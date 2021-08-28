Экстра-тайм завершился со счётом 0:0 — значит победила Бразилия

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сегодня, 16:42

Кубок Рока назван в честь бывшего президента Аргентины Хулио Рока, который в 1913 г. был послом Аргентины в Бразилии и придумал турнир между сборными этих двух стран. В качестве самого трофея посол презентовал своей федерации футбола вот такой красивый кубок:

Сам турнир впервые был проведён в 1914 г. в сентябре. К несчастью, сам Х.Рока скончался в октябре того года.

Матчи этого турнира для ФИФА считаются товарищескими, но официальными. А страсти на этом товарищеском турнире порой разгорались нешуточные.

Регламент этого неофициального турнира много раз изменялся. Сам Рока задумал отдать Кубок навечно той команде, которая завоюет его два раза подряд. Потом правила менялись. Первые три розыгрыша состояли всего из одной игры — Бразилия минимально победила в 1914 г., потом второй раз подряд победила в 1922 г., со счётом 2:1, а в 1923 г. уже победили аргентинцы 2:0. Бразильцы хоть и завоевали сам трофей себе навечно, но согласились продолжать этот турнир. Однако после 1923 г. образовался перерыв в 16 лет.

Следующий розыгрыш состоялся лишь в 1939 году. Договорились, что сам трофей будет переходящим. И изменили регламент. Теперь игрались два обязательных матча. Если же оба завершались вничью или же каждая из команд одерживала по одной победе (неважно с каким счётом!), то проводился третий, решающий, матч.

Примерно по такому регламенту были проведены все следующие розыгрыши этого трофея. Правда, в 1939 г. турнир закончить не удалось. В первой игре 15 января в Рио Аргентина победила 5:1 в гостях. Через неделю Бразилия победила 3:2. Только вот третий мяч бразильцы забивали в пустые ворота —из-за спорных решений арбитра и после назначения в их ворота пенальти команда Аргентины покинула в знак протеста поле. Третий матч должен был быть сыгран 25 января, но из-за скандала его перенесли сначала на конец года, на декабрь, а затем и вовсе на февраль 1940 года. Впервые одного календарного года не хватило, чтобы завершить турнир, но всё-таки он был доигран.

18 февраля 1940 г. в Сан-Паулу была боевая ничья 2:2, причём был сыгран и экстра-тайм, в котором команды обменялись голами. Между прочим, оба гола у бразильцев забил легендарный Леонидас. Назначили четвёртый матч — он состоялся 25 февраля вновь в Сан-Паулу. Аргентина победила 3:0 и завоевала трофей.

Менее, чем через 10 дней, 5 марта 1940 г. стартовал новый розыгрыш Кубка Рока. Теперь матчи проходили в Аргентине. Потребовалось три матча. В первом Аргентина была сильнее 6:1. Во втором победила Бразилия 3:2. В решающем матче вновь уверенно верх взяли аргентинцы 5:1.

Только через 5 с лишним лет турнир был проведён вновь. В декабре 1945 г. играли в Бразилии. И вновь было 3 матча. В Сан-Паулу в первой игре победили гости 4:3. А затем дважды выиграли хозяева — 6:2 и 3:1, оба матча были в Рио. Бразилия стала обладателем трофея. В тех матчах 1945 г. принимали участие: с бразильской стороны Жаир, 36-летний партнёр Пеле по «Сантосу» в 1957 году, с аргентинской стороны Анхель Лабруна. У бразильцев продолжал играть Леонидас.

И вновь наступила длительная пауза. Через 11 с лишним лет команды сошлись вновь на футбольном поле, чтобы разыграть Кубок Рока — в июле 1957 года.

Турнир вновь принимала Бразилия. Почему так? — у них своя арифметика на сей счёт. Турнир первоначально планировалось проводить раз в 3 года — видимо, из этих подсчётов и вышло, что хозяином поля в 1957 г. была Бразилия. Сборную Аргентины возглавлял Гильермо Стабиле, лучший бомбардир первого чемпионата мира 1930 года.

Было сыграно всего два матча. Эти матчи теперь вошли в историю футбола — ведь в них впервые за сборную сыграл 16-летний Пеле. Не просто сыграл — забил в каждой игре по голу.

Обе команды выиграли по разу. 7 июля на «Маракане» в присутствии 80 тыс. зрителей Аргентина победила 2:1. Первый гол в матче забил 38-летний ветеран Анхель Лабруна. Второй гол аргентинцы забили буквально через минуту после гола Пеле, который вышел на замену во втором тайме.

10 июля уже в Сан-Паулу Бразилия выиграла 2:0, Пеле играл впервые в жизни в основном составе в футболке сборной, отыграл весь матч и забил первый гол в игре.

Казалось бы — нужен третий матч. Но его не было.

Во многих источниках (Википедия на английском языке, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Roca_Cup) сегодня вы найдёте информацию, что сборная Бразилии стала обладателем Кубка Рока 1957 г. по разнице забитых и пропущенных мячей — 3:2. Это совсем не соответствует действительности. Не было такого критерия в регламенте этого турнира.

А было дело так. Аргентинской делегации очень не хотелось играть третий матч. Например, бразильский сайт https://www.futebolportenho.com.br/copa-roca-a-hegemonia-brasileira-1945-1963/ пишет, что причиной их нежелания были ближайшие матчи чемпионата Аргентины.

Если копнуть глубже, то окажется, что матчи чемпионата Аргентины проводились очень ритмично, по одному туру в неделю, играли все в один день. Перед Кубком Рока 23 июня был проведён 8-й тур, а 30 июня команды сыграли 9-й тур. И только 21 июля был сыгран очередной 10-й тур чемпионата Аргентины. Если бы третий матч Кубка Рока был сыгран, скажем, 14 июля 1957 г., то ритмичность аргентинского календаря не пострадал бы.

Чемпионат Паулиста (штата Сан-Паулу) стартовал 9 июня 1957 года. «Сантос» стартовал 23 июня, вторая игра у них была 30 июня — также, как и у аргентинцев. Кстати, 14 июля «Сантос» играл очередной матч своего чемпионата.

Чемпионат Кариока (штата Рио) стартовал и вовсе 21 июля 1957 г.

Короче говоря — ни Бразилия, ни Аргентина не захотели играть третий матч. После 90 минут второй игры 10 июля 1957 г. счёт был 2:0.

И было решено провести решающий экстра-тайм! Т.е. счёт текущего матча отброшен, обе команды победили по разу — по итогу экстра-тайма и будет определён победитель турнира.

Но и тут был придуман хитрый ход. Такой принцип встречается, пожалуй, лишь в матчах за шахматную корону на высшем уровне. Итак — в случае ничейного результата в экстра-тайме победителем этого Кубка Рока будет признан текущий обладатель трофея.

А таковым аж с 1945 года была сборная Бразилии.

Добавлю ещё нюанс того длинного матча. Джалма Сантос в первые 45 минут не забил пенальти. К чему этот факт? Допустим, Дж.Сантос забил бы тот пенальти, и были забиты и другие два бразильских гола. Счёт после 90 минут 3:0. А в экстра-тайме, например, Аргентина бы забила всего один гол. Общий счёт матча был бы 3:1 в пользу Бразилии — а победителем турнира была бы Аргентина. Ведь она в таком случае выиграла бы экстра-тайм. А в Википедии бы что написали? — трофей у Аргентины, потому что у них разница мячей 2:4? Ну, это домыслы. Согласитесь, довольно занятный регламент был у того турнира 1957 года.

Да и далее был у них один розыгрыш в 1971 г., когда были сыграны две ничьи — и трофей оказался также ничейным. Был и решающий экстра-тайм, но в нём команды обменялись голами. И хоть последним на тот момент обладателем трофея вновь была Бразилия (в 1963 г.), решили, что в 1971 г. победила дружба, обе команды считаются обладателями Кубка Рока того года.

Такие вот были нюансы в истории Кубка Рока, последний розыгрыш которого состоялся в 1976 году.