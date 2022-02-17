Симеоне могут уволить после 10 лет у руля «Атлетико». Главные тренеры-долгожители топ-лиг

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вчера, 21:44

Держись, Диего!

Чемпионат Испании. Диего Симеоне (Аргентина) — 10 лет и 2 месяца в «Атлетико»

«Матрасники» проводят худший сезон при Диего Симеоне, который 23 декабря отметил десятую годовщину пребывания на тренерском мостике «Атлетико». 561 матч на передовой, 8 завоеванных трофеев, 2 досаднейшим образом проигранных финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Атлетико» стал чемпионом, но о защите титула речи не идет — за радость будет попасть четверку лучших команд Примеры. «Чолизм» в кризисе, Симеоне впервые за 10 лет соврет, если скажет, что полностью контролирует ситуацию.

«Атлетико» потерпел уже 12 поражений, а после неудачи в матче с «Леванте» (20-я команда Ла Лиги) Cadena Ser выдала сенсационный инсайд. Якобы Симеоне лишился абсолютной поддержки клуба, в ближайшее время самого успешного тренера в истории «Атлетико» могут уволить. Аргентинец — это целая эпоха, причем не только мадридского клуба, но всего испанского чемпионата.

Подавляющее большинство тренеров Примеры заступили на свои посты в 2020 или 2021 годах, а самые выдержанные, помимо Диего Симеоне, два баска — Хагоба Аррасате («Осасуна») и Иманол Альгвасил («Реал Сосьедад»). Они работают в своих нынешних командах с 2018-го. «Эль Чоло» является бессменным наставником «Атлетико» с 2011-го. Так мало тренеров-эпох в современном футболе, поэтому «долгожители» автоматически получают уважение и поддержку. Хочется верить, Симеоне переживет этот шторм и останется у штурвала.

Чемпионат Англии. Шон Дайч (Англия) — 9 лет и 4 месяца в «Бернли»

В Англии средний срок работы тренеров элитного дивизиона выше, чем в Испании. Есть прекрасные примеры Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, которые больше пяти лет на своих постах и выиграли значимые трофеи для «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Оба, впрочем, не собираются становиться «новыми Алексами Фергюсонами». Точно не усидят на одном месте по 20 лет.

Дольше обоих тренеров-чемпионов работает со своей командой Шон Дайч, у которого в этом году намечается 10-я годовщина у руля «Бернли». Велик шанс, что отмечать юбилей придется в Чемпионшипе, ведь «кларетовые» занимают последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ , и миссия по спасению выглядит почти невыполнимой с учетом зимней закупки «Ньюкасла» и смены тренера в «Эвертона».

Впрочем, даже в случае вылета в Чемпионшип никто не кинет камень в огород Дайча, шесть лет удерживавшего «Бернли» в элите героическими усилиями. Лучший результат — седьмое место в сезоне 2017/18 и попадание в квалификацию Лиги Европы, где «кларетовые» прошли двух соперников, но не справились с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф. Из АПЛ «Бернли» и Дайч уже разок вылетали, и тогда им хватило одного сезона, чтобы вернуться обратно. Для некоторых понижение в классе не такая уж трагедия.

Чемпионат Италии. Джан Пьеро Гасперини (Италия) — 5 лет и 8 месяцев в «Аталанте»

Подавляющее большинство тренеров Серии A не проработали и года в своих нынешних клубах, есть несколько специалистов, приступивших к исполнению обязанностей в 2022-м. Главный «долгожитель» в Италии — наставник Алексея Миранчука в «Аталанте». Гасперини — пример великолепного тренера без трофеев. Он не тот, кто придет сегодня и завтра начнет выигрывать, Джан Пьеро долго строит, зато у него получаются шедевры.

В «Аталанте» итальянец побил свой собственный рекорд по длительности беспрерывного пребывания в одной должности (суммарно в «Дженоа» работал пока дольше). Специалист, которого «Интер» в 2011 году уволил после пяти неудачных матчей, сделал «Аталанту» одной из главных сил Серии A, трижды выходил в Лигу чемпионов, где с первой попытки дошел до четвертьфинала. Действующий контракт рассчитан до 2024 года, когда Гасперини будет 66 лет.

Чемпионат Германии. Кристиан Штрайх (Германия) — 10 лет и 2 месяца в «Фрайбурге»

В Бундеслиге 2021 год ознаменовался большим количеством тренерских перестановок, причем многие специалисты сменили клубы в пределах чемпионата Германии. Не первая тренерская буря, прошедшая мимом Кристиана Штрайха, который возглавил «Фрайбург» на неделю позже, чем Симеоне принял «Атлетико» — 29 декабря 2011-го.

За время правления Кристиана «Фрайбург» был и 5-м, и 17-м. Заходил в группу Лиги Европы, вылетал во вторую Бундеслигу и возвращался обратно. В этом сезоне команда Кристиана держится высоко — промежуточное шестое место, а еще недавно запрыгивали в тройку. В любом случае у «Фрайбурга» неплохие шансы квалифицироваться в еврокубки. Стабильность на тренерском мостике в помощь.

Чемпионат Франции. Паскаль Гастьен (Франция) — 4 года и 6 месяцев в «Клермоне»

Во Франции лидер сменился в прошлом году: Стефан Мулен покинул тренерский мостик «Анже» после 10 лет работы и отправился поднимать «Кан» из Лиги 2 в элиту. Пока получается не очень, но он никуда не спешит — привык работать основательно. А его трон в Лиге 1 занял Гастьен, для которого это дебютный сезон на высшем уровне, в четырех предыдущих кампаниях Паскаль руководил «Клермоном» в Лиге 2.