«Бернли» — «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:37

«Бернли»

После 28 сыгранных туров «Бернли» занимает 19-е место чемпионата, находясь в зоне вылета. Команда имеет на счету 21 балл, имея в активе только три победы, при 13 поражениях и 12 ничьих.

Выделим, что в четырех прошлых турах АПЛ футболисты «Бернли» очков не набирали. В этот период они последовательно проиграли «Лестеру» (0:2), «Челси» (0:4), «Брентфорду» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:2).

«Эвертон»

«Эвертон» после 28 встреч лиги накопил 25 очков. С таким показателем ливерпульский клуб обосновался на 17-м месте рейтинга, имея преимущество в три балла над зоной вылета.

По ходу чемпионата «Эвертон» оформил 7 побед, четыре раза сыграл вничью и проиграл 17 поединков. После минимальной победы над «Ньюкаслом» (1:0) в домашних условиях команда уступила «Вест Хэму» (1:2) на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» — 2.640

Ничья – 3.230

Победит «Эвертон» — 2.990

Статистика

«Бернли» не побеждал в 28 из последних 31 матчей АПЛ

«Эвертон» проиграл 9 из прошлых 10 гостевых матчей лиги

«Бернли» сыграл на ТМ(2,5) гола в 7 из предыдущих 8 домашних матчей

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