ГлавнаяБлогиЦифровое измерениеСтратегия и тактикаЛига чемпионов 2021/2022

«Зенит» мог уступить в Турине 1:7. У команды 11 поражений в 16 матчах Лиги чемпионов

03 ноября 2021, 16:23
00:00 / 00:00

Аллегри разочаровала реализация – могли забить больше.

У «Ювентуса» 26 выстрелов по воротам

Свежий лейтмотив про «достойное поражение» применим к локальным событиям. Можно терпимо проиграть победителю ЛЧ в гостях, создав у ворот Менди убойный шанс. Дзюба в Лондоне зря промахнулся. Пусть ничейный результат оказался бы нелогичным, но это как победа «Ювентуса» над «Челси». Ценится конечный результат. Та же «Аталанта» достойно сыграла против МЮ дважды подряд, а 4 очка прикарманил Роналду.

Но два поединка «Зенита» против «Ювентуса» не таили достоинство. Явные поражения. В Санкт-Петербурге были интересные отрезки, а в Турине откровенно повезло с автоголом Бонуччи. Без него получаете игру в стиле «Зенита» против «Спартака». Сами петербуржцы слабо смотрелись в защите, на флангах и середине поля. Соперник был хорош, особенно Бернардески, Кьеза, Дибала и Аллегри, который их всех подготовил.

Клубам РПЛ выгодно сочинить басню, будто им не везет. Или что европейские поединки не маркер класса. Атаковать многие учатся – тот же «Спартак» грыз итальянцев и англичанин, а вот проблемы в защите создают себе сами. У «Ювентуса» 17 ударов из пределов штрафной Крицюка. У итальянцев три явных голевых момента без пенальти. Бернардески и Локателли постоянно обостряли игру, Дибала и Данило от них не сильно отстали.

У самого «Зенита» были яркие эпизоды впереди, но когда владение почти 60 на 40%, а по комбинациям с ударами разница 20:8, то можно влететь и 5:1, и 7:1, если бы у «Ювентуса» залетело все, кроме рикошета от Бонуччи в свои ворота. «Спартак» ведь пропустил 7 мячей после 11 ударов «Зенита» в створ. Как раз столько же метких попыток было у «Ювентуса». По точным ударам в двух матчах Семака против Аллегри и Витории счет одинаковый, 11:4.

Чемпион РПЛ уступил девятому клубу Серии А

Аллегри не просто большой тренер, а еще и жесткий наставник. Второй раз в карьере после чемпионства с «Миланом» это доказывает. «Ювентус» был на две головы выше «Зенита», а это всего лишь девятая команда нового сезона в чемпионате Италии. Против «Локомотива» играл тот же клуб с большим запасом прочности. Аллегри уступал дома не только «Наполи», но «Эмполи», «Сассуоло» и «Вероне». В этих клубах нет футболистов, которые намного сильнее, чем у «Зенита».

При правильном подходе обыграть вот этот «Ювентус» можно. Впрочем, идут на поправку. Дибалу мотивировала капитанская повязка, Пауло посвятил свой дубль Платини, ведь обошел Мишеля по голам в черно-белой футболке. Однако поражения от «Вероны» и «Сассуоло» случились не в дни потери Роналду, когда коллектив смотрелся растеряно. «Зенит» мог пропустить больше четырех мячей от команды, которая отпустила лидеров Серии А на 16 пунктов, имея лишь 15.

Слабых мест у «Ювентуса» хватает. Мората готов потерять сознание, когда попадает в ворота, а не мимо. Шутка, конечно, но из жизни — Альваро упал и лежал после гола. Локателли прекрасен, на то он и чемпион Европы. Но против высокого злого прессинга мог сыграть иначе. «Зенит» не сумел адаптироваться к особенностям «Ювентуса», хотя изучил их в первом поединке. И особенно подвели Семака защитники, ведь неслучайно в итальянской прессе получили уничижительные оценки.

32 млн евро призовых от УЕФА не мотивируют

«Зенит» слишком легко идет по жизни в России, и этот фактор мешает в Европе. В клубе никто не зарабатывает путевку в топ-5. И никто не переживает за доходы. Когда агент Азмуна раскрыл его зарплату – свыше 6 млн евро в год, стало понятно, почему Сердар никуда не спешит. Деньгами привязали всех. И ветеранов, и лимитных россиян, и бразильцев. На словах каждый амбициозный, а на деле поражения от «Ювентуса» их не ранили.

А ведь минимальный доход без доли от ТВ за выступление в ЛЧ для «Зенита» составит около 32 млн евро. Но эти средства совсем не волнуют Семака и руководство. Не сражаются за финансовый или спортивный результат. А это всегда в футболе заметно. Сутормин и Караваев – интересные игроки, но они уже на пике карьеры, выше не стремятся. Барриос подписал недавно новый контракт – сразу видно, как потерял интерес к ЛЧ ради продвижения в карьере и переезда в топ-5.

