Бывший игрок «Спартака-2» вышел в финал Лиги Европы. Успешные легионеры, которые начинали в ФНЛ

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вчера, 17:58

Им посчастливилось играть в «лучшей лиге мира».

Андрей Дикань (Украина) — играл в ФНЛ за « СКА -Хабаровск» и «Кубань»

Статистика в ФНЛ : 137 матчей, 3 забитых гола (101 пропущенный)

Самое интересное в футбольной карьере Диканя случилось после 30 лет, когда он оказался сначала в «Спартаке», а потом в «Краснодаре». В 33 года Андрей дебютировал в Лиге чемпионов и выдал вдохновенный матч против «Марселя», также играл в еврокубках против «Челси», «Аякса», «Барселоны», «Порту» и дортмундской «Боруссии». Мечтал ли Дикань о таком, когда резвился во втором российском дивизионе, где забивал с пенальти за « СКА -Хабаровск» и красиво спасал «Кубань»? Вратарь, которого полюбили требовательные и критично настроенные фанаты «Спартака», внушительную часть карьеры провел в ФНЛ прежде, чем стать одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги и постоянным участником еврокубков, где успел сыграть в общей сложности четыре десятка матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Соломон Кверквелия (Грузия) — играл в ФНЛ за «Нефтехимик»

Статистика в ФНЛ : 18 матчей.

Кверквелия в юности не прижился в академии «Зенита», а потом перешел в «Рубин», который отправил молодого защитника за игровой практикой в ФНЛ . Буквально за полгода в «Нефтехимике» Соломон окреп и вернулся в команду Курбана Бердыева, чтобы выиграть Кубок России в сезоне 2011/12. Потом был переход в «Локомотив», где Кверквелия выдал два мощнейших сезона под руководством Юрия Сёмина, сделал весомый вклад в долгожданное чемпионство «железнодорожников». К сожалению, следующий шаг в карьере так и не сделал, а ведь на фоне мощных выступлений за «Рубин» и «Локо» Сабой всерьез интересовались клубы Английской Премьер-Лиги.

Александр Мартынович (Беларусь) — играл в ФНЛ за «Краснодар»

Статистика в ФНЛ : 15 матчей.

Мартынович перешел в «Краснодар» в 2010-м и начал играть за «быков» в ФНЛ . Уже через полгода «Краснодар» оказался в элитном дивизионе, а белорус по-прежнему в строю. Мартынович занимает второе место по количеству матчей за «Краснодар» за всю историю (268 встреч), на протяжении десяти лет он был основным защитником сборной Беларуси, за которую провел 75 матчей. Стартовавший в ФНЛ футболист стал легендой клуба, становился призером РПЛ и сыграл полсотни матчей в еврокубках.

Александр Гацкан (Молдавия) — играл в ФНЛ за «Спартак» (Челябинск)

Статистика в ФНЛ : 77 матчей, 6 голов.

Гацкана в Молдавии отыскали селекционеры «Спартака». В Москве полузащитник играл только за молодежку, которую быстро перерос, поэтому в 2005-м его отправили в челябинский фарм-клуб. Александр выдал мощный сезон в ФНЛ , обратил на себя внимание Бердыева, который позвал опорника в «Рубин», откуда Гацкан перебрался в «Ростов», чтобы стать абсолютной легендой клуба. С «желто-синими» он вылетал в ФНЛ , несколько раз сражался за сохранение прописки в РПЛ в стыковых матчах, а после воссоединения с Бердыевым выиграл «серебро» и даже сыграл в Лиге чемпионов против «Баварии», «Атлетико» и ПСВ , а заодно и в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед». Моуриньо и Симеоне наверняка оценили качества хавбека, выжигающего под собой газон.

Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина) — играл в ФНЛ за «Анжи»

Статистика в ФНЛ : 40 матчей, 2 гола.

Рахимич стал настоящей легендой в ЦСКА , выиграл с «армейцами» больше двух десятков трофеев, в том числе Кубок УЕФА , а ведь изначально приехал в Россию, чтобы играть в Первом Дивизионе за «Анжи». Первые 40 матчей в России Элвер провел в ФНЛ , где бился за повышение в классе и даже забил по ходу того сезона «Тюмени» и «Спартаку-Орехово». Впрочем, в ЦСКА боснийца взяли не из-за голов, а из-за умения эффективно пресекать чужую созидательную деятельность.

Чисамба Лунгу (Замбия) — играл в ФНЛ за «Урал»

Статистика в ФНЛ : 43 матча, 2 гола.

Лунгу перешел в «Урал» из грузинского клуба «Зугдиди», провел три сезона в ФНЛ и не слишком выделялся, хотя и поучаствовал в завоевании путевки в Премьер-Лигу. По ходу того важного сезона 2012/13 Чисамба отлучался из Екатеринбурга, чтобы принять участие в Кубке Африканских Наций. Играл в основе сборной Замбии, реализовал пенальти в послематчевой серии финального матча против Кот-д`Ивуара и вернулся в Россию чемпионом Африки. Парень из ФНЛ выиграл титул, который не покорился Дидье Дрогба и о котором продолжает мечтать Мохамед Салах.

Фэшн Сакала (Замбия) — играл в ФНЛ за «Спартак-2»

Статистика в ФНЛ : 35 матчей, 10 голов.

Во вчерашнем полуфинале Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» Фэшн Сакала вышел на замену перед самым перерывом и провел на поле весь второй тайм. Команда бывшего форварда «Спартака-2» оказалась сильнее команды бывшего тренера «Спартака», пусть Тедеско с Сакалой в Москве и не пересеклись. В любом случае удивительно, что этот парень, получавший вызовы в сборную Замбии из ФНЛ и ныне представляющий финалистов Лиги Европы, так и не получил шанса в первой команде «Спартака».

Карлитос (Испания) — играл в ФНЛ за «Петротрест»

Статистика в ФНЛ : 20 матчей, 2 гола.