У кого арсенал мощнее? Нас ждет историческое противостояние: «Ливерпуль» с потерями, а «Арсенал» на подъеме прямо сейчас

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20 ноября 2021, 12:35

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Итак, может быть, для кого-то «Ливерпуль» явный фаворит этого матча, но не торопитесь с выводами. Конечно, все знают что «Арсенал» плохо начал в этом сезоне («Брентфорд» — «Арсенал» (2:0), «Арсенал» — «Челси» (0:2), «Манчестер Сити» — «Арсенал» (5:0), не забили ни одного гола), и тогда почти все хотели чтобы руководство уволило Микеля Артету с поста главного тренера «Арсенала». Но, ему дали шанс, и Микель Артета воспользовался этой возможностью. И еще, «Ливерпуль» выиграл пять последних домашних матчей в Премьер-лиге против «Арсенала», забив не менее трех голов в каждой победе, а Мохамед Салах забил целых четыре гола «канонирам».

Микель Артета наконец понял, как контролировать матчи?

Почти два года назад пришел Микель Артета. Во-первых он укрепил оборону своей индивидуальной структурой и тактикой, которую некоторые сначала не одобряли, точнее — некоторые болельщики лондонского «Арсенала». Возможно Микель Артета хочет делать то же самое, что и его бывший наставник Хосеп Гвардиола. Но Артета не имеет тех футболистов, которые помогают Гвардиолу строить свои схемы, и осуществить идеи. У него нет таких игроков как — Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Фил Фоден. И в этом сезоне для него еще труднее, некоторые игроки явно не играют мотивированно, и это мешает развитию «Арсенала».

«Арсенал» после трех поражений с разницей 9:0 в пользу соперников, выиграл в Премьер-лиге «Норвич Сити» на своем стадионе со счетом 1:0. «Норвич Сити» в этом сезоне скорее похож на команду, которая в конце сезона вылетит из Премьер-лиги, так что эту победу не назовешь «контролем». Потом победили «Бернли» на выезде со счетом 0:1, «Бернли» тоже не грозный соперник даже для такого «Арсенала». Да, еще победили «Тоттенхэма» на стадионе «Эмирейтс» со счетом 3:1, но если вы помните, тогда тренер «Тоттенхэма» был Нуну Эшпириту Санту, который тогда еще искал стиль игры и был в поисках... Гарри Кейн не был в настроении, потому что трансфер в «Манчестер Сити» не удался, и он не знал как действовать на поле, когда начал игру в начале встречи. Это не был «Тоттенхэм» Антонио Конте, так что пока не радуйтесь. Потом ничья с «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 на выезде, ничья с «Кристал Пэлас» 2:2 на стадионе «Эмирейтс», победили «Астон Виллу» 3:1, победили «Лестер Сити» на выезде со счетом 0:2 (это наверное единственная трудовая победа «Арсенала» в этом сезоне, хотя нужно признать что «Лестер Сити» в этом сезоне тоже играет нестабильно). В последнем туре обыграли «Уотфорд» со счетом 1:0. И еще, «Арсенал» до сих пор очень уверенно играл в Кубке Английской футбольной лиги, выиграв «Вест Бромвич Альбион» на выезде со счетом 0:6, «Уимблдон» на третьем раунде со счетом 3:0, и «Лидс Юнайтед» на своем поле 2:0. Получается что «Арсенал» не проигрывает 10 игр подряд во всех соревнованиях.

Случай показывает что есть контроль, но Микель Артета после матча (5:0) с «Манчестер Сити» не играл против такой сплоченной команды. Теперь этой командой будет «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Потери команд перед матчем

Юрген Клопп может остаться без семи игроков основной команды «Ливерпуля» во время визита «Арсенала» сегодня вечером.

Энди Робертсон вызывает серьезные сомнения у «Ливерпуля» после того, как он был вынужден покинуть футбольное поле во время матча сборной Шотландии против сборной Дании в понедельник вечером. Капитан команды Джордан Хендерсон и нападающий «Ливерпуля» Садио Мане также пострадали во время международного перерыва сборных. Но последний во вторник участвовал в командных тренировках. Роберто Фирмино все еще находится не в лучшем состоянии из-за проблемы с подколенным сухожилием. Харви Эллиотт остается единственным игроком «Ливерпуля», долгое время отсутствующим, но сегодня также рано выходить на поле — и Джеймсу Милнеру, и Наби Кейта. Кертис Джонс также потерпел неудачу — у него есть проблемы с глазами (травму получил на тренировке, случайно).

«Арсенал» будет играть без Сеада Колашинаца и Гранита Джаки на «Энфилде». График «Арсенала» был не таким уж сложным как у «Ливерпуля». «Арсенал» после матча с «Манчестер Сити» почти в каждой игре выигрывал или сыграл вничью очень спокойно, чего не скажешь о «Ливерпуле», который в это время играл дважды (2:3, 2:0) против «Атлетико Мадрида» в Лиге чемпионов, против «Челси» (1:1) в Премьер-лиге, на стадионе «Брентфорда» (3:3) была тяжелейшая игра с точки зрения прессинга, с «Миланом» на «Энфилде» (3:2) в Лиге чемпионов (выиграли после счета 1:2), с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге (2:2), тоже была тяжелейшая игра с точки зрения прессинга. Не считаю матч (0:5) с «Манчестером Юнайтедом» на «Олд Траффорд», поскольку там не играла сплоченная команда. Но можем еще говорить о матче с «Вест Хэм Юнайтед», который заслуженно победил «Ливерпуля» со счетом 3:2 на своем поле в Премьер-лиге. А теперь сравните — у кого график был сложнее?

Статистика личных встреч, и общая статистика

С тех пор как Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль», «Арсенал» выиграл только одну из 11 игр Премьер-лиги против «красных».

Поражение «Ливерпуля» от «Вест Хэма» завершило беспроигрышную серию «красных» из 20 игр в Премьер-лиге. Перед этой серией они проигрывали «Челси» и «Фулхэм».

У «Арсенала» сейчас самая длинная беспроигрышная серия из всех команд в Премьер-лиге — 8 игр подряд «Арсенал» не проигрывает.

«Ливерпуль» не проигрывает в девяти домашних матчах Премьер-лиги. «Красные» сыграли вничью в двух последних домашних матчах Премьер-лиги, дважды с одинаковым счетом 2:2.

«Арсенал» сохранил чистый лист в шести из девяти выездных матчей в английской Премьер-лиге.

Прогноз Майкла Оуэна

Майкл Оуэн предсказал, что «Ливерпуль» обыграет «Арсенал», потому что он «не доверяет» защите «канониров», несмотря на их недавнюю форму.

«Красные» завершили ничью с «Брайтоном», поражением от «Вест Хэма», и Юрген Клопп по понятным причинам был недоволен. В последние недели у них возникли некоторые проблемы с защитой, их нужно будет разобрать. Мне кажется, «Ливерпуль» снова вернется к победе. Я вижу, как забивает «Арсенал», но не доверяю их защите — «Ливерпуль» 3:1 «Арсенал»».

Кто победит?

Все-таки сложно сказать кто победит, но с точки зрения мотивации «Ливерпуль» мотивирован более, чем «Арсенал». Даже с такими потерями, «Ливерпуль» скорее победит сегодня вечером. Хотя мы не можем сказать наверняка кто победит в этой встрече. Я хочу, чтобы все наслаждались игрой, и пусть победит сильнейший!