Колумбиец машет руками рефери, но бросает играть. Барриос и Ловрен до удара с «точки» вбегают в штрафную площадь. Так не поступают футболисты, которым есть что терять. Ловрен называл себя «лучшим защитником мира». Возможно, мнение до сих пор не изменил, но лучше бы у Семака был в запасе молодой иностранец на подстраховку возрастным Ракицкому и Деяну. А такого нет, ведь лимит не надо отменять, он работает, как постоянно говорят его защитники.

Минус 11 шансов улучшить коэффициент УЕФА

Комментатор Черданцев вчера заявил, что победа над «Зенитом» стала «одной из важнейших в карьере Аллегри». Не шутил, но получилось весело. Вчера была одна из самых легких побед «Ювентуса» в сезоне. В обороне у них больше нет «коза ностры», в атаке реализовали четыре подхода, хотя обычно меткость жиже. «Зенит» в очередной раз, особенно в гостях, был простым соперником для европейского оппонента. Самое обидное, что класс той стороны уже слабо влияет.

«Брюгге» тоже не увидел выдающуюся преграду, сыграв против «Зенита». Проблема в готовности футболистов Семака. Петржела предложил уволить Сергея Богдановича, это будет странный ход в клубе, где нет спортивного директора и непростые по характеру возрастные игроки. Ловрен после матча заявил, что его команда хорошо оборонялась до пенальти. А лучше бы отметил, что «Верона» сыграла против «Ювентуса» лучше. Умнее и искуснее.

Игроков «Зенита» должно огорчать, что Джованни Симеоне – родился с золотой ложкой во рту, относится к футболу профессиональнее, чем Малком, у которого зарплата более чем в четыре раза выше. Да и талант у бразильца есть. У аргентинца татуировка в честь Лиги чемпионов, мечтает там сыграть хоть раз. А «Зенит» не ценит высокую честь. И это не мнение, а результат почти трех сезонов с 11 поражениями в 16 играх. После осечек не страдают, привыкли.

«Зенит» никому ничего не должен. Может проигрывать хоть все матчи ЛЧ. Но дело в том, что им достался «Ювентус» в самый сложный период за много лет. Без чемпионства, без летней трансферной кампании, без Роналду, без стабильных молодых звезд. Мората и Дибала не всегда завтра могут повторить то, что творили вчера. Вот этих туринцев обыгрывали середняки Серии А, причем технично. Констатируем, что Семак не повторил их приятный опыт.

Сильная команда не сумела грамотно разыграть два мини-финала группы. Разгром «Мальме» ведет «Зенит» к плей-офф ЛЕ, но еще один шанс замахнуться на переход в пул шестнадцати лучших клубов сезона в ЛЧ не использовали. Очень жаль. Понятно, что никто в футболе не повторяет себя постоянно. Но где драйв? Даже «Спартак» сделал то, что не сумел «Ювентус» — обыграл «Наполи». Вот и «Зениту» стоило драться, а не заканчивать турнир после матча со шведами.

Будем надеяться, что в плей-офф ЛЕ разживутся очками. Семаку важно вдолбить в головы футболистам, что рискуют потерять прямую путевку в группу ЛЧ для чемпиона России. Все в «Зените» хотят зарабатывать в Санкт-Петербурге как можно дольше и как можно больше. Хотя бы личная мотивация должна сработать, раз собственных фанатов сенсациями не балуют.

«Проблема Роналду» и ворох недостатков. Что ждёт Рангника в МЮ
Вчера, 23:45Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиКарпин сегодня встретится с футболистами сборной России в Москве
Вчера, 14:21 Комментарии10
Шиманьски и Захарян создали 190 моментов в РПЛ. Игра «Динамо» в атаке украшает сезон
28 ноябряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
У «Краснодара» невероятный вратарь и роскошная атака. Не хватает только тренера-чемпиона
28 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Команда с урезанным потенциалом. «Атлетико» и Симеоне уперлись в стену
27 ноябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии11
«Локомотив» пролетел мимо плей-офф Лиги Европы. Задумки Гисдоля могут лишить и Лиги конференций
26 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
Сортировать
Все комментарии
armeec_
armeec_
07 ноября в 16:31
"Чемпионский" график )) При этом Зенит ни разу не играл в группе "смерти". У Семака просто не стоит задачи в ЛЧ ))))
Союзник противников
Союзник противников
04 ноября в 10:47, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ YVG (раскрыть)
    04 ноября в 10:41
    НАшёл чем "уесть"! Научись читать и осмысливать тексты других,а не бросаться на амбразуру,едва "завидев,что его родной клуб забижають"! Я понимаю,что отсылка "азмуны" многим непонятно,но понятийный аппарат русского языка всё-таки надо осваивать.И я не болею за "Спартак"...
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    04 ноября в 10:22
    Защитникам Бздзенита ещё на надоело лизать зад Газовому прому как Черданцев.Он хоть за деньги это делает, а с вами ни чего не понятно. Неужели до сих пор не поняли, что ваз мерседес на трассе не догонит ? Всё, что у нас делается, это только слова. И не важно в какую обёртку эти слова завернули.....
    h8you
    h8you ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    04 ноября в 08:45
    а вообще смешно конечно,что типо перебитый пенальти решил исход матча)))там 7-8 должно было залетать
    h8you
    h8you ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    04 ноября в 08:44
    ну игроки на метр где-то впереди были
    h8you
    h8you ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    04 ноября в 08:44
    4 гола + штанга+перекладина + вынос с ленты _ момент мораты....вы должны были 8 пропускать,а забили случайный автогол и второй,когда Ювентус бросил играть
    112910415
    112910415
    04 ноября в 07:58
    спокойствие, только спокойствие
    лучше будет не скоро
    YVG
    YVG ответ Союзник противников (раскрыть)
    04 ноября в 07:04
    Каков доход у Джикии и Ларссона, заставляющих плакать миллионы и жирющих на нефтяном достоянии России?
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    04 ноября в 00:37
    Разве их это волнует
    astill07
    astill07 ответ shlomo (раскрыть)
    03 ноября в 23:05
    А почему Вы думаете, что "наш футбол ещё не скоро созреет"? Он и не может созреть. Кто учит мальчиков и юношей? - Наши футболисты, которые играть как Бернадески не могут и никогда в своей футбольной жизни так не играли. Не могли и не умели. Как они могут научить? Конечно, самородки появляются иногда. Но требования к ним (как играть) предъявляют все те же бывшие наши игроки, игравшие "как умели и могли".
    oFANATo
    oFANATo ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    03 ноября в 20:22
    Да уж, если не обыгрывать Мальмё о чем вообще тогда можно говорить.....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 ноября в 20:13
    Рую позор, а не Семаку
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 ноября в 19:57
    Это частный случай нашего "криминального футбола".Всё будет усугубляться,пока у руля его стоят газпромыши. Они решили,что дербанить общие природные ресурсы в своих корыстных целях-это и есть умение руководить крупными проектами любого рода.
    Был у меня однокашник по кличке Гога,который говорил,что он готов и хочет руководить чем угодно,но только обязательно БОЛЬШИМ-Хоть Большим театром,хоть большим противолодочным кораблём.Но он шутил так,а тут всё всерьёз. И поддержкой они пользуются потому,что сонм подпевал из других клубов тоже мечтает о благосклонности власти в лице Газпрома,или прямой,или протекции с их стороны. Ведь бюджет страны на следующий год у нас ПАРАФИЦИТНЫЙ! Вдуматься только : Средняя зарплата по стране чуть больше 40 тысяч,а тут "азмуны"(он ведь не один такой!) с доходом более 6 млн.евро... И МИллер с 5 млн рублей в день. И поделом нам,строителям капитализма с нечеловеческим рылом. Сами избрали свой путь.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ oFANATo (раскрыть)
    03 ноября в 19:49
    Богданыч поддержал Спартак, когда те устроились на 7-1....а этот не воспитанный товарищ....хотя может просто отбитый...у нас кричали, что Зенит обязан обыгрывать....отбитых людей на Земле много.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ oFANATo (раскрыть)
    03 ноября в 19:46
    Мы вели 2-0, когда случилось удаление, а не сыграй он так было бы 3-0. Это ЛЧ, именно поэтому там за участие сразу дают клубу баллы, потому соперники очень серьёзные. Можно сыграть хорошо, но проиграть. Да надо выигрывать у Мальмё, обязательно.
    volga.kot
    volga.kot
    03 ноября в 19:41
    Это не Спартак щипать!))
    oFANATo
    oFANATo ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    03 ноября в 19:38, ред.
    Пока что в ЕВРОКУБКАХ обыграли Мальмё который играл в меньшинстве.....посмотрим как сыграете в Швеции.

    Итальянский журналист: «„Зенит“ — команда из зоны вылета Серии А»

    Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти оценил уровень игры «Зенита» после матча с «Ювентусом» в Турине.

    У «Зенита» есть европейские амбиции, но по качеству это команда из зоны вылета Серии А.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Nick Ch (раскрыть)
    03 ноября в 19:33
    Да не могли мы влететь 7-0....МЫ ДВА ЗАБИЛИ....автогол это часть футбола.И самое главное мы не бросали играть, после 4-1 всё равно пёрли вперёд...чтобы самим забить, чтобы атаковать....не остановились...делали что могли. Зенит иногда бросал играть, но не вчера. Мало что получалась, не справились с нервами, но всё равно сохраняли концентрацию....пропусти 7, значит забили 3, 4...до конца. Спартак так редко умеет, они 7 глотнули в Питере и остановились, бросили играть, а так делать нельзя.
    Hypnoz
    Hypnoz
    03 ноября в 19:30
    Надо этого товарища с фото, отправить на родину в Уфу !
    Хотя в чемпионате водокачки, даже топ тренер не поможет, у игроков нет стимула. Например - Дзюба, деревянный игрок, а получает миллионы...
    Тупик...
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ oFANATo (раскрыть)
    03 ноября в 19:27, ред.
    Так и считаем как мы сыграли в ЕВРОКУБКАХ. Проиграли Юве и Челси и выиграли у Мальмё. Полёт нормальный. Могли сыграть лучше, конечно. Мог ли судья, как в матче Бавария-Бенфика не дать перебить...конечно....но это футбол...Мы должны были обыграть Мальмё, мы его и обыграли. Должны ли мы были обыграть команду, которая стоит нас намного дороже, более сыгранная, более опытную...нет. А могли...конечно. Но для этого нам должно было повести, соперник должен был выпустить не основной состав, должна быть не до оценка и самое главное, если бы Сантос, Кузя хоть кто-то выздоровел или Малком бы раньше восстановился, но нет. Стоит вторая задача ещё раз обыграть Мальмё....и дома сыграть с Челси.
    oFANATo
    oFANATo ответ YVG (раскрыть)
    03 ноября в 18:54
    Созин — о «Зените»: «Ребята, считайте то, как вы сыграли в еврокубках, а не победу над слабодышащим «Спартаком»

    «Последние два матча с «Динамо» (4:1) и «Спартаком» (7:1) внушали надежду, что этот результат перейдет и на международный уровень. Но, прежде чем кричать, что мы всех рвем, что мы сильнейшие, надо сначала отыграть в еврокубках.

    Я понимаю, болельщики «Зенита» и особенно журналисты питерских изданий, которые считают 11:2 с Москвой… Ребят, считайте то, как вы сыграли в еврокубках. Тогда все будут завидовать и болеть за «Зенит». А когда вы обыграли слабодышащий «Спартак» и всем рассказываете, какие вы герои… Мне кажется, это преждевременно.
    Nick Ch
    Nick Ch
    03 ноября в 18:52
    Чердак - конечно редкий (хотя на матч тв только таких и зовут) клоун и ж*полиз. Прямо мерзко слушать его комментарии, приходится смотреть матчи без звука... А если серьёзно, то вчера могли влететь питерские похлеще Спартака в Ливерпуле, просто где-то с реализацией итальянцам не повезло. Туринцы были выше классом и лучше во всём.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    03 ноября в 17:40, ред.
    Барриос и Ловрен до удара с «точки» вбегают в штрафную площадь. Так не поступают футболисты, которым есть что терять. вся суть этой писанины....то есть по словам авторам, игроки Бенфики не стремятся в Европу и ....
    Kolenok
    Kolenok
    03 ноября в 17:35
    Когда Азмун получает 2,2ляма руб. в день(20 раб. дней в месяц),я понимаю почему у нас деревни вдоль газопровода стоят без газа.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    03 ноября в 17:22
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    03 ноября в 17:18
    Видимо автор верит, что ЗЕМЛЯ СТОИТ НА ТРЁХ КИТАХ....или что ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ.....вообщем повеселил на славу....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
    03 ноября в 17:13
    Похоже вчера нас больше всего зацепил Черданцев. Неплохо бы его увидеть на новом месте работы:
    sihafazatron
    sihafazatron
    03 ноября в 17:07
    хммм... ошибочка у вас!!
    У команды 11 ДОСТОЙНЫХ поражений в 16 матчах Лиги чемпионов
    shlomo
    shlomo
    03 ноября в 17:05
    Спасибо за статью....ну что, Юве после пары дней заточения на базе вышел разрывать.... и в первые 15 минут Зенита не было на поле в Турине, и все закономерно закончилось сначала штангой, а затем и голом Дибалы....Зенит еще как-то держался, но рассыпался после перерыва.... нет ну а что вы хотели, у одних в составе сборная мира, другие хоть и лидеры РПЛ, но уровень РПЛ мы то прекрасно знаем, если это вообще можно назвать уровнем... проиграла не команда, а наш уровень футбола.... кто смотрел матч, заметил, как наши уступают в скорости почти во всём, я смотрел на это молча, как они быстро всё делали..... наш футбол ещё не скоро созреет, такова реальность.... и пока в РПЛ в футбол будут играть два с половиной клуба, а остальные будут гонять поражняка, в Европе мы будем выглядеть именно так, как сегодня, увы....ну а теперь решили сосредоточиться на чемпионате России, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий год..... и что самое обидное, что света в конце тоннеля не видно....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100