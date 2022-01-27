Учитель Фергюсона. Лучший тренер в истории Шотландии.

1643292211

вчера, 17:03

Хочу честно признаться, когда я готовили этот материал, было невероятно грустно и тоскливо. Человек, о котором пойдет дальше речь сделал для футбола очень многое, кроме того, Джок Стейн отдал всего себя – полностью. Этот парень сгорел прямо на тренерской скамье. О том, как это было и об истории жизни великого шотландского тренера далее в материале.

Стейн включен в Зал славы шотландского спорта и Зал славы шотландского футбола. Болельщики Селтика признали его величайшим тренером Кельтов всех времен. Трибуна для самых ярых фанатов команды на Селтик Парке носит название Трибуна Джока Стейна, а у самого стадиона установлен памятник легенде. Наконец, по опросу, проведенному газетой Sunday Herald в 2003 году, Стейн был признан величайшим шотландским тренером в истории. Он опередил двух культовых сэров из Манчестер Юнайтед – Мэтта Басби и Алекса Фергюсона. Во всех своих книгах Алекс Фергюсон, который познакомился со Стейном еще в 1968 году, когда был игроком Рейнджерс (оказалось, они любят ходить в один и тот же ресторан в Глазго), обязательно отводил историям об учителе особое место.

С чего все начиналось.

Серьезная травма, полученная в 1956 году на ровном месте, заставила Джока повесить бутсы на гвоздь. В июле 1957-го он стал тренером резервного состава, и под его чутким руководством взрослели некоторые игроки, которые спустя десять лет войдут в историю как Лиссабонские Львы.

Джок Стин был не прочь возглавить и первую команду Селтика. Но Стин чувствовал, что фаворитом скорее является Шон Фэллон, чем он, а потому решил принять предложение аутсайдеров из Данфермлина.

То, что Стин сделал за четыре года с маленькой командой, стало самой большой встряской в истории этого клуба. Завоевание Кубка Шотландии, участие в еврокубках, разгром со счетом 6:2 испанской Валенсии, укрепление позиций в чемпионате… Его команда не только готовилась к матчам не так, как все, она досконально знала сильные и слабые стороны соперника, сама не уставая при этом удивлять того.

В марте 1964 года Стин возглавил столичный Хиберниан. Один из лучших клубов страны 1950-х переживал непростые времена, и всерьез рассчитывал на способности Джока, которого уже тогда сравнивали с царем Мидасом. Стин действительно сумел преобразить команду, но, как оказалось, он не очень-то рассчитывает на Хиберниан. Он не оставлял надежды возглавить Селтик, и переезд в Эдинбург воспринял как последнюю остановку на пути в Глазго.

……спустя шесть недель после начала работы в Селтике Джок Стин одержал самую важную свою победу. В финале Кубка Шотландии он встретился с созданным им самим Данфермлином. Селтик дважды отыгрывался, но все-таки вырвал победу со счетом 3:2. В составе победителей было семь игроков, которые два года спустя завоюют Кубок чемпионов. Стин признавался: «Моя дальнейшая история в Селтике вряд ли сложилась бы настолько удачно, если бы не та победа над Данфермлином».

Селтик выигрывал дома все, дважды добирался до финала Кубка чемпионов, дважды выступал в полуфинале этого турнира, а еще раз — в полуфинале Кубка кубков. Однако альянс великого тренера и клуба завершился обидно. Стин, убежденный любитель быстрой езды, едва не лишился жизни в жуткой автокатастрофе в 1975 году. Почти сезон он оставался не у дел, а за это время прервалась рекордная на тот момент для мирового футбола серия из девяти кряду чемпионских титулов.

И вот он дождался последней своей работы. Работы, которая в конце концов погубила его, но подарила при этом бессмертие.

Трагический финал.

Осенью, 10 сентября 1985 года Сборной Шотландии оставалось выполнить последний рывок – команде противостоял Уэльс. В тот день великому Джоку Стейну предстояло провести последний в своей жизни матч. Он очень волновался, и, хотя, счет был 1:1, сердце маэстро не выдержало…

62-летний Стейн, несмотря на весь свой опыт, жутко переживал. Он уже сделал заявление, что после ЧМ 1986 года, если шотландцы туда попадут, он закончит работу со сборной, которую возглавлял семь лет. Фергюсон вспоминал – в голосе главного тренера чувствовалось напряжение, а в гостиничном номере на прикроватной тумбочке стояли микстура и две баночки таблеток от гипертонии.

Шотландцы пропустили уже на 13-й минуте – забил будущий форвард Фергюсона в Манчестер Юнайтед Марк Хьюз.

Отыграться гостям удалось лишь на 81-й минуте – Дэвид Купер с «точки» не без проблем пробил Невилла Саутхолла (вратарь достал мяч, но тот все же влетел в сетку).

Все это время, при счете 0:1, на Стоке, по воспоминаниям Фергюсона, не было лица. Он сильно потел, его кожа стала серой. Ассистент попросил врача сборной присмотреть за боссом.

За две минуты до конца Стейн, отогнав особо докучавшего фотографа, вдруг пошел к… скамейке запасных сборной Уэльса. Ему показалось, что судья дал свисток к окончанию матча (на самом деле рефери свистнул фол). Сделав пару шагов, Джок рухнул на землю. Фергюсон и доктор подлетели к тренеру, подхватили его под руки и отвели в подтрибунку, передав работникам стадиона. Фергюсон в одиночку отработал эти последние минуты, похвалил футболистов за выполненную задачу (матч так и закончился вничью – 1:1) и помчался к медицинскому кабинету. Первым, кого он там встретил, был дисквалифицированный капитан команды Грэм Сунесс. «Похоже, он умер», — только и смог произнести футболист.

Сердце Большого Джека, однажды уже пережившее приступ, в Кардиффе не выдержало и остановилось навсегда. Его последними словами были: «Все в порядке…». Несмотря на все попытки врачей спасти жизнь тренера, он был объявлен мертвым примерно через полчаса после финального свистка.

Именно в тот осенний день для болельщиков Шотландии закончился футбол.

Спустя двадцать лет, в 2005 легенде Джоку Стейну поставят мемориальную доску со словами: «Джоку Стейну от фанов со всего мира. Ты ушел внезапно, но мы помним тебя».