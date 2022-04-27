Бензема может выбить страйк в Лиге чемпионов. Осталось забить три гола, чтобы повторить рекорд турнира

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27 апреля 2022, 19:30

И кто скажет, что это невозможно?

Оформив дубль в матче с «Манчестер Сити», Карим Бензема забил свой 13-й и 14-й голы в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В списке лучших бомбардиров форвард «Реала» обошел Роберта Левандовски, чьи 13 голов уже зафиксированы вылетом «Баварии». Почти наверняка Бензема выиграет бомбардирский спор в Лиге чемпионов, ведь у ближайшего преследователя из числа футболистов, которые еще имеют возможность пополнить свой голевой счет, 8 голов. Столько забил Мохамед Салах.

14 голов Бензема — один из пяти лучших результатов в ЛЧ за отдельно взятый сезон, и если набравший ход француз продолжит забивать в ответном полуфинале и финале, то может даже присвоить себе историческое достижение. «Соккер.ру» изучил результаты лучших снайперов Лиги чемпионов в каждом сезоне и расположил их в порядке возрастания: начиная со скромных пяти голов за сезон и заканчивая рекордом, которым владеет Роналду.

5 голов — 1996/97 Милинко Пантич («Атлетико»)

Худший результат среди лучших бомбардиров каждого из розыгрышей Лиги чемпионов у югославского полузащитника, выступавшего за «Атлетико» в середине 90-х. Пантич — единственный, кто в том розыгрыше отличился 5 раз, за его спиной выстроилась бригада из десяти футболистов, забивших по 4 мяча.

7 голов — 1992/93 Ромарио ( ПСВ ), 1994/95 Джордж Веа ( ПСЖ ), 2000/01 Рауль («Реал»)

Никогда гонку бомбардиров в Лиге чемпионов не выигрывал футболист с шестью голами, а вот счастливая семерка приносила успех двум ныне успешным политикам — федеральному сенатору Бразилии и президенту Либерии, а также вероятному будущему тренеру «Реала». Интересная компания. Ромарио выиграл бомбардирскую гонку первого розыгрыша Лиги чемпионов после преобразования Кубка чемпионов, причем забивал знаменитый «Коротышка» за ПСВ , а двумя годами позже Веа облагодетельствовал ПСЖ . Представители этих клубов лучшими голеадорами ЛЧ впоследствии не становились, в отличие от форвардов «Реала».

8 голов — 1992/93 Рональд Куман («Барселона»/Уинтон Руфер («Вердер»), 1998/99 Андрей Шевченко («Динамо Киев»)/Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»), 2004/05 Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»), 2007/08 Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 2009/10 Лионель Месси («Барселона»)

На протяжении последних 12 сезонов самый результативный футболист Лиги чемпионов забивает 10+ голов, но во времена молодых Роналду и Месси хватало и меньшего количества. Собственно, у обоих футбольных гениев есть первые места в снайперском зачете ЛЧ в сезонах, где они забивали «всего лишь» по 8 мячей.

9 голов — 1995/96 Яри Литманен («Аякс»), 2003/04 Фернандо Морьентес («Монако»), 2005/06 Андрей Шевченко («Милан»), 2008/09 Лионель Месси («Барселона»)

В середине 90-х лучшим бомбардиром Лиги чемпионов становился финский форвард из «Аякса». Фернандо Морьентесу пришлось уйти из «Реала», чтобы забить больше всех в престижном турнире, а Андрей Шевченко добирался до индивидуальной вершины, забивая за две разные команды — киевское «Динамо» и «Милан». Лео Месси в сезоне 2008/09 упрочил свое положение на вершине списка самых результативных игроков Лиги чемпионов точным ударом головой по воротам «Манчестер Юнайтед» в финале.

10 голов — 1997/98 Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»), 1999/2000 Марио Жардел («Порту»)/Ривалдо («Барселона»)/Рауль («Реал»), 2001/02 Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»), 2006/07 Кака («Милан»), Неймар («Барселона»)/2014/15 Криштиану Роналду («Реал»)/Лионель Месси («Барселона»), 2020/21 Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»)

Сандро Дель Пьеро стал первым футболистом, которому удалось забить двузначное количество голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Два года спустя «десятку» выбили три футболиста разом — Рауль, Ривалдо и Жардел, а 15 лет спустя Роналду, Месси и Неймар повторили этот трюк, когда 10 голов в Лиге чемпионов уже перестали быть недостижимой планкой. В прошлом году забег голеадоров выиграл Эрлинг Холанд с худшим за последние семь розыгрышей результатов. Сейчас топ-форварды стреляют кучнее в Лиге чемпионов.

12 голов — 2003/04 Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»), 2010/11 и 2018/19 Лионель Месси («Барселона»), 2012/13 и 2016/17 Криштиану Роналду («Реал»)

Самое футбольное из всех чисел — 11, и оно проигнорировано лучшими бомбардирами Лиги чемпионов, зато дюжина голов возводила героев на первое место пять раз. Первопроходцем оказался голландец ван Нистелрой, который первым забил 12 мячей и еще несколько лет единолично удерживал рекорд результативности для отдельно взятого розыгрыша. Потом пришли «эти двое», и все изменилось.

14 голов — 2011/12 Лионель Месси («Барселона»), 2021/22 Карим Бензема* («Реал»)

*не окончательное значение, результат может быть улучшен.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бензема забил уже 14 голов, хотя прежде его лучшим результатом были 7 голов в сезоне 2011/12, то есть Карим удвоил личное достижение. Интересно, что в полуфиналах ЛЧ у Бензема уже больше голов, чем у Месси — 8 против 7.

15 голов — 2017/18 Криштиану Роналду («Реал»), 2019/20 Роберт Левандовски («Бавария»)

Левандовски феноменально сыграл в ЛЧ -2019/20. Роберт был в таком ударе, что мог замахнуться на лучший результат в истории. К сожалению, вмешалась пандемия коронавируса, количество матчей в плей-офф сократилось, что помешало форварду «Баварии» установить рекорд результативности в отдельно взятом сезоне Лиги чемпионов.

16 голов — 2015/16 Криштиану Роналду («Реал»)

17 голов — 2013/14 Криштиану Роналду («Реал»)

Двумя самыми выдающимися результатами в истории Лиги чемпионов единолично владеет Роналду. Собственно, рекорд он установил в сезоне 2013/14, когда «Мадрид» выиграл «Десиму» под руководством Карло Анчелотти. Сейчас «Реал» хочет завоевать 14-й Кубок чемпионов в истории, а к рекордам рвется уже Карим Бензема.