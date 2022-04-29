Мбаппе не определился, Рюдигер едет в Мадрид. Футболисты с истекающими контрактами в поисках новых клубов

Свободные, но не бесплатные.
Через два месяца закончатся действующие контракты у многих видных футболистов, но далеко не все определились с будущим местом работы, а если и решили что-то, предпочитают держать свои планы в тайне. «Соккер.ру» интересуется, как дела у чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе (ПСЖ) — застрял между ПСЖ и «Реалом»
Несколько недель назад уверенности насчет будущего Мбаппе было больше, а тут вдруг оказывается, что Килиан еще не определился. Уверенность большинства источников в летнем трансфере Мбаппе в «Реал» стояла на двух китах: во-первых, француз рвался в Мадрид прошлым летом и нисколько этого не скрывал, во-вторых, инсайдеры настаивали на существовании подписанного контракта между Мбаппе и «Королевским клубом». Потом стали говорить, что предварительный договор о намерениях, да и он в итоге оказался чуть ли не устным.
Сложно поверить, что Флорентино Перес позволит себя провести в таком деле, но факт остается фактом: «Реал» до сих пор не объявил о грядущем приходе Мбаппе, хотя запросто могли это сделать после матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов. Возможно ли, что Килиан и его семья оставили себе пространство для маневра и, вопреки ожиданиям, форвард останется в Париже? Мбаппе уговаривал даже недавно избранный на второй срок президент Франции Макрон, а катарские хозяева клуба дают два вагона денег. Сам Килиан хранит молчание и обещает объявить о решении после 21 мая, но частые и оптимистичные комментарии официальных лиц ПСЖ намекают, что у парижан появилась надежда.
Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — видимо, в ПСЖ
Другой чемпион мира тоже сменит клубную прописку, Поль точно покидает «Манчестер Юнайтед» и собирается «бороться за что-то важное». Агенты Погба осваивают агрессивный маркетинг и всеми силами стараются создать вокруг французского полузащитника какую-то движуху, ведь сознательные руководители европейских топ-клубов обоснованно сомневаются в том, что сотрудничество с Полем получится успешным. Не в пользу футболиста частые травмы, репутация и сложный характер.
Известно, что Погба предлагали «Манчестер Сити», но получили вежливый отказ, сейчас предпринимается попытка втянуть в переговоры «Реал», но кажется, что поезд, на котором француз мог уехать в Мадрид, тоже давно ушел. «Ювентус» подумает о возвращении Погба, но вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы, поэтому остается ПСЖ, который падок на все блестящее. Логика трансферного рынка подсказывает, что следующим пристанищем Погба станет именно «Париж».
Франк Кессье («Милан») и Андреас Кристенсен («Челси») — переходят в «Барселону»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не смог держать в себе радостные известия о новичках. Еще в конце марта хвастливый Лапорта сказал больше, чем должен был:
Мы подписали двоих игроков на следующий сезон: один – полузащитник, другой – центральный защитник. Но мне нельзя называть их имена.
Называть имена и не потребовалось, ведь трансферный рынок маленький, и знающие люди мгновенно догадались, о ком идет речь. Ивуарийский хавбек «Милана» Кессье и датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен со следующего сезона будут играть на «Камп Ноу». Пару дней спустя уже и футболисты «Барсы» включились, не особенно заботясь о конфиденциальности. В частности, Бускетс назвал Кессье «сильным игроком, который поможет команде». Правда, не всех в «Барселоне» порадовали эти сделки, нашлись недовольные тем, какие зарплаты предложил клуб новичкам (6.5 и 6 млн евро в год).
Антонио Рюдигер («Челси») — переходит в «Реал»
«Челси» разом лишится двух центральных защитников, а это серьезное испытание, которому сам «Реал» был подвергнут в прошлом году, когда расстался с Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном. Теперь прошлогодние победители Лиги чемпионов Кристенсен и Рюдигер смогут сыграть друг против друга в Эль Класико, каждый постарается стать новым столпом обороны испанского гранда. «Реал» интересовался Рюдигером еще прошлой осенью, когда стало известно о проблемах в переговорах по новому контракту между Антонио и «Челси».
В какой-то момент требования защитника были заоблачными, и «Реал» отходил в сторону, однако вынужденная смена владельца «Челси» и удачная игра немца против «сливочных» в четвертьфинале Лиги чемпионов ускорили заключение союза. Сделка завершена, и даже Карло Анчелотти допустил красноречивую оговорку, когда его спросили о Рюдигере на пресс-конференции перед игрой с «Сити».
Пауло Дибала («Ювентус») — перейдет в «Интер» или уедет в Англию
Футболист, из которого еще недавно пытались вылепить главную звезду «Ювентуса», покидает Турин свободным агентом. Наиболее обстоятельные переговоры с агентом Дибалы провел «Интер», однако согласие по финансовому вопросу так и не было достигнуто, поэтому Пауло может задуматься о переезде в Англию: тен Хаг хочет видеть его в МЮ, Конте зовет в «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл» гарантируют место в стартовом составе. Тут еще ничего не ясно.
Усман Дембеле («Барселона») — останется в «Барселоне» или выберет «более выгодный» вариант
Уход Дембеле из «Барсы» недавно казался вопросом решенным, но француз заметно прибавил при Хави, отдал 9 результативных передач в 2022 году и призадумался. «Барселона» хочет продления отношений и продемонстрировала свою заинтересованность улучшенным предложением, которое, впрочем, все еще ниже уровня ожиданий футболиста и его агента Муссы Сиссоко, называющего своего клиента будущим обладателем «Золотого мяча». Усману нравится работать с Хави, но и деньги ему нравятся, поэтому делайте ваши ставки, чем закончится эта сага. Договоренности ни с одним клубом у Дембеле пока нет.