Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Роскошная свадьба Бекхэма и вечеринка Неймара. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 10:00
Бекхэмы
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
00:00 / 00:00

Традиционный обзор активности футболистов в социальных сетях от «Соккер.ру».

Легендарный футболист МЮ Дэвид Бекхэм поженил своего сына.

А после свадьбы уже решил поразвлечься со своим домашними питомцем.

Милота дня. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков со своей дочкой и женой.

Форвард ПСЖ Неймар устроил вечеринку для своей девушки.

У бразильца была насыщенная неделя. Сначала он поиграл в футбол с теннисистом Новаком Джоковичем.

А потом исполнил роль голкипера уже у себя в спальне.

Футболист «Интера» Артуро Видаль показал довольно необычный танец.

Легенда «Челси» Джон Терри сыграл в гольф.

Форвард МЮ Криштиану Роналду сходил в сауну.

Стиляга дня. Защитник «Барселоны» Дани Алвес.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбрался на природу со своими детьми.

Хавбеку «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре исполнился 31 год.

У полузащитника «Эвертона» Донни ван де Бека родилась дочь.

Нельзя не отметить, что футболист встречается с дочерью легенды «Арсенала» Денниса Бергкампа! Таким образом, «летучий голландец» стал дедушкой!

Девушка дня. Спутница футболиста «Атлетико» Маркоса Льоренте.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас покормил козу.

Всем хорошей недели! Берите пример с бывшего форварда «Ман Сити» Серхио Агуэро.

Слухи«Спартак» отправится на матч против «Ростова» на поезде
Вчера, 14:45
Игрока «Специи» из-за серьги заменили через 10 минут после выхода на поле
16 апреля
Коллекционную карточку с фото Месси продали за 522 тысячи долларов
13 апреля Фото
В Бундеслиге судья приостановил матч «Лейпцига» из-за Рамадана
11 апреля
Карпин прогулялся по Ростову, Дель Пьеро съездил в Дубаи. Как провели выходные известные футболисты
11 апреляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
«Я лучше посмотрю кино». Топ-5 игроков, которым не нравится футбол
10 апреляЕвгений Петров в блоге Символические сборныеКомментарии9
Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 11:49
Телеграм =(
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:08
Неймар то напропускал походу!..
shlomo
shlomo
вчера в 10:33
Спасибо за такую подборку.... теперь понятно почему Новак Джокович слил свой турнир (не тем мячиком тренировался...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:17
С такими бабками чего не веселиться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 