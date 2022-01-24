Ученик «Полковника» Лобановского –Оттмар Хитцфельд – «Генерал» тренерского цеха.

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вчера, 14:12

Если вы не встретили имя Оттмара Хитцфельда среди величайших тренеров в истории спорта №1 – не верьте источнику, явно исковеркавшего реальные вещи. На счету уже экс-тренера сборной Швейцарии – одной из приятных неожиданностей чемпионата мира 2014 года– не одно знаковое для футбола достижение.

Бразильское мировое первенство, по всей видимости, стало последним крупным турниром в карьере легендарного Оттмара Хитцфельда, который покинул ЧМ -2014 с высоко поднятой головой и отправился на заслуженный отдых. В последнем матче на тренерском мостике его швейцарская дружина ни в чем не уступала сборной Аргентине, которая считалась одним из главных фаворитов мундиаля.

Карьеру тренера Хитцфельд начал с низов, возглавив, опять же в любимой Швейцарии, мало известный широкому кругу болельщиков, клуб «Цуг». Откуда через год благополучно отбыл, получив повышение в «Арау». С этой командой Хитцфельд берет первый трофей – Кубок Швейцарии. Еще выше – это великий по швейцарским меркам «Грассхопперс». С ним Хитцфельд взял в Швейцарии все, что мог и… получил предложение возглавить клубы из Германии.

И вот начинается весьма свежая в памяти болельщика страница жизни Хитцфельда – время работы в клубах из Бундеслиги, самая насыщенная и принесшая Оттмару всемирную известность страница в жизни тренера.

Организовал «Золотой век»

Сейчас в это сложно поверить, но когда в 1991 году Хитцфельд принимал «Боруссию» она влачила довольно жалкое существование и куда чаще боролись за выживание, чем за места в верхней части таблицы. Новый тренер преобразил команду. В первом же сезоне Хитцфельд поднял дружину на второе место в бундеслиге. В 1995 году дортмундцы завоевали, наконец, золотые медали, а еще два года спустя вскарабкались и на европейскую вершину. В финале Лиги чемпионов-96/97 немецкая команда взяла у «Ювентуса» реванш за поражение в решающем матче Кубка УЕФА -92/93. Позже времена, когда Хитцфельд тренировал «Боруссию», в Дортмунде станут называть «золотым веком».

Долгое время никто не мог объяснить, как никому не известному тренеру удалось сотворить нечто подобное. А ведь ответ предельно прост и все время лежал на поверхности. Все дело в отношении. В отношении к своей работе, к футболистам, которых Оттмар любил, как своих детей, поэтому и к каждому относился по-человечески, а они отплачивали своей игрой на поле. При этом «Генералу» удавалось держать себя на расстоянии, не позволяя нарушать дистанцию.



Приручил «Баварию»

Закончив со сказочным перевоплощением дортмундской «Боруссии», Хитцфельд взялся за укрощение скандальной мюнхенской «Баварии». Мюнхенцев и сегодня порой называют ФК «Голливуд», но с тем, что творилось с «Баварией» в 90-е, никакие нынешние скандалы не сравнятся. В ту пору игроки запросто увольняли любого не понравившегося им тренера и даже сам Франц Беккенбауэр с трудом справлялся со скопищем капризных звезд, в которое превратился главный немецкий клуб. Переехавший в Мюнхен Хитцфельд без особого шума сумел «приручить „Баварию“ и вылепил из „Голливуда“ машину по добыванию трофеев. При нем мюнхенцы победили в трех чемпионатах подряд и дважды выходили в финал Лиги чемпионов. В драматичном противостоянии с „ МЮ “ победа ускользнула на последних минутах, но в 2001 году Кан, Элбер, Эффенберг и Лизаразю своего не упустили. „Валенсия“ была повержена в серии пенальти. Хитцфельд стал вторым после Эрнста Хаппеля тренером, выигрывавшим Кубок чемпионов с двумя разными клубами.

Хитцфельд ушел из „Баварии“ на пике славы, предвидя сложные времена для клуба, которому в скором времени потребовалась перестройка. Будучи математиком „Генерал“ просчитал все ходы наперед и, взвесив все „за“ и „против“, осознал, что ему будет не по силам перестроить команду в одночасье. И в этом решение был весь Оттмар, который ко всей своей работе относился предельно ответственно и взвешенно.

Дважды вошел в одну реку

К началу 2007-го Хитцфельд уже два года находился на заслуженном отдыхе и решительно отклонял самые заманчивые предложения в том числе из России и Украины. Но когда к нему обратилась „Бавария“, отказаться Оттмар не сумел. В Мюнхене снова повторилась „голливудская история“. Вконец замученные нагрузками Феликса Магата игроки взбунтовались и Беккенбауэру пришлось уволить жесткого тренера.

Во второе пришествие Хитцфельду снова удалось сплотить звезд клуба вокруг себя. Лука Тони и компания за явным преимуществом выиграли бундеслигу, одолели дортмундскую „Боруссию“ в финале Кубка Германии и вполне могли оформить „требл“ победой в Кубке УЕФА , но тут на пути баварской машины встал „Зенит“. Отчасти из-за памятного разгрома на „Петровском“ руководство „Баварии“ не стало продлевать контракт с Хитцфельдом.

Последним этапом его карьеры стала национальная сборная Швейцарии – страна, в которую он не имел права не вернуться. Успехи в Германии у руля двух противоборствующих лагерей, которых объединяет лишь уважение и любовь к Хитцфельду, хорошенько эмоционально вымотали Оттмара, который из-за постоянных психологических срывов твердил: „год в „Баварии“ нужно засчитывать за пять лет“. Закончив с клубным футболом, Готтмар посвятил последние шесть лет работе, так сказать, для души. Его уже не интересовали карьерный рост или банальная возможность обогатить свой карман, он отдал должное своей второй родине, в которой когда-то начинал свой долгий и тернистый тренерский путь длинной в 31 год.

Хитцфельд никогда не скрывал, что был и остается поклонником идей своего, как он говорил, „учителя и вдохновителя“, великого советского и украинского тренера Валерия Лобановского. Победа над клубом Лобановского – киевским „Динамо“ в полуфинале Лиги чемпионов 1998-99 – стала величайшей и сложнейшей в карьере наставника с немецким паспортом. Так „Железный полковник“ уступил дорогу к так и не покорившемуся, трофею всей жизни Валерия Васильевича, уже тогда „Генералу“.

