    yeychanin23
    вчера в 19:57
    В этом сезоне "Спартак" празднует юбилей и его чемпионство неоспоримо. Вытащат всеми правдами и неправдами...)
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:44, ред.
    Прогнозы дело не благодарное......
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Уважаемый, только не надо путать пожелания и прогнозы. По многочисленным пожеланиям Спартак уже лет 10 подряд чемпион, а реально всего 1 раз за 16 лет. Прогнозы должны быть на чем то основаны. А никаких оснований для 8-10 места у ЦСКА нет. Как нет у Рубина, например оснований для чемпионства. Прогнозы должны быть реальными, а пожелания могут быть любыми.
    YVG
    YVG
    вчера в 19:31, ред.
    цска в прогнозе слишком высоко поднято, оптимальное место 8-10-е.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 19:28
    вилами по воде
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 19:20
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 19:12
      А какой и куда "трансфер" Седрика Гогуа, если он вернулся из аренды и , судя по всему снова отправится в аренду?
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 19:09
      Думается мне, что три московские команды - Спартак, Динамо и ЦСКА - высоковато находятся в прогнозе. У ЦСКА по сути нет тренера и состав не усиливается под серьёзную борьбу. Динамо ставит перед собой высокие цели, но не видно единства руководства с игроками. А Спартак - команда фестиваль, может назло всему стать чемпионом, но скорее раздаст очки менее статусным клубам.
      В то же время, Ростов и Рубин могут быть и повыше. Там и с игроками порядок, пусть они и уступают в классе Зениту или Спартаку, и с тренерами проблем нет, оба толковые и делом доказавшие уже, что не зря на бровке находятся.
      Сочи, Ахмат и Краснодар - непредсказуемые коллективы. Кто-то из них наверняка будет бороться за еврокубки какого-нибудь достоинства, а кто-то может и скатиться к зоне вылета.
      Но самая интересная команда - Крылья Советов. Игра Крылышек в прошлом розыгрыше Кубка очень понравилась, и они с позиции силы играли и проходили куда более статусные клубы. Не факт, что получится, но очень хочется пожелать волжанам стать главным открытием предстоящего чемпионата.
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 19:05
      Мой прогноз: очередные судейские скандалы с первых туров до финиша чемпионата
      shlomo
      shlomo
      вчера в 19:04
      Спасибо за статью...ну что, сезон новый, а фавориты старые??...:)))) ...из пятёрки претендентов стоит отметить проект московского ЦСКА.... за несколько дней до старта чемпионата в роли главного тренера утвердили Алексея Березуцкого, что само по себе очень интересно.... плюс есть трансферы Антона Заболотного, Седрика Гогуа и скандальный переход Максима Мухина.... обычно такие ракеты либо долетают до Луны, либо разваливаются при взлёте.... ну а Нижний Новгород вляпался в сводки новостей ещё до старта чемпионата (у команды 120 миллионов рублей долга) и уже сейчас её вылет обратно в ФНЛ считается чуть ли не предрешённым....
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 18:39
      Вилами по воде. Конечно газпром поможет, но хотелось бы....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 18:31
      В этом прогнозе по моему мнению завышены места КС и Динамо. Занижены места Локо,, Ростова. Но такие прогнозы это пальцем в небо.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 18:27
      Интересно на сколько совпадет этот прогноз соккера.
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