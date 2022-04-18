Роскошная свадьба Бекхэма и вечеринка Неймара. Как провели выходные известные футболисты

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вчера, 10:00

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Форвард ПСЖ устроил вечеринку для своей девушки.

У бразильца была насыщенная неделя. Сначала он поиграл в футбол с теннисистом Новаком Джоковичем.

А потом исполнил роль голкипера уже у себя в спальне.

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У полузащитника «Эвертона» родилась дочь.

Нельзя не отметить, что футболист встречается с дочерью легенды «Арсенала» ! Таким образом, «летучий голландец» стал дедушкой!

Девушка дня. Спутница футболиста «Атлетико» .

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