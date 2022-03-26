«Локомотив» невозможно продать. Но реорганизация ждёт все богатые клубы РПЛ

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вчера, 10:17

«Соккер.ру» отделяет зерна от плевел.

Грандов будут выводить из-под удара санкций

Вчера один член РФС заявил, что Федун потерял 99 % состояния. Уже опровергли, поскольку буквально это неправда. Но после американского нефтяного эмбарго дела «Лукойла» — международной компании, идут невесело. Это общее состояние крупного бизнеса в России. Информация важна для футбольного разговора, ведь такие компании, как ВЭБ , ВТБ или РЖД , прямо владели российскими клубами.

В будущем грандам РПЛ захочется вернуться в еврокубки. А туда клубы, чьи владельцы под санкциями, не пустят. Следовательно, нужно придумывать юридические фокусы. ВТБ быстренько перебросил «Динамо» в генеральские руки. «Зенит» может лишиться официального владельца в лице «Газпрома», ведь дочерних компаний хватает. Юристы будут ходить между каплями дождя.

Даже продажа крошечной доли в 100 акций «Локомотива» — намек, что РЖД будет переводить клуб на запасные рельсы. Похоже, «схематоз» из девяностых вернется, иного пути нет. А вот разговоры, что в государственной компании боятся проверок о растрате жалких миллиардов рублей на футбольные клубы, не выдерживают критики. Никто и никогда не проверял в РПЛ , куда тратятся деньги.

Даже по усопшим, вроде «Тамбова», дела прокуроры вели вяло. А любимые игрушки большие дяди если и забросят – на каком-то этапе денег на футбол придется тратить намного меньше, то передать другим не смогут. Разве что китайцы протянут братскую руку помощи. Но эта тенденция опасная. Похожая интервенция в европейский футбол ни к чему хорошему не привела. У южно-восточного соседа есть деньги, но нет опыта в специфической сфере.

Невозможно продать «Спартак» или «Локомотив»

Связь спроса и предложения. Когда сокращается количество товара – растет цена, ведь дефицит. А падает спрос в силу новой финансовой реальности на стороне покупателя – невозможно продавать больше, в убыток долго не поработаешь. В футболе ситуация похожая. Реальная цена «Спартака», «Краснодара» или «Локомотива» огромная. Она никогда не была рыночной. Футбол больше тратил, чем зарабатывал, если это вообще можно назвать «заработками».

Тут ничего нового, сам Федун об этом лет десять говорит. Последние «успехи» — новый телевизионный контракт в РПЛ , это перекладывание денег одной известной корпорации из одного кармана в другие. Сейчас миллиардер Петр Авен жалуется, что не может выжить. Нет возможности нанять уборщицу. Водить не умеет, надеется, что хотя бы его падчерица поможет перемещаться в Великобритании. Английские юристы отказываются защищать интересы банкира, который много лет мелькал в новостях о покупке «Спартака».

«Локомотив» тоже не сможет найти реального дядю, который согласится тратить, тратить и тратить. За два десятилетия клуб не сколотил богатую фанатскую базу. Недавно подумывали разрушить нынешний стадион, ведь земля была дороже самой арены. Теперь нет денег на новый дом. Хотя стадион сам по себе это тоже так себе актив. Арены «Спартака» или «Краснодара» себя не окупят в ближайшие лет десять.

Даже южных «быков» невозможно продать, поскольку нет покупателя. А если такой безумец найдется, то без любви и свободы действий проект в среднем по размерам городе без Галицкого не выстрелит. Сергей Николаевич мечтал организовать автономную работу – чтобы даже после его ухода клуб существовал и развивался. В условиях санкций это вряд ли возможно. Их наложить проще, чем реально отменить. Российский футбол будет беднее.

На первый план выйдет качество управленческих решений. А теперь смотрим на «Локомотив». Рангник сбежал добивать МЮ . Гисдоль улетел, не попрощавшись. Это все, что можно сказать о тех, кому доверили клуб? Не совсем. Цорн умеет устраивать чистки – в «Спартаке» избавился от целой группы футболистов. Также не стоит недооценивать качество новичков. Не все плохо локально, даже если глобально рельсы в мир взорвали.

Футболисты нормальные, а тренера можно найти

Семин без работы, поэтому «Локомотив» никогда не останется без тренера в случае, если молодой Комппер не справится. Пока деньги есть, а в прошлой жизни в РЖД даже написали план развития – там были победы в РПЛ , выходы в Лигу чемпионов, и так далее. Но похожие планы были и у «Спартака». А с лета, если финансовые дела Алекперова и Федуна не изменятся к тому времени, можем увидеть нечто в стиле «Анжи», то есть развал богатого клуба.

Футболистов непросто удержать и содержать. Рынок был изначально перегрет. Даже новый закон РФС о 13 легионерах как раз для того, чтобы клубы получили в руки рычаг давления. Важно снизить суммы в контрактах футболистов. «Локомотиву», где традиционно зарплаты выше, чем в ЦСКА или «Спартаке», будет непросто. С другой стороны, есть вариант с продажами. Баринова могут забрать в «Зенит». Камано, Керка, Кухту, Едвая, Бека Бека и Изидора – в зарубежные клубы.

Академия «Локомотива» без шуток классная. Особенно по меркам РПЛ , где лимит привел к обворовыванию середняков, а не к развитию собственных школ. Новая ситуация мало что изменит, поскольку нужны специалисты, а отбор в футбольном менеджменте давно стал отрицательным. Уровень управленцев низкий. Даже когда «Локомотив» получил состав, где молодые парни могут выйти на первое место по прессингу в РПЛ , а поражения перемешали с победами, очереди из покупателей не найдете.

Распродажа и переход на окопное положение с привлечением дешевых легионеров из Африки и Южной Америки – самый верный вариант развития событий. Целью грандов РПЛ ближайшим летом станут футболисты, готовые работать за меньшие деньги, чем Малком, Языджи или Едвай. «Локомотив» потратил больше 40 млн евро за сезон на новичков, а продажами отбил около десяти. Добавьте сюда зарплаты – получите вложения, которые оправдаются, только если получится убедить лучших легионеров остаться.