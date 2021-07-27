Французский «Манчестер Юнайтед». От Короля Эрика до чемпиона мира из «Королевского клуба»

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вчера, 21:18

Рафаэль Варан — 13-й француз среди «красных дьяволов».

Переход Рафаэля Варана из «Реала» в МЮ — дело решенное. Известно, что «сливочные» согласились на компенсацию в размере 50 миллионов евро, а зарплата чемпиона мира в новом клубе возрастет в два раза. «Соккер.ру» пока предлагает развлечь составлением «сборной Франции» из бывших и нынешних футболистов «Манчестер Юнайтед». Рафа как раз займет одну из вакантных позиций в центре обороны.

Вратарь

Фабьен Бартез — 139 матчей

В 2000 году 29-летний вратарь прибыл на «Олд Траффорд» в статусе чемпиона мира и Европы, сэр Алекс Фергюсон посчитал, что титулованный голкипер станет достойным преемником Петера Шмейхеля. Поначалу все шло неплохо: Фабьен своими сэйвами помогал команде побеждать, а его эксцентричное поведение развлекало фанатов. Когда выходки Бартеза то и дело стали оборачиваться результативными ошибками, француза все чаще называли «лысым клоуном», призывая Фергюсона убрать его из ворот.

Сэр Алекс долго сопротивлялся и давал Фабьену новые и новые шансы, однако в конце третьего сезона безжалостно вычеркнул француза из состава МЮ . Последним матчем Бартеза за «красных дьяволов» была та самая игра против «Реала», в которой Роналдо оформил хет-трик, а манкунианцы выиграли со счетом 4:3, но вылетели из Лиги чемпионов.

Manchester United FC

Fabien Barthez pic.twitter.com/knUtlDs7Zc — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) September 2, 2016

Защитники

Микаэль Сильвестр — 361 матч, 10 голов

Среди французов только Патрис Эвра, которого встретите чуть ниже, провел больше матчей за «Манчестер Юнайтед». Сильвестр пришел в МЮ из «Интера» и провел на «Олд Траффорд» 9 сезонов, за это время завоевал 10 титулов, в том числе четырежды выигрывал АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов. Да и ушел только потому, что хотел играть в стартовом составе, хотя в качестве ближайшего резервиста полностью устраивал Фергюсона, который считал француза «отличным парнем и настоящим профи».

Рафаэль Варан — всё впереди

Французские чемпионы мира в МЮ уже были и есть, в этом смысле Варан не уникален, а вот французов из «Реала» в Манчестере еще не было. Рафаэль переходит в стан «красных дьяволов» после 10 лет верной службы «Мадриду». «Дьяволы» надеются, что Варан поможет команде Сульшера встать на одну ступень с «Ман Сити» и «Ливерпулем».

Лоран Блан — 75 матчей, 4 гола

Как и Сильвестр, перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера», причем Блан на момент своего переезда в Англию был гораздо более статусным и титулованным футболистом, однако большую карьеру в Манчестере Лоран построить не сумел. В основном запомнился фирменными поцелуями лысины Бартеза, невнятной игрой в обороне и забавным стечением обстоятельств, когда МЮ в АПЛ проиграл пяти командам, названия которых начинались с букв из фамилии француза.

Патрис Эвра — 379 матчей, 10 голов

Главный французский гвардеец в манкунианских рядах. Весельчак Эвра поучаствовал в полусотне голов «Ман Юнайтед»: 10 забил сам и еще 40 раз ассистировал партнерам. За 8 лет стал пятикратным чемпионом Англии и сыграл в победном финале Лиги чемпионов против «Челси» в Москве.

Полузащитники

Морган Шнейдерлин — 47 матчей, 1 гол

Не относится к числу выдающихся французов, надевавших футболку «Манчестер Юнайтед». Морган сделал себе имя и репутацию в «Саутгемптоне», откуда в 2015 году перебрался на «Олд Траффорд» за 35 миллионов евро, но важным игроком для манкунианцев так и не стал. Всего через полтора года Шнейдерлина с уценкой продали «Эвертону».

Поль Погба — 206 матчей, 38 голов

Юного Поля скауты больших европейских клубов знали с 13-14 лет, а в 16 талантливого хавбека из «Гавра» забрали в МЮ , но шансов у сэра Алекса Погба так и не получил, поэтому сбежал в «Ювентус» свободным агентом. В 2016-м манкунианцы сделали Погба самым дорогим футболистом планеты и вернули его на «Олд Траффорд». С тех пор иногда восхищаются (в основном прическами), но чаще мучаются с большим капризным ребенком. Во время выступлений за МЮ Поль стал чемпионом мира, но клубу помог выиграть только Кубок лиги и Лигу Европы. Ждали от него, прямо скажем, большего.

Габриэль Обертан — 27 матчей, 1 гол

Пришел из «Бордо», начинал в молодежной команде, а потом получил несколько шансов от Фергюсона, но банально не потянул уровень «Ман Юнайтед». Для нас знаменит главным образом тем, что позже играл за махачкалинский «Анжи».

Форварды

Эрик Кантона — 180 матчей, 81 гол

Кантона — футбольный гений, острослов и хулиган. Король Эрик запомнился не только своими яркими высказываниями и приемом кунг-фу, но и не поддающейся словесному описанию игрой в футбол. Кантона помог сэру Алексу Фергюсону запустить великий «Манчестер Юнайтед», он причастен к четырем титулам в 90-е годы прошлого века.

Луи Саа — 124 матча, 42 гола

Саа на некоторых фото удивительно похож на Марио Балотелли. Француз тоже слыл большим талантом и тоже не реализовал свой потенциал полностью, но ему помешали травмы, а не дурная голова. До перехода в МЮ Луи много забивал за «Фулхэм», за топ-клуб тоже наколотил больше четырех десятков голов, но редко мог продержаться на пике формы хотя бы пару месяцев.

Антони Марсьяль — 258 матчей, 78 голов