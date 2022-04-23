«Бернли» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:07

«Бернли»

Футболисты «Бернли» набрали четыре очка в двух минувших турах АПЛ . После ничейной встречи с «Вест Хэмом» (1:1) команда добилась домашней победы над «Саутгемптоном» (2:0).

Эти успехи позволили «Бернли» сократить отставание от безопасной зоны до одного балла. Выделим, что «вишни» побеждали в двух прошлых домашних матчах лиги, забив в этих играх пять голов.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» проиграл два из прошлых трех матчей чемпионата Англии. Кроме неудачных встреч с «Лидсом» (2:3) и «Ньюкслом» (0:1) «волки» добились домашней победы над «Астон Виллой» (2:1).

На данный момент «Вулверхэмптон» базируется на восьмом месте, отставая от зоны еврокубков на три балла. Отметим, что три из последних четырех гостевых матчей в АПЛ команда проиграла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» — 2.760

Ничья – 3.140

Победит «Вулверхэмптон» — 2.930

Статистика

«Вулверхэмптон» сыграл на ТМ(2,5) голов в 18 из прошлых 21 гостевых матчей АПЛ

«Бернли» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из последних 10 домашних матчей чемпионата

«Бернли» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Вулверхэмптона»

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.625.