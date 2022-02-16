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«Интер» впервые за 10 лет вышел в плей-офф ЛЧ, где встретит фаворита. «Ливерпуль» мечтает о новом евротриумфе

вчера, 14:30
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В параллельной реальности

Декабрьскую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов удалось провести не с первой попытки, поэтому перед встречами первого раунда напоминаем о парах, сложившихся до выявления технической ошибки. Так вот, «Интер» и «Ливерпуль», которые сразятся за одну путевку в четвертьфинал, оказались в числе проигравших от повторного метания шариков, получили более сложных соперников, чем с первого раза. По итогам отмененной впоследствии жеребьевки «красные» должны были играть с «Зальцбургом», а миланцам выпал «Аякс». А потом их свели вмести, что усложнило жизнь обоим клубам.

Важно знать о «Ливерпуле» и «Интере»

- «Интер» и «Ливерпуль» могут похвастаться европейскими триумфами в XXI веке. Миланцы выиграли Лигу чемпионов в 2010 году под началом Жозе Моуриньо, а «красные» дважды завоевывали престижный трофей в новом тысячелетии — в 2005-м (Бенитес) и в 2019-м (Клопп).

- «Ливерпуль» входит в тройку-четверку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Аналитики из FiveThirtyEight считают главным фаворитом «Манчестер Сити» (25% шансов на победу), далее идет «Бавария» (20%), а третьим в очереди фаворитов значится «Ливерпуль» (14%).

- «Ливерпуль» в пятый раз подряд пробился в плей-офф Лиги чемпионов, в двух из четырех предыдущих розыгрышей «красные» добирались до финала:

2017/18 — финал (поражение от «Реала»)

2018/19 — победитель Лиги чемпионов

2019/20 — 1/8 финала (поражение от «Атлетико»)

2020/21 — четвертьфинал (поражение от «Реала»)

2021/22 — встреча с «Интером» в 1/8 финала

- Отмечаем удивительную особенность «Ливерпуля»: мерсисайдцы при Юргене Клоппе терпели поражения в плей-офф Лиги чемпионов и сходили с дистанции только после встреч с командами из Мадрида: «Реал» становился на пути дважды, а «Атлетико» прервал защиту титула в сезоне 2019/20.

- В отличие от «Ливерпуля», «Интер» на данный момент не является завсегдатаем весенних стадий ЛЧ. В последний раз «нерадзурри» выходили в плей-офф 10 лет назад, в сезоне 2011/12. Но и тогда бесславно завершили свой путь, уступив «Марселю» в 1/8 финала. Следующие шесть розыгрышей Лиги чемпионов «Интер» пропустил, а потом еще три года не мог преодолеть групповой этап. Симоне Индзаги удалось то, что не вышло у Лучано Спаллетти и Антонио Конте.

У «Ливерпуля» 3 победы в 4 матчах, но команды равны в играх на вылет

Интересная особенность очного противостояния «Интера» и «Ливерпуля» заключается в том, что эти команды проводят официальные встречи только в плей-офф Кубка/Лиги чемпионов. Высокие отношения. Впервые сцепились в сезоне 1964/65, причем оспаривали право сыграть в финале. «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» 3:1, но «Интер» отыграл гандикап в два мяча уже к 10-й минуте домашнего матча, а во втором тайме Джачинто Факкетти устранил «красных» контрольным выстрелом — 3:0.

Это единственная победа «Интера» над «Ливерпулем», но какая важная: итальянцы совершили камбэк в полуфинальной дуэли, а в решающем матче Кубка чемпионов минимально переиграли «Бенфику» и стали сильнейшими в Европе второй год подряд.

«Ливерпуль» взял реванш в сезоне 2007/08, когда жребий свел два великих клуба в первом раунде плей-офф, как и сейчас. До 85-й минуте на «Энфилде» сохранялся счет 0:0, который устраивал «нерадзурри» перед ответной игрой в Милане, но хрупкий паритет разбился о голы Дирка Кюйта и Стивена Джеррарда — 2:0 в концовке. Дома «Интер» сыграл смелее, но снова уступил, а единственный мяч забил Фернандо Торрес.

Интересно, что результативность очных матчей «Ливерпуля» и «Интера» понижается в арифметической прогрессии с шагом уменьшения в один забитый мяч: 4 гола в первом матче (3:1), 3 гола во второй игре (0:3), потом 2 (2:0) и 1 (1:0). Если это не чистое совпадение, а запрограммированная формула дуэли, сегодня нас ждет нулевая ничья. Не хотелось бы.

