Прогнозы, коэффициенты и бесплатные советы по ставкам на матч Борхэм Вуд — Олтринчем 15/02/2022

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вчера, 22:29

Борхэм Вуд победит

Олтринчем в этом сезоне был на низком уровне, одержав всего две победы в последних 15 соревнованиях. Им наверняка придется нелегко против Борхэма Вуда, который выиграл три из последних пяти матчей. Статистика домашней формы Вуда еще лучше, поскольку в этом сезоне они не проигрывали в Медоу Парк в 17 соревновательных матчах. Поскольку Алтринчем потерпел поражение в трех из последних пяти выездных матчей, мы поддерживаем Борхэма, чтобы получить три предложенных очка.

Тотал голов: меньше 2,5

Люк Джеррард дисциплинировал Борхэм Вуда, и результаты не заставили себя ждать. Они эффективны в движении вперед и не усложняют дела в тылу. Четыре из их последних пяти игр завершились с общим количеством голов меньше 2,5, в которых они забили шесть и дважды пропустили. Их поединок с Олтринчемом должен пройти по той же схеме, поскольку «Робинс» признали, что за тот же период забили всего четыре гола. Тем не менее, у них есть склонность к участию в результативных делах, учитывая их плохую защиту.

Обе команды забьют: нет

Сезон был полон беспорядков для Алтринчема, который забивал голы, но был застигнут врасплох. Борхэм Вуд забил 34 гола, что на шесть меньше, чем у их соперников. Тем не менее, именно их защита отличает их. В этом сезоне защитник Вуда пропустил всего 15 раз, и он снова будет на виду. Ожидайте, что они заработают свой четвертый чистый лист в шести играх, поскольку они примут Робинс в середине недели.

Лучшие коэффициенты ставок и статистика для Борхэм Вуд против Альтринчем

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Коротко о Борхэм Вуд

Клуб был основан в 1948 году в результате слияния Boreham Wood Rovers и Royal Retournez и начал играть в лиге Mid-Herts. В 1951 году они присоединились к Лиге Парфенона и заняли второе место в 1953–54 и 1954–55 годах, прежде чем выиграть титул в 1955–56 годах. Снова заняв второе место в сезоне 1956–57, они присоединились к Спартанской лиге. Они заняли второе место в 1963–64 и снова в 1965–66, после чего перешли во второй дивизион Афинской лиги.

Рекорды

Лучшее выступление в лиге: 4-е место в Национальной лиге, 2017–18.

Лучшее выступление в Кубке Англии: пятый раунд, 2021–2222 гг.

Лучшее выступление в Кубке Англии среди любителей: третий раунд, 1970–71.

Лучшее выступление на трофее Англии: полуфинал, 2005–06 гг.

Рекордная посещаемость: 4101 матч против «Сент-Олбанс Сити», второй раунд Кубка Англии, 6 декабря 2021 г.

Наибольшее количество матчей: Дэйв Хэтчетт, 714

Наибольшее количество голов: Микки Джексон

Уплачена рекордная комиссия за перевод: 18 000 фунтов стерлингов в пользу Dagenham & Redbridge для Morgan Ferrier.

Получена рекордная комиссия за перевод: более 25 000 фунтов стерлингов от Уолсолла для Morgan Ferrier.

Свежие новости

В Кубке Англии 2017–18 Борхэм Вуд впервые обыграл соперников Футбольной лиги, победив Блэкпул со счетом 2–1 дома в первом раунде. Во втором раунде они проиграли «Ковентри Сити» со счетом 3–0. По итогам сезона клуб занял четвертое место в Национальной лиге, выйдя в плей-офф. После победы над AFC Fylde 2–1 и Sutton United 3–2 они проиграли Tranmere Rovers 2–1 в финале «Уэмбли». В сезоне 2019–20 клуб занял пятое место и снова вышел в плей-офф. После победы над Галифакс Таун со счетом 2: 1 в четвертьфинале они проиграли Харрогейт Таун со счетом 1: 0 в полуфинале. Клуб вышел в первый раунд Кубка Англии 2020–21, в котором они победили клуб второй лиги «Саутенд Юнайтед» со счетом 4–3 по пенальти после ничьей 3–3. Они обыграли Канви-Айленд со счетом 3–0 во втором раунде, заработав ничью в третьем раунде с Миллуоллом, в котором проиграли 2–0. В сезоне 2021–22 клуб впервые вышел в пятый раунд после победы над клубом первой лиги AFC Wimbledon в третьем раунде и чемпионским клубом AFC Bournemouth в четвертом.

Коротко о ФК Altrincham

Altrincham — полупрофессиональный футбольный клуб, базирующийся в Альтринчеме, Большой Манчестер, Англия. Основанные в 1891 году и получившие прозвище «Робинсы», они в настоящее время являются членами Национальной лиги, пятого уровня английского футбола, и играют на Мосс-лейн.

Альтринчем был основан воскресной школой примерно в 1891 году как Мемориальный клуб Ригби. Вскоре они объединились с другой местной командой, Grapplers, чтобы сформировать футбольный клуб Broadheath и стали членами-основателями Манчестерской лиги в 1893 году [3]. В их первом матче в лиге 16 сентября 1893 года они проиграли Халме со счетом 7: 0, а затем проиграли 14 из оставшихся матчей лиги, заняв последнее место в таблице.

Рекорды

Лучшее выступление в Кубке Англии: четвертый раунд, 1985–86.

Рекорд посещаемости: 10 275 человек, Altrincham Boys против Sunderland Boys, 28 февраля 1925 г.

Уплачена рекордная плата за перевод: 15 000 фунтов стерлингов в Блэкпул для Кита Рассела, 1998 г.

Получен рекордный трансферный сбор: 50 000 фунтов стерлингов из Лестер Сити для Кевина Эллисона, 2001 г.

Рекордная победа: 14–2 против Сейла Холмфилда, любительский кубок Чешира, 5 декабря 1903 г.

Рекордное поражение: 13–1 против Стретфорда, 4 ноября 1893 г.

Наибольшее количество матчей: Стюарт Коберн, 689 (1997–2002, 2003–2016)

Наибольшее количество голов: Джеки Суинделлс, 252 (1965–1971).

Свежие новости

В 2015–16 годах клуб финишировал в зоне вылета и был переведен в переименованную Северную национальную лигу. В следующем сезоне они заняли последнее место в Национальной лиге Северной, что привело ко второму подряд понижению в Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги. Однако в сезоне 2017–18 клуб выиграл титул Северной премьер-лиги, вернувшись в Северную национальную лигу.

В сезоне 2018–19 Олтринчем занял пятое место в Северной национальной лиге, заработав место в плей-офф; в четвертьфинале они сыграли вничью 2–2 с Blyth Spartans, прежде чем выиграть 7–6 в серии пенальти, установив полуфинальную ничью с Чорли, в котором они проиграли 3–1 по пенальти после ничьей 1–1. Следующий сезон закончился шестым местом, что привело к новой кампании плей-офф. После победы над Честером 3–2 и Йорк Сити 2–0 клуб обыграл «Бостон Юнайтед» 1–0 в финале, заработав продвижение в Национальную лигу.

Часто задаваемые вопросы

Когда запланирован матч?

Матч состоится 15 февраля 2022 года в 20:45 по Гринвичу.

Кто является фаворитом букмекеров?

Борэм Вуд.

Кто выиграл последний матч один на один?

Борхэм Вуд и Олтринчем сыграли вничью 1:1.