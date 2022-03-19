«Удивлюсь, если он будет и дальше играть за „Вест Хэм“». Райс созрел для гранда, МЮ готовит крупную сумму

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вчера, 14:29

Трансфер явно войдет в топы по стоимости.

Напомнить о восхождении молодой звезды решил бывший хавбек «Арсенала» и «Астон Виллы», а ныне известный футбольный эксперт Пол Мерсон:

Деклан Райс должен ковать железо, пока горячо, и покинуть «Вест Хэм» этим летом. В этом сезоне он поднял свою игру на новый уровень и сейчас похож на Нголо Канте, влияя на ситуацию на обоих концах поля. Я буду удивлен, если Деклан Райс будет играть за «Вест Хэм» в следующем сезоне.

И действительно, большим удивлением будет увидеть 23-летнего опорника, которого связывали со многими топами, в футболке «молотобойцев» в следующем сезоне.

В текущей кампании Райс сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Деклан уже превзошел свои показатели в прошлом сезоне — 35 матчей, 2 гола и 1 ассист. Конечно, тогда «Вест Хэм» не выступал в еврокубках, однако этот фактор только в плюс.

Подъем интереса к Деклану начался после вхождения хавбека в список лучших молодых игроков АПЛ в сезоне 2018/19. С того момента и по сегодняшний день в трансферных сводках рядом с именем Райса в основном фигурируют английские гранды.

«Манчестер Юнайтед»

Именно «Юнайтед» первым засветился в числе претендентов на подписание хавбека. Еще осенью 2018 года 19-летнего Райса стали связывать с возможным переходом в стан «дьяволов». Аналогичные инсайды продолжаются и по сей день.

ESPN в феврале сообщил, что «Ман Юнайтед» намерен потратить большую сумму на трансферы в летнее трансферное окно. А громкие подписания клуб оформит вне зависимости от итогового места в турнирной таблице АПЛ . По их информации, Райс является одной из главных целей клуба, на которую они готовы потратить около 115 млн евро и предложить 5-летний контракт с удвоенной зарплатой. Деклан рассматривается в качестве замены Полю Погба, у которого летом истечет контракт.

«Челси»

Свою карьеру Деклан начинал в стане «синих» — с 2006-го по 2014 год зрел в академии «Челси», после чего перебрался к «молотобойцам».

В феврале Daily Mail запустил информацию, что Райс хочет вернуться в родной клуб, и не будет рассматривать никаких иных потенциальных покупателей. Поменялись ли планы игрока после начавшихся проблем «Челси» мы не знаем. Представить, что лондонский клуб пойдет ко дну трудно, покупателей уже насчиталось более двух десятков, вырвать детище Абрамовича каким-либо способом у британских властей явно получится. Громких трансферов новый босс «Челси» явно не лишит фанатов, поэтому возвращение Деклана видится вполне логичным и комфортным для всех сторон.

«Манчестер Сити»

Об интересе «горожан» осенью сообщил The Athletic. По их данным, «Ман Сити» рассматривает хавбека как долгосрочную замену 36-летнему Фернандиньо, контракт которого истекает в июне.

Отмечалось, что манкунианцы определили Райса своей главной трансферной целью на лето. Сейчас позицию опорника твердо занимает 25-летний Родри. Захочет ли Гвардиола изменений мы сможем судить лишь после официальных новостей, однако Хосеп чаще выбирает уже наработанные варианты, держать на скамейке одного из топовых опорников при нынешнем уровне состава команды, сомнительная затея.

Амбиции

Не так давно лестными отзывами о Райсе разразился главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес:

Летом я уже заявлял, что Райс, по моему мнению, стоит 100 миллионов фунтов. И это еще и со скидкой, у остальных был шанс взять Райса так дешево. Райс сейчас на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал, а его возраст позволяет ему продолжать прогрессировать. Он имеет потенциал прибавить и стать еще более зрелым. У него действует контракт, и мы очень довольны, что он с нами. Он как специальное издание, таких не так много. Для меня он играет на уровне любого другого полузащитника в Европе. Под специальным изданием я подразумеваю, что таких игроков не так много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас.

На WhoScored средняя оценка Райса за матч редко падает ниже 7, можно сказать, практически никогда. Процент успешных передач в этом сезоне — 91.6. По таким показателям, как выигранные воздушные единоборства (60.9%), выигранные наземные дуэли (57.8%), успешные длинные передачи (68.4%), передачи в финальную треть (13.65) и ключевые передачи за игру (0.74), Деклан давно идет в топ-3 АПЛ , уже опережая практически по всем параметрам лучшего опорника Англии за последние 5 лет — Нголо Канте.

Уход Райса из академии «Челси», по собственным словам игрока, стал для него большой досадой и поводом для апатии. Однако «Вест Хэм» дал Деклану много игровой практики, благодаря чему хавбек полностью раскрыл свой потенциал и набрался уверенности. Чаще у молодых футболистов больших клубов случается противоположная ситуация. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Тедди Шерингем уже сравнивает Райса с легендами: