«Бернли» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Бернли»
Футболисты «Бернли» набрали четыре очка в двух минувших турах АПЛ. После ничейной встречи с «Вест Хэмом» (1:1) команда добилась домашней победы над «Саутгемптоном» (2:0).
Эти успехи позволили «Бернли» сократить отставание от безопасной зоны до одного балла. Выделим, что «вишни» побеждали в двух прошлых домашних матчах лиги, забив в этих играх пять голов.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» проиграл два из прошлых трех матчей чемпионата Англии. Кроме неудачных встреч с «Лидсом» (2:3) и «Ньюкслом» (0:1) «волки» добились домашней победы над «Астон Виллой» (2:1).
На данный момент «Вулверхэмптон» базируется на восьмом месте, отставая от зоны еврокубков на три балла. Отметим, что три из последних четырех гостевых матчей в АПЛ команда проиграла.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бернли» — 2.760
- Ничья – 3.140
- Победит «Вулверхэмптон» — 2.930
Статистика
- «Вулверхэмптон» сыграл на ТМ(2,5) голов в 18 из прошлых 21 гостевых матчей АПЛ
- «Бернли» сыграл на ТМ(2,5) голов в 8 из последних 10 домашних матчей чемпионата
- «Бернли» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Вулверхэмптона»
Прогноз
Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.625.