Канада впервые за 36 лет сыграет на ЧМ по футболу. Дэвис, Дэвид и Ларин готовы удивлять

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вчера, 12:16

Справились с важной задачей без клюшек.

Канада — первая команда из Северной Америки, квалифицировавшаяся на ЧМ -2022

За тур до окончания третьего и решающего раунда многоступенчатого отбора чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ сборная Канады оформила путевку в Катар. «Кленовые листья» сыграют на футбольном мундиале впервые за 36 лет, причем они квалифицировались раньше США и Мексики — сильнейших сборных Южной Америки, которым еще предстоит добиться нужных результатов в последнем туре отборочного турнира, который будет сыгран 30 марта. Сборная Канады в этот день сыграет на выезде против Панамы уже в статусе подтвержденного участника чемпионата мира в Катаре.

Перипетии отбора: у Канады только одно поражение и лучшая разница голов

В отборочном цикле ЧМ -2022 в зоне КОНКАКАФ принимали участие 35 национальных сборных. Пять лучших команд Северной Америки по рейтингу ( США , Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас) автоматически попали в третий раунд отбора — группу на восемь участников. На оставшиеся 30 команд пришлось всего лишь три путевки в финальную квалификационную группу. Одну из них завоевала Канада, две других достались Панаме и Сальвадору. Пришлось сыграть шесть матчей, чтобы их получить.

На предварительных этапах отбора канадцы не встретили ощутимого сопротивления. Четыре матча у Суринама, Бермудских островов, Арубы и Каймановых островов были выиграны с общим счетом 27:1, а во втором раунде квалификации сборная Канады без особых проблем расправилась с Гаити — 4:0 по итогам двухматчевого противостояния. Таким образом, два предварительных этапа канадцы проскочили шестью победами с общим счетом 31:1. Солидно, пусть и со скидкой на уровень соперников.

Но самое интересное началось в финальной группе отбора, где предстояло сдать настоящий экзамен на зрелость. Сборная Канады стартовала с двух ничьих 1:1 против Гондураса и США , в обоих матчах приходилось отыгрываться, ответные голы забивал Кайл Ларин. В третьем туре канадцы разгромили Сальвадор (3:0), но развить успех не смогли и продолжили еще двумя ничьими против Ямайки и Мексики. Одна победа в пяти стартовых матчах, 4 набранных очка из 15 возможных — хилый старт, еще в октябре 2021 года сборная Канады была очень далека от чемпионата мира.

Но потом команда Джона Хердмана преобразилась и выдала серию из шести побед, в том числе в домашних матчах были повержены записные фавориты зоны КОНКАКАФ Мексика (2:1) и США (2:0). Заключительный этап отбора из трех встреч в марте канадцы начали с минимального поражения от Коста-Рики, но потом разгромили Ямайку 4:0 и теперь могут заказывать билеты в Катар раньше американцев и мексиканцев. Не играли на чемпионатах мира 36 лет, а теперь примут участие в двух турнирах подряд, ведь на ЧМ -2026 будут одними из хозяев турнира.

Сборная Канады лишь однажды играла в финальной стадии чемпионата мира

Для канадцев попадание в число участников чемпионата мира — большое событие, ведь в истории этой футбольной сборной только одно участие в мировом форуме. Самый яркий период в истории канадского футбола — середина 80-х прошлого века. В 1985-м «красные» впервые выиграли чемпионат наций КОНКАКАФ , а через год приняли участие в мундиале, который проходил в Мексике, правда, славы не снискали. И это мягко говоря.

Канадцы попали в одну группу с СССР , Францией и Венгрией, потерпели три поражения с общим счетом 0:5 и отправились домой. Таким образом, в Катаре могут случиться знаменательные события для канадского футбола: первый гол и первое набранное очко в финальном турнире чемпионата мира. С первой попытки не удалось сделать ни того ни другого. Зато все впереди.

Команда. Чемпионы Германии, Франции и Турции под руководством «женского тренера»

В Канаде сформировалось сильное футбольное поколение, молодые звезды на виду в Европе, есть футболисты из МЛС , вторых дивизионов Англии и Германии, а в Турции выступает самый опытный футболист сборной Канады — 39-летний Атиба Хатчинсон. Капитан по-прежнему играет важную роль в команде, у него под сотню матчей за сборную, а в Европе Хатчинсон выступает с 2003 года: поиграл в Швеции и Дании, провел три сезона в ПСВ , а с 2013-го защищает цвета «Бешикташа», с которым в прошлом году стал чемпионом Турции, сделав 11 результативных передач за сезон.

Вместе с Хатчинсоном за «Бешикташ» играет Кайл Ларин, который в свои 26 лет уже успел стать лучшим бомбардиром в истории сборной Канады (24 гола в 49 матчах). Впрочем, на пятки Ларину наступает 22-летний Джонатан Дэвид, отличившийся 20 раз в 29 матчах. Форвард «Лилля», в прошлом сезоне выигравший чемпионат Франции, на радаре у топ-клубов. Скорее всего, на чемпионате мира будет представлять большой английский клуб.

Его соотечественник Альфонсо Дэвис уже три года играет за «Баварию», успел провести больше 100 матчей, выиграл россыпь трофеев, в том числе стал победителем Лиги чемпионов. Сейчас у Альфонсо вынужденная пауза в карьере из-за осложнений после коронавируса, но он уже тренируется, проблемы с сердцем позади, так что к чемпионату мира должен быть готов на 100%.

Еще один любопытнейший персонаж — главный тренер. 46-летний английский специалист Джон Хердман не работал с мужскими командами до прихода в сборную Канады. С 2006-го по 2011-й он тренировал женскую сборную Новой Зеландии, а потом на протяжении семи лет работал с канадками (2011-2018). Теперь Джон творит историю у руля мужской футбольной сборной и даже имеет все основания говорить, что Канада стала футбольной страной: