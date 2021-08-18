Чемпионский состав «Сантоса» 1956 года

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вчера, 21:16

В любой команде существует возрастная иерархия, впрочем, фразу «любая команда» можно рассматривать как «любой коллектив».

Юного Пеле в клуб привёз сам Вальдемар де Бриту, это говорило о многом. 15-летнего паренька под свою опеку сразу взял Васконселос. Он был основной «десяткой» в команде мастеров, в клубе играл с 1953 года. Ему в мае 1956 г. исполнилось 26 лет, т.е. он был на 10 лет старше Пеле. Так как Васконселос постоянно жил на базе, то он поселил новичка к себе в комнату. Правда, в быту Васконселос вряд ли был образцом для начинающего футболиста. Вечеринки и ночные загулы вне базы — это было обычное для Васконселоса дело. Но юного Пеле он уберёг от этого, он считал себя одним из тех, кто несёт ответственность за молодого игрока.

Тут стоит заметить, что в знаменитой книге Игоря Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…» приводятся слова самого Пеле о том, что он жил в одной комнате с Васконселосом. Однако в своей не менее знаменитой автобиографии «Моя жизнь и прекрасная игра» Пеле говорит о том, что он жил один в двухместной комнате. Вероятно, Пеле имел в виду уже 1957 год.

Если бы не роковая травма Васконселоса 9 декабря 1956 г. в очередном матче чемпионата Паулиста, то появления Пеле в основном составе «Сантоса» могло бы и затянуться. Но случился перелом ноги у основной «десятки». Долго лечился. Как следует после реабилитации не заиграл. Вот так судьба «подарила» Пеле футболку с номером 10 уже в начале карьеры. Этот номер он делил с Дель Веккио поначалу.

Вот фото Васконселоса в футболке «Сантоса»:

Самым возрастным «дядькой» в команде был вице-чемпион мира 1950 года Жаир Роза Пинто, или просто Жаир. Ярко выраженный левша. На ЧМ -50 забил 2 гола, сыграл в 5 матчах из 6.

Он начал свою профессиональную карьеру ещё до того момента, когда Пеле появился на свет. Играл и в «Васко да Гама», и во «Фламенго», пять сезонов в «Палмейрасе» под номером 10. В «Сантос» он пришёл в 1956 году, как и Пеле.

Занятно, что у этих двух игроков очень похожая история с первым матчем за сборную Бразилии. Только с разницей в 17 лет. Про первый матч Пеле за «селесао» было рассказано в статье «Пеле — это номер 13 и никаких суеверий». Первый матч Жаира за сборную Бразилии состоялся против сборной Аргентины на Кубке Рока 5 марта 1940 года (Пеле ещё не родился). Бразильцы тот матч с треском проиграли 1:6, но единственный мяч провёл 18-летний Жаир, игравший в основе. Играл он и во втором матче этого Кубка (бразильцы победили 3:2, потребовался третий матч). Играл и в третьем, где Бразилия вновь разгромно проиграла 1:5. Кубок завоевала Аргентина, Жаир отличился один раз в тех матчах — в этом как раз отличие от случая с Пеле.

В 1956 г. у 35-летнего Жаира была непривычная причёска, на фото, правда, он не в футболке «Сантоса»:



Из старожилов «Сантоса» можно выделить 29-летнего защитника Ивана (Ivan Vicente Melo), игравшего с 1950 года за «Сантос». Также с 1950 г. играл Формига. Вратарь Манго, получивший своё прозвище из-за сходства формы своей головы с известным фруктом, — играл с 1951 года, ему в 1956 г. было 27 лет. В 1951 г. появились в молодёжном составе Дель Веккио и Пепе. Дель Веккио заиграл в основной команде с 1953 года, Пепе на 2 сезона позже. Возраст обоих был 21 год. С 1951 г. в команде играл нападающий Тите, которому было 26 лет в момент прихода в клуб Пеле.

Были в команде два брата — Альваро (старший брат, 24 года) и Рамиро, родившийся через 17 месяцев после брата. Альваро сыграл почти 300 матчей за клуб «Сантос» за карьеру.

Пеле мечтал увидеть, что называется, «живьём» Зито. Тому было 23 года, в клубе играл с 1952 года. Его прозвали «вечным капитаном» «Сантоса», многие завоёванные клубом трофеи того времени первым поднимал над головой именно Зито. С ним Пеле сыграет на двух чемпионатах мира. Зито будет признан лучшим полузащитником ЧМ -62.

Кроме Жаира в команде был ещё игрок, более, чем в два раза старше юного Пеле. Это защитник Эльвио, ему было 32 года, в клубе он был дольше всех — с 1949 года. У него было пугающее прозвище Piteira, что значит «Пантера».

Именно вместо Дель Веккио вышел на замену Пеле 7 сентября 1956 г., после чего и забил свой первый гол за «Сантос». Свой первый гол за сборную Бразилии 7 июля 1957 г. на «Маракане» Пеле забил с передачи Тите.

Вместе с Пеле 7 июля 1957 г. в сборной дебютировал и полузащитник «Сантоса» Урбатао. Правда, тот матч так и остался единственным за сборную в его карьере.

Вот на фото перед матчем Эльвио, Манга и Иван:

Ещё три игрока «Сантоса» — Зиньо, Дель Веккио и Пеле:

А это Зито с первой полосы «A gazeta Esportiva» в сентябре 1956 года:

В той же газете дано фото Эльвио и Пепе:

Пепе не везло в сборной: на двух чемпионатах мира он не смог сыграть из-за серьёзной травмы. Но входит в число тех немногих двукратных чемпионов мира, которым не выпала честь выйти на поле на мундиалях. Между прочим, с 1951 г., ещё с молодёжного состава, вёл свою статистику всех матчей и голов. За всю карьеру играл только в «Сантосе».

Дель Веккио и Васконселос были парой очень сильных нападающих, часто играли попеременно. Но так уж получилось, что Пеле вытеснил их обоих из команды, а Дель Веккио ещё и из сборной. Свой последний матч за «селесао» Дель Веккио сыграл 10 июля 1957 г., во втором матче Кубка Рока — то был первый матч Пеле за сборную Бразилии в основном составе. В середине сезона 1957 г. Дель Веккио был исключён из «Сантоса» из-за конфликта с представителем СМИ . Уехал в Италию, на родину отца. И жизнь его закончилась в 61 год из-за конфликта.

Эмануэле Дель Веккио:



Между прочим, на фото обнимает Дель Веккио никто иной, как Гарринча. Если постараться, то можно в интернете найти это фото полностью.

Вот такие футболисты были в команде «Сантос», когда в клуб взяли юного Пеле. «Дядьки» что надо!

Кроме того, по воспоминаниям самого Пеле, на базе постоянно жили Кассио (21 год, с 1952 г. в клубе), Дорвал (21 год, пришёл в 1956 г., сыграл более 600 матчей за клуб), Уго (возраст не выяснен, играл с 1952 г.) и Раймундиньо (возраст не выяснен, играл в 1955, 56—58 гг.).

Дадим и фото команды перед матчем, конечно, только 11 человек, кто-то из перечисленных футболистов не попадёт в кадр. Но в интернете можно найти любые сочетания игроков на разных матчах.

Во он «Сантос» — чемпион Паулиста 1956 года.

Стоят справа на лево: Рамиро, Эльвио, Манга, Урубатао, Зито, Иван; сидят справа на лево: Альфрединьо, Жаир, Альваро, Васконселос и Тите.

Кроме Дель Веккио — остальные игроки на фото выходили в основе в матче 7 сентября 1956 г., в котором 15-летний Пеле забил свой первый гол за «Сантос».

Очень хотел закончить одним редким фото Пеле. Там юное дарование на фоне газовой плиты на базе клуба. Возможно, пришёл за очередной порцией кофе для кого-то из старожилов команды. Есть такое фото, отменного качества. Но вот не довелось мне сохранить ссылку на ту страницу в интернете с тем фото. Тщательные поиски ничего не дали, не помог и бразильский блоггер. В Музее футбола в Сантусе есть стенд с фотографиями юного Пеле. Вот в репортажах из музея я и нашёл ещё одно подходящее фото — правда, это сильно увеличенный скан с фотографии, висящей в музее, качество то ещё. Но зато Пеле не просто на кухне, а с чайником (кофейником) в руках:

А кофемашины в то время в мире существовали, и не только в Италии. Но в Бразилии были «свои методы работы с молодёжью» — как говорили у нас в известном рекламном ролике.