«Зенит» мог уступить в Турине 1:7. У команды 11 поражений в 16 матчах Лиги чемпионов

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03 ноября 2021, 16:23

Аллегри разочаровала реализация – могли забить больше.

У «Ювентуса» 26 выстрелов по воротам

Свежий лейтмотив про «достойное поражение» применим к локальным событиям. Можно терпимо проиграть победителю ЛЧ в гостях, создав у ворот Менди убойный шанс. Дзюба в Лондоне зря промахнулся. Пусть ничейный результат оказался бы нелогичным, но это как победа «Ювентуса» над «Челси». Ценится конечный результат. Та же «Аталанта» достойно сыграла против МЮ дважды подряд, а 4 очка прикарманил Роналду.

Но два поединка «Зенита» против «Ювентуса» не таили достоинство. Явные поражения. В Санкт-Петербурге были интересные отрезки, а в Турине откровенно повезло с автоголом Бонуччи. Без него получаете игру в стиле «Зенита» против «Спартака». Сами петербуржцы слабо смотрелись в защите, на флангах и середине поля. Соперник был хорош, особенно Бернардески, Кьеза, Дибала и Аллегри, который их всех подготовил.

Клубам РПЛ выгодно сочинить басню, будто им не везет. Или что европейские поединки не маркер класса. Атаковать многие учатся – тот же «Спартак» грыз итальянцев и англичанин, а вот проблемы в защите создают себе сами. У «Ювентуса» 17 ударов из пределов штрафной Крицюка. У итальянцев три явных голевых момента без пенальти. Бернардески и Локателли постоянно обостряли игру, Дибала и Данило от них не сильно отстали.

У самого «Зенита» были яркие эпизоды впереди, но когда владение почти 60 на 40%, а по комбинациям с ударами разница 20:8, то можно влететь и 5:1, и 7:1, если бы у «Ювентуса» залетело все, кроме рикошета от Бонуччи в свои ворота. «Спартак» ведь пропустил 7 мячей после 11 ударов «Зенита» в створ. Как раз столько же метких попыток было у «Ювентуса». По точным ударам в двух матчах Семака против Аллегри и Витории счет одинаковый, 11:4.

Чемпион РПЛ уступил девятому клубу Серии А

Аллегри не просто большой тренер, а еще и жесткий наставник. Второй раз в карьере после чемпионства с «Миланом» это доказывает. «Ювентус» был на две головы выше «Зенита», а это всего лишь девятая команда нового сезона в чемпионате Италии. Против «Локомотива» играл тот же клуб с большим запасом прочности. Аллегри уступал дома не только «Наполи», но «Эмполи», «Сассуоло» и «Вероне». В этих клубах нет футболистов, которые намного сильнее, чем у «Зенита».

При правильном подходе обыграть вот этот «Ювентус» можно. Впрочем, идут на поправку. Дибалу мотивировала капитанская повязка, Пауло посвятил свой дубль Платини, ведь обошел Мишеля по голам в черно-белой футболке. Однако поражения от «Вероны» и «Сассуоло» случились не в дни потери Роналду, когда коллектив смотрелся растеряно. «Зенит» мог пропустить больше четырех мячей от команды, которая отпустила лидеров Серии А на 16 пунктов, имея лишь 15.

Слабых мест у «Ювентуса» хватает. Мората готов потерять сознание, когда попадает в ворота, а не мимо. Шутка, конечно, но из жизни — Альваро упал и лежал после гола. Локателли прекрасен, на то он и чемпион Европы. Но против высокого злого прессинга мог сыграть иначе. «Зенит» не сумел адаптироваться к особенностям «Ювентуса», хотя изучил их в первом поединке. И особенно подвели Семака защитники, ведь неслучайно в итальянской прессе получили уничижительные оценки.

32 млн евро призовых от УЕФА не мотивируют

«Зенит» слишком легко идет по жизни в России, и этот фактор мешает в Европе. В клубе никто не зарабатывает путевку в топ-5. И никто не переживает за доходы. Когда агент Азмуна раскрыл его зарплату – свыше 6 млн евро в год, стало понятно, почему Сердар никуда не спешит. Деньгами привязали всех. И ветеранов, и лимитных россиян, и бразильцев. На словах каждый амбициозный, а на деле поражения от «Ювентуса» их не ранили.

А ведь минимальный доход без доли от ТВ за выступление в ЛЧ для «Зенита» составит около 32 млн евро. Но эти средства совсем не волнуют Семака и руководство. Не сражаются за финансовый или спортивный результат. А это всегда в футболе заметно. Сутормин и Караваев – интересные игроки, но они уже на пике карьеры, выше не стремятся. Барриос подписал недавно новый контракт – сразу видно, как потерял интерес к ЛЧ ради продвижения в карьере и переезда в топ-5.

Колумбиец машет руками рефери, но бросает играть. Барриос и Ловрен до удара с «точки» вбегают в штрафную площадь. Так не поступают футболисты, которым есть что терять. Ловрен называл себя «лучшим защитником мира». Возможно, мнение до сих пор не изменил, но лучше бы у Семака был в запасе молодой иностранец на подстраховку возрастным Ракицкому и Деяну. А такого нет, ведь лимит не надо отменять, он работает, как постоянно говорят его защитники.

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Комментатор Черданцев вчера заявил, что победа над «Зенитом» стала «одной из важнейших в карьере Аллегри». Не шутил, но получилось весело. Вчера была одна из самых легких побед «Ювентуса» в сезоне. В обороне у них больше нет «коза ностры», в атаке реализовали четыре подхода, хотя обычно меткость жиже. «Зенит» в очередной раз, особенно в гостях, был простым соперником для европейского оппонента. Самое обидное, что класс той стороны уже слабо влияет.

«Брюгге» тоже не увидел выдающуюся преграду, сыграв против «Зенита». Проблема в готовности футболистов Семака. Петржела предложил уволить Сергея Богдановича, это будет странный ход в клубе, где нет спортивного директора и непростые по характеру возрастные игроки. Ловрен после матча заявил, что его команда хорошо оборонялась до пенальти. А лучше бы отметил, что «Верона» сыграла против «Ювентуса» лучше. Умнее и искуснее.

Игроков «Зенита» должно огорчать, что Джованни Симеоне – родился с золотой ложкой во рту, относится к футболу профессиональнее, чем Малком, у которого зарплата более чем в четыре раза выше. Да и талант у бразильца есть. У аргентинца татуировка в честь Лиги чемпионов, мечтает там сыграть хоть раз. А «Зенит» не ценит высокую честь. И это не мнение, а результат почти трех сезонов с 11 поражениями в 16 играх. После осечек не страдают, привыкли.

«Зенит» никому ничего не должен. Может проигрывать хоть все матчи ЛЧ . Но дело в том, что им достался «Ювентус» в самый сложный период за много лет. Без чемпионства, без летней трансферной кампании, без Роналду, без стабильных молодых звезд. Мората и Дибала не всегда завтра могут повторить то, что творили вчера. Вот этих туринцев обыгрывали середняки Серии А, причем технично. Констатируем, что Семак не повторил их приятный опыт.

Сильная команда не сумела грамотно разыграть два мини-финала группы. Разгром «Мальме» ведет «Зенит» к плей-офф ЛЕ , но еще один шанс замахнуться на переход в пул шестнадцати лучших клубов сезона в ЛЧ не использовали. Очень жаль. Понятно, что никто в футболе не повторяет себя постоянно. Но где драйв? Даже «Спартак» сделал то, что не сумел «Ювентус» — обыграл «Наполи». Вот и «Зениту» стоило драться, а не заканчивать турнир после матча со шведами.