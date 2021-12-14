«Реал» в печали, «Атлетико» выгадал себе шанс. Победители и проигравшие повторной жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

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сегодня, 12:20

А кто-то остался при своих.

Две жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов за пару часов

Жеребьевки турниров УЕФА всегда окружены разговорами о нагретых шариках, подтасовках в пользу фаворитов и «руке Переса». Президента мадридского «Реала» и на этот раз помянули разными словами, когда «Королевскому клубу» досталась «Бенфика», а не «Челси» или ПСЖ . Вскоре выяснилось, что организаторы жеребьевки допустили грубые ошибки в процедуре, и хотя непосредственно это коснулось четырех клубов («Атлетико», МЮ , «Вильярреал» и «Ливерпуль»), результаты первого метания шариков пришлось полностью отменить и начать все сначала. Чуть больше часа клубы жили в реальности этого жребия с жемчужиной в виде встречи Месси и Роналду:

«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ

«Реал» — «Бенфика»

«Манчестер Сити» — «Вильярреал»

«Ливерпуль» — «Зальцбург»

«Аякс» — «Интер»

«Лилль» — «Челси»

«Ювентус» — «Спортинг»

«Бавария» — «Атлетико»

Инициаторами проведения повторной жеребьевки выступили «Атлетико» и «Вильярреал», которые стали непосредственными жертвами технических ошибок нерадивых организаторов. Мощной мотивацией для протеста испанских клубов стал тот факт, что они получили «непроходимых» соперников по 1/8 финала — «Баварию» и «Манчестер Сити». Правильно сделали, что заявили о своих правах и сделали возможной новую реальность, в которой имеют явно больше шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов:

ПСЖ — «Реал»

«Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

Далеко не всем повторная жеребьевка пошла на пользу, но о победителях и проигравших поговорим чуть ниже, а начнем с тех, чья удача стабильна.

Остались при своих

«Челси» и «Лилль». Единственная пара, которая сформировалась в обеих жеребьевках, и это удивительная удача «Челси» и неудача «Лилля». Французский клуб неожиданно выиграл свою группу и в первом же раунде плей-офф нарвался на действующего победителя Лиги чемпионов, уступившего лидерство в квартете «H» «Ювентусу». И ведь у «синих» было всего 4 возможных соперника по 1/8 финала с учетом трех клубов АПЛ на первых местах: «Аякс», «Реал», «Бавария» и «Лилль». Вероятность того, что «Лилль» выпадет два раза подряд — около 6%.

Ну, или почти при своих

«Ювентус». На повторной жеребьевке туринцы получили «Вильярреал» вместо «Спортинга», между этими соперниками нет принципиальной разницы, в обоих случаях удачный жребий для «Старой Синьоры».

«Зальцбург». Оказались в этой категории по старорусскому принципу «хрен редьки не слаще». Соотношение сил и против «Ливерпуля», и против «Баварии» примерно одинаковое, так и так не ждали «Зальцбург» в четвертьфинале.

«Манчестер Сити». «Горожане» обменялись соперниками с «Ювентусом», поэтому остаемся последовательны в оценке возможностей «Вильярреала» и «Спортинга». Разве что Пепу Гвардиоле приятнее было съездить в Испанию, зато Диаш, Канселу и Бернарду Силва рады внеочередной поездке на родину.

«Манчестер Юнайтед». У манкунианцев 50% шансов на успех и в отмененном противостоянии с ПСЖ , и в дуэли с «Атлетико», поэтому оставляем «дьяволов» на нейтральной полосе. Сейчас команда Диего Симеоне не выглядит очевидным палачом для запутавшегося гранда АПЛ , ведь у «матрасников» тоже скомканный сезон и кризис «чолизма».

Победители

«Бавария». И все же «Атлетико» обладает классным подбором футболистов и в плей-офф Лиги чемпионов будет отчаянно драться за результат, так что в Мюнхене довольны сменой оппонента. «Зальцбург» — это идеальный во всех смыслах жребий для «Баварии», и дело не только в огромном классовом неравенстве. Немецкому гегемону на руку сыграть с соседями: между Мюнхеном и Зальцбургом меньше 150 километров.

«Атлетико». Когда получаешь возможность избежать встреч с «Баварией» в 1/8 финала, автоматически попадаешь в список «победителей». Разве что «Ман Сити» мог оказаться достойно заменой мюнхенцам, но команда Диего Симеоне сыграет с другой командой из Манчестера и постарается, наконец, пройти в Лиге чемпионов Криштиану Роналду, который не раз издевался над «Атлетико» именно в этом турнире.

«Вильярреал». Прямо скажем, у команды Унаи Эмери было около нуля шансов в противостоянии с «Ман Сити», а вот с «Ювентусом», который далек от своих лучших образцов, можно потягаться.

«Бенфика» и «Аякс». В четвертьфинале Лиги чемпионов точно будет команда не из «Большой пятерки». Таким жребием должны быть довольны и голландцы, и португальцы, особенно на фоне первых выборов соперников: «Бенфика» избежала встречи с «Реалом», а «Аякс» должен был встретиться с «Интером».

Проигравшие

«Интер» и «Ливерпуль». Есть пара с двумя «победителями» («Аякс» — «Бенфика»), а вот «Ливерпуль» и «Интер» предпочли бы остаться в реальности первого жребия, где команде Клоппа достался «Зальцбург», а «нерадзурри» должны были играть с «Аяксом». Но мы не жалуемся: получилась интересная пара.

«Спортинг». Думаю, в «Спортинге» порадовались, когда получили в соперники «Ювентус». Вспомнили, как туринцев в прошлом розыгрыше выбил из 1/8 финала «Порту», внутренне улыбнулись. А потом замечтавшихся «львов» шмякнули об стенку под названием «Манчестер Сити». И это почти наверняка финиш сезона в Лиге чемпионов.