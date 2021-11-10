Футбольные хоббиты

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10 ноября 2021, 17:31

Хави в настоящее время является главным тренером «Барселоны». Так бывает всегда, когда бывший игрок становится тренером, у болельщиков футбола возникают сомнения по этому поводу: «А сможет ли он стать хорошим тренером?»

Это нормально, и зависит от опыта болельщиков, некоторые многое повидали в футболе, они по опыту знают что бывший хороший игрок не всегда может быть хорошим тренером. И далеко не уедем чтобы привести пример: Рональд Куман был очень хорошим футболистом в свое время. Это было одним из его качеств — умение отдать точный пас на большое расстояние. Очень хорошо исполнял штрафные удары, был защитником, хотя иногда играл в полузащите. Он совершал немало ошибок в защите когда был не тренером, а игроком. Что поделать, он любил атаковать (в тотальном футболе в целом так). И в современном футболе мы знаем таких футболистов — Жорди Альба, Сержиньо Дест, Трент Александер-Арнольд...

Рональд Куман когда покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, и присоединился к «Барселоне», было впечатление что он скучал по сборной Нидерландов, и хотел «воссоздать» ее в «Барселоне», которую я любил называть «Блауграна-Нидерландум». Но, при этом, он буквально удалил из состава «Барселоны» такого игрока как Луис Суарес. А потом Луис доказал что он по-прежнему лучший нападающий, он стал чемпионом Ла Лиги с «Атлетико Мадридом», и он сыграл большую роль в их победе. Куман тогда ошибся? — да, еще после этого он выбрал Люка де Йонга, совершенно непонятно почему. Понятно что на голландском языке было легче общаться, но это небольшой аргумент в этом случае, а в случае Мемфисом Депаем не могу сказать то же самое, возможно это единственный трансфер что не вызывает вопросов.

КУМАН — ПРОШЛОЕ, ХАВИ — НАСТОЯЩЕЕ

Все говорили что «новая эра» в «Барселоне» началась тогда, когда Лионель Месси покинул «Барселону», но если быть более точным — она началась после отставки Кумана. Теперь, когда пост главного тренера «Барселоны» занял Хави, сомневаются не только некоторые болельщики «Барсы», но и часть футбольных фанатов в целом. Очень тяжелая ноша для Хави. Ему 41 г. и он слишком молод чтобы называться топ-тренером, и это еще не так. Этот возраст для тренеров «разогревающий», и не только в футболе и спорте, это так и в режиссуре (в кино). Он был тренером «Аль-Садда» и у него есть некоторый опыт, хотя Чемпионат Катара это не Ла Лига, и мы не будем сравнивать. Там мало игр, и команды не топовые. Если вы посмотрите статистику, то вы найдете такие счета — 8:0, 7:0, 5:0, 7:2. Так что понятно что это «разогревающий возраст» и «разогревающий чемпионат» для таких тренеров как Хави.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ХАВИ-ТРЕНЕРА?

Сначала скажу что очень хорошо что он стал главным тренером «Барселоны» перед международным перерывом сборных. Встречи начнутся завтра, и некоторые игроки присоединятся к своим национальным сборным, и те кто остался, будут тренироваться под руководством Хави, пока остальные будут играть в своих сборных. Хорошо что Хави уже сделал некоторые изменения в «Барселоне». Он отказался от услуг тренера по физподготовке Альберта Роке и главного физиотерапевта основной команды Хуанхо Брау, и устроил «своих». Карлес Ногейра — главный физиотерапевт, Иван Торрес — тренер по физподготовке. Не знаю как они работали раньше, но те которые были уволены не работали достаточно хорошо. Вспомните «Барселону» в период 2017-2021 гг.: в середине сезона они уже задыхались и буксовали на месте. Но это не только их вина, в целом это из-за трансферной политики «Барсы», хорошие игроки отдавались другим, а игроки выше среднего возраста оставались. Кто останется из голландских футболистов? — предполагаю что Мемфис Депай и Френки де Йонг. Хотя последним интересуется «Манчестер Сити», и не можем сказать уверенно что Френки останется в «Барселоне».

Думаю Хави как тренер предпочтет полузащиту. Полузащита позвоночник в футболе, и потом, кто может понять лучше чем Хави? — что нужно менять в полузащите. Он и Андрес Иньеста просто творили чудеса во время своего расцвета (эти ассисты из глубины поля, которые иногда срезали весь центр поля, чтобы Месси или кто-то другой забил гол, чтобы обновить свой рекорд). Но сейчас он один как тренер, теперь Андрес Иньеста ему не поможет. Очень большая работа для Хави — Фати снова травмировался, Дембеле не новость что хрустальный, Пике пора уйти из футбола или выбрать более простой клуб, Клеман Лангле не тот кто нужен, то же самое могу сказать про Самюэля Умтити, характеристики Люка де Йонга не подходят, Агуэро сыграет второстепенные роли (если, потому что я вижу что через некоторое время он уйдет из «Барсы», но не скажу что через 6 месяцев), у них нет хорошего опорного полузащитника (например как Франк Кесси) и так далее. Еще и говорят что Марк-Андре тер Штеген возможно уйдет в другой клуб.

ПЕРВАЯ ИГРА В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРА

Первая игра в качестве тренера будет против «Эспаньола», который в этом сезоне уже успел выиграть «Реала Мадрида» на своем поле со счетом 2:1, и «Барселона — Эспаньол» — каталонское дерби, что в этом случае главнее. У Хави больше недели на подготовку команды (хотя и не целой), и трудность в том что у них есть травмированные игроки. И еще, неизвестно каково будет положение тех, кто сыграет в международном перерыве. Потом «Барселона» сыграет с «Бенфикой», «Вильярреалом», «Реалом Бетисом», и наконец с «Баварией», на выезде, в Лиге чемпионов — это действительно сложная игра для Хави: это будет настоящим испытанием для него и «Барселоны».

Думаю Хави сначала не выберет схему 4-3-3, скорее 4-1-3-2. Хотя возможно и с тремя защитниками — 3-4-3. Не думаю что он выберет 4-4-2 как основную схему. Но, на первых порах можно ожидать изменений в схемах. Команды — разные, тактики — разные. Хави не был «однолинейным» игроком, и вряд ли он будет таким тренером. Таких игроков как Хави я люблю называть так — «футбольные хоббиты». Их часто недооценивают(али) потому что они не высокие, но они выживают за счет своего ума, по собственному усмотрению. Не всегда побеждает атлетизм спортсмена.

ЧТО ИЗОБРЕТЕТ ХАВИ КАК ТРЕНЕР: БУДУТ ЛИ ТРОФЕИ?

Хави играл под руководством Хосепа Гвардиолы, кто также был полузащитником, и как тренер любит полузащитников и полузащитную игру. Хави учился когда играл под его руководством, и это повлияло на его игру и мышление. Так что полузащитная игра «Барсы» со временем вернется, и нет необходимости сравнивать Хави с Куманом — совсем разные люди и тренеры. Для него очень важно подготовится к матчу с «Баварией», и эти игры с «Эспаньолом», «Бенфикой», «Вильярреалом», «Реалом Бетисом», в некотором роде подготовительные встречи перед игрой с «Баварией». Но, они все равно не легкие для Хави и «Барселоны», такие команды всегда готовы отбирать очки у гигантов, и назвать нынешнюю «Барселону» гигантом очень трудно, можно ради истории и только. Он должен разработать схемы перед этой игрой, поскольку все ожидают разгрома со стороны «Баварии». Очень уверенно идут в этом сезоне, что не скажешь про «Барселону».

В этом сезоне трудно выигрывать что-то, но, наиболее вероятный вариант для Хави и «Барселоны» — это Суперкубок Испании по футболу. В полуфинале сыграют с «Реалом Мадридом», первая игра состоится на «Камп Ноу», и нельзя сказать что эти игры будут легкими. Но если учесть что таких тяжелых игр всего две, и потом финальная игра, в этом случае вероятнее что-то ловить в этом сезоне. И еще, не знаю как они относятся к этому вопросу, но думаю что для Хави и такой «Барселоны» занять третье место в группе в Лиге чемпионов более разумно. В таком случае у них будет возможность сыграть в Лиге Европы, в более легкой лиге, чтобы разработать — схемы, тактику и составы команды. А так, если они выйдут в плей-офф Лиги чемпионов с такой командой, нетрудно предпологать что будет. Возможно что с финансовой точки зрения остатся в Лиге чемпионов выгоднее, но для команды не думаю.

Желаю удачи Хави, я верю что он со временем станет хорошим тренером, просто нужно интеллектуально критиковать, а не ради забавы, чтобы он стал таким.