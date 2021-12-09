«Виллем II» — «Камбур». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.12.2021)

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сегодня, 17:38

В рамках 16-го тура Высшей лиги Нидерландов «Виллем II» примет «Камбур». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Виллем II». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Камбура» в 2.85.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.53.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи встречах, набрав 18 баллов. Всего за 15 матчей в Высшей лиге Нидерландов коллектив забил 16 и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Виллем II» проиграл «Аяксу» и уступил «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвену».

«Камбур» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. У команды восемь побед, ни одного ничейного исхода и семь поражений. Всего у коллектива 27 забитых и 35 пропущенных голов. В последних матчах этот нидерландский клуб проиграл «Витессу», а также обыграл «Неймеген» и «Утрехт». Команда показывает неплохой уровень игры и заслуженно находится в топ-7 чемпионата.

Информация для ставок

«Камбур» проиграл один матч из последних пяти

«Виллем II» не побеждает девять матчей подряд

У «Камбура» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, эта игра не станет исключением из правил.