Составы, потери, тактика

- У «Интера» есть большая потеря: Николо Барелла получил красную карточку в заключительном матче группового этапа с «Реалом», в результате чего пропускает старт плей-офф. Это большой удар по команде Симоне Индзаги, а заменит чемпиона мира, по всей видимости, Артуро Видаль.

- Основная схема «нерадзурри» не изменилась после ухода Конте, Симоне Индзаги тоже предпочитает 3-5-2 и сочетание мощи и резкости в атаки, которое обеспечивают Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Между прочим, Джеко забил 5 голов в ворота «Ливерпуля» в своей карьере, в том числе огорчал «красных» в каждой из трех последних встреч (за «Ман Сити» и «Рому»).

- Подписанный в январе Робин Госенс продолжает залечивать травму, левый фланг закроет Иван Перишич, которого Юрген Клопп хорошо знает по совместной работе в дортмундской «Боруссии».

Предполагаемый состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Бастони — Думфрис, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич — Мартинес, Джеко.

- Юрген Клопп подтвердил, что состав «Ливерпуля» не будет похож на тот, которым он играл против «Бернли» в прошедшем туре АПЛ. Похоже, с первых минут сыграют Конате, Тьяго, Жота, не исключено появление в стартовом составе зимнего новичка Луиса Диаса, ведь Садио Мане оставил много сил на триумфальном Кубке Африки.

- Джордан Хендерсон получил небольшое повреждение в игре против «Бернли», но он уже в порядке. Впрочем, если капитана решат поберечь, то его готовы подменить Окслейд-Чемберлен и Харви Эллиотт.

Предполагаемый состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Тьяго Алькантара — Салах, Луис Диас (Мане), Жота.

Прогноз «Соккер.ру»: в этом противостоянии многое зависит от «Ливерпуля», а у команды Клоппа нет причин форсировать развитие событий в Милане перед игрой на «Энфилде», тем более выездные голы больше не дают преимущества. Читается «низовая» ничья или минимальная победа «Ливерпуля», если «Интер» ошибется и блекло сыграет в атаке.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 23:10
Генич как будто статью эту читает в эфире Матч ТВ)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:41
Интеристов с победой!)
112910415
112910415
вчера в 17:39
первый матч , таким образом, готовится стать просто прелюдией ко второму
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Спасибо за статью..... первый матч. даже если одна команда забьет, она сразу захочет уделить внимание своим воротам после этого....Интер в матче с Миланом нарвался на контратаки, потому как сыграли чересчур открыто, посчитаем что это будет уроком для интернационале, не строит так открываться, я думаю в Италии знают, что делает Ливерпуль с такими командами которые захотят чего то большего..... с топ-клубом Интер, в ЛЧ на групповом дважды встречался против Реал Мадрид, результат меньше 2,5.... Ливерпуль в последних матчах немного забуксовал по забитых.... Салах с Лестер начинал на скамейке, в предпоследней игре, то как непросто сейчас Мо, он показал в выходе 1на1 во втором тайме, который не реализовал..... Сандио Мане до сих пор празднует победу на КАН (кажется так многим).... но есть Ван Дайк, который в защите держит марку за всех.
Интер в чемпионате с многими ТОП соперниками играет через низ:
Наполи Интер 1-1
Интер Рома 2-0
Аталанта Интер 0-0
Интер Ювентус 1-1
Это я всего лишь выделил последние поединки против лучших команд уже в этом 2022 году! .... и только с Миланом 1-2...... Это в 5 матчах - 4 на меньше... Поэтому думаю, что наверное на результат ставить не буду, а возьму тотал ТМ (3,5)
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:06
Думаю будет минимальное количество мячей. 1-0 в пользу Ливерпуля.
David Young
David Young ответ Маке Брат (раскрыть)
вчера в 16:02
Такие вещи обычно субъективны, но я согласен что Интренационале великий футбольный клуб.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:02
Интер сильнее Ливерпуля, удачи им
Маке Брат
Маке Брат ответ Баобаб (раскрыть)
вчера в 15:52
Еще как великий 3!!!
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:39, ред.
Интер великий клуб?Спасибо,поржал.
David Young
David Young ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 14:37
Это медали которые даются на вечное хранение за угаданные ставки с самыми высокими коэффициентами по каждому типу ставок, исходы и двойные исходы считаются как один тип ставок. Медали хранятся в истории ставок и в линиях.
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