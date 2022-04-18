Роскошная свадьба Бекхэма и вечеринка Неймара. Как провели выходные известные футболисты

Традиционный обзор активности футболистов в социальных сетях от «Соккер.ру».
Легендарный футболист МЮ Дэвид Бекхэм поженил своего сына.
А после свадьбы уже решил поразвлечься со своим домашними питомцем.
Милота дня. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков со своей дочкой и женой.
Форвард ПСЖ Неймар устроил вечеринку для своей девушки.
У бразильца была насыщенная неделя. Сначала он поиграл в футбол с теннисистом Новаком Джоковичем.
А потом исполнил роль голкипера уже у себя в спальне.
Футболист «Интера» Артуро Видаль показал довольно необычный танец.
Легенда «Челси» Джон Терри сыграл в гольф.
Форвард МЮ Криштиану Роналду сходил в сауну.
Стиляга дня. Защитник «Барселоны» Дани Алвес.
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбрался на природу со своими детьми.
Хавбеку «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре исполнился 31 год.
У полузащитника «Эвертона» Донни ван де Бека родилась дочь.
Нельзя не отметить, что футболист встречается с дочерью легенды «Арсенала» Денниса Бергкампа! Таким образом, «летучий голландец» стал дедушкой!
Девушка дня. Спутница футболиста «Атлетико» Маркоса Льоренте.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас покормил козу.
Всем хорошей недели! Берите пример с бывшего форварда «Ман Сити» Серхио Агуэро.