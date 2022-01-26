Единственный в мире тренер, сумевший завоевать все доступные кубки с одной командой.

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вчера, 13:49

Он бешено популярен далеко за пределами футбольного круга. Его фотография опубликована в календаре «только для женщин» и согласно результатам интернетовского опроса итальянских матерей в возрасте от 30 до 55 лет – он входит в пятерку самых известных людей страны. Он был единственным действующим тренером, о котором читался спецкурс в университете.

Джованни Трапаттони стал легендой еще как игрок. 18 лет он отыграл за «Милан», в составе которого дважды выигрывал «скудетто», дважды – Кубок европейских чемпионов, по разу – Кубок кубков и Межконтинентальный кубок. Возможно, его партнеры Джанни Ривера, Жозе Альтафини, Карл-Хайнц Шнеллингер оставили более заметный след в клубной истории, зато Трап прославился одним из своих 17 матчей за сборную. В 1963 году на «Сан-Сиро» Италия играла с Бразилией, и Трапаттони лично держал Пеле. 45 минут он ни на шаг не отходил от Короля, а когда тот получал мяч, предугадывал каждое его действие и не позволил начать или продолжить ни одной атаки. Уходя с поля, Пеле сказал: «Ничего не могу поделать с этим дьяволом». Впоследствии же вспоминал, что это была самая мастерская персональная опека, с которой ему приходилось в жизни встречаться. Тот матч Италия выиграла у «бикампеонов» 3:0. Закончив карьеру в «Варезе», Трапаттони вернулся в «Милан» в качестве тренера.

Тренерская карьера

Милан (1974, 1975-1976)

Трапаттони занялся тренерской работой, возглавив молодёжные команды «Милана». В 1974 году он был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, приняв её с 24-го тура чемпионата Италии. Поднять команду выше седьмого места начинающему тренеру не удалось. Сезон могла бы скрасить победа в Кубке обладателей кубков, однако в решающем матче этого турнира «россонери» уступили «Магдебургу» из ГДР . По окончании сезона Трапаттони покинул пост, но перед началом сезона 1975/1976 вновь стал главным тренером команды. На этот раз ему удалось завоевать с «Миланом» бронзовые медали Серии А, после чего он вновь покинул клуб.

Ювентус (1976-1986, 1991-1994)

Но настоящая известность пришла к Трапаттони в ходе работы с «Ювентусом». Туринский клуб, только что уступивший «скудетто» заклятому врагу «Торино», решил сделать ставку на молодого тренера и не прогадал. Уже в первый сезон «Ювентус» под руководством Трапаттони вернул себе чемпионский титул, а в 1977 году выиграл свой первый международный трофей – Кубок УЕФА .

Именно Трапаттони сделал «Ювентус» европейским грандом. Под его руководством «Юве» стал первым клубом, выигравшим все три еврокубка: Кубок чемпионов, Кубок Кубков и Кубок УЕФА (дважды). Помимо этого, при Трапаттони туринцы 6 раз становились чемпионами Италии, дважды выигрывали кубок страны, по разу – европейский Суперкубок и Межконтинентальный Кубок.

В 1991 году Трап вернулся в Турин, где «Ювентус» после его ухода так и не смог завоевать «скудетто». Не удалось это и Трапу, но с его приходом «Юве» вышел из подзатянувшегося кризиса, дважды завоевал серебряные медали, а в 1993 году выиграл Кубок УЕФА .

Интернационале (1986-1991)

Через 10 лет после пребывания в Турине Трап принимает новый вызов и возглавляет миланский «Интер», который переживает не лучшие времена. Уже в первый год под руководством нового тренера «нерадзурри» завоёвывают «бронзу». Сезон 1987-1988 стал шагом назад (5-е место), но все видели, что команда находится на правильном пути (не забываем, что речь идет о самом сильном на тот момент чемпионате).

По настоянию Трапаттони клуб приобретает двух игроков сборной ФРГ – защитника Андреаса Бреме и полузащитника Лотара Маттеуса (через год к ним присоединится форвард Юрген Клинсманн). Это были последние детали в игре обновленной команды.

В сезоне 1988-1989 «Интер» после 9-летнего перерыва становится чемпионом Италии, а отрыв от второго места составляет фантастические 11 очков (при 2-х очках за победу), чего в Италии не случалось с середины 50-х годов. Затем были два третьих места и Кубок УЕФА -1991, первый европейский трофей клуба с 1965 года.

Другие команды

Бавария 1994-1995, 1996-1998.

Кальяри 1995-1996.

Фиорентина 1998-2000.

Сборная Италии 2000-2004.

Бенфика 2004-2005.

Штутгарт 2005-2006.

Ред Булл (Зальцбург) 2006-2008.

Сборная Ирландии 2008-2013.

Первая неудача ждала Трапаттони в «Баварии», которую он возглавил в 1994 году. Мюнхенцы заняли только 6-е место в чемпионате и итальянскому специалисту указали на дверь. Трапаттони, который считался уже топовым тренером, такое обращение было в новинку, но он быстро нашёл работу, возглавив «Кальяри» (9-е место в Серии А сезона 1995-1996).

Но тут в Мюнхене словно одумавшись, позвали Трапаттони обратно (Бавария снова не сумела победить в чемпионате). За два года под руководством Трапаттони «Бавария» берет все национальные трофеи – чемпионат, Кубок и Кубок лиги.

Последним клубом Трапаттони стал австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга, который он возглавлял на пару со своим бывшим подопечным Лотаром Маттеусом. В сезоне 2006-2007 тандем смог привести команду к золотым медалям чемпионата Австрии впервые с 1997 года.

А заканчивал Трап свою карьеру работой со сборной Ирландии. В отборе чемпионата мира 2010 года его подопечные оказались в одной группе с чемпионами и соотечественниками тренера итальянцами. Трапаттони сумел вывести команду на второе место, но затем случился скандальный ответный стыковой матч со сборной Франции с голевым пасом рукой от Тьерри Анри.

Два года спустя Трап все же вывел ирландцев на крупный турнир, но там они проиграли все три матча командам Испании, Италии и Хорватии. Претензий к тренеру и игрокам тут быть не должно, слишком велика была разница в классе.

Интересные факты

Джованни Трапаттони стал первым иностранным тренером, выигравшим бундеслигу.

Во время Евро-2012 Джованни Трапаттони стал самым возрастным тренером в истории турнира – 73 года и 85 дней.

«Маэстро» — такое прозвище Джованни Трапаттони дали болельщики и журналисты.

Тренируя сборную Италии, Трап практиковал брать с собой во время матчей бутылочку… со святой водой.

В 2010 году под руководством Джованни Трапаттони сборная Ватикана провела один товарищеский матч.

Переехав за границу, побеждал в различных национальных первенствах, руководя «Баварией», «Бенфикой» и «Зальцбургом». Стал первым тренером со времен Эрнста Хаппеля, отпраздновавшим успех в четырех разных чемпионатах.

В книге британского журналиста Дэвида Голдблатта «World Football Yearbook» 2002-03 Трапаттони указан в числе 10 лучших тренеров за всю историю футбола.

Франц Бэккенбауэр как-то сказал: «Трапаттони – это и есть сам футбол